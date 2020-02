Rakas antoi heti luottokortin, sitten alkoi luksuselämä Espanjassa – lue tästä Belórfin ja Ranta-ahon tarina

Sofia Belórfin ja Niko Ranta-ahon yhteiselämällä oli harvinaisen hulppeat puitteet. Nyt he ovat syytettyinä Suomen suurimmassa huumevyyhdessä. Tällainen on heidän tarinansa.

On kulunut jo yli puoli vuotta siitä, kun poliisi teki kotietsinnän liikemies Niko Ranta-ahon ja hänen avopuolisonsa, fitnessmalli Sofia Belórfin vuokraamaan viikkoasuntoon Helsingissä.

Pariskunta otettiin kiinni ja asunto tutkittiin läpikotaisin. Poliisin mukaan lähtivät pariskunnan kännykät, asunnon olohuoneen pöydällä ollut MacBook Pro ja tukko viisikymppisiä, jotka oli kätketty Arielin pyykinpesutablettikoteloon. Seteleitä oli noin 3 000 euron edestä.

Belórf kertoi äskettäin Seiskalle, että poliisi yllätti heidät nukkumasta. Hän sai pakata mukaansa vain välttämättömät tarpeet, ennen kuin hänet vietiin poliisiasemalle Vantaan Tikkurilaan.

– Viimeiset sanat avopuolisolleni olivat: Mitä vittua, Niko? Belórf kertoi Seiskalle.

Päivä oli tiistai, 16. heinäkuuta 2019. Siinä vaiheessa operaatio Katiskana tunnettu tutkinta oli ollut käynnissä jo useita kuukausia.

29-vuotias Belórf on pariskunnasta tunnetumpi. Ylivieskalainen tummatukkainen kaunotar ponnahti julkisuuteen vuonna 2010 Sofia Ruusilana, kun hänet kruunattiin yökerho Tigerissa Miss Helsingiksi, pääkaupungin kauneimmaksi.

Siitä eteenpäin lukion ja kampaajakoulun käynyt nainen on luonut uraansa ulkonäön, elämäntavan ja treenaamisen ympärille. Belorf on esimerkiksi voittanut vuonna 2015 bikini fitnessin maailmanmestaruuden.

Elämäntyyliään ja kuntoiluvinkkejään hän on esitellyt pitkään Instagramissa, missä hänellä on tänä päivänä lähes 69 000 seuraajaa.

32-vuotias Niko Ranta-aho taas on pitänyt julkisuudessa melko matalaa profiilia, mutta on esiintynyt useamman kerran Belórfin puolisona tämän Instagram-päivityksissä.

Sofia Belórf on esitellyt elämäntyyliään ja kuntoiluvinkkejään ahkerasti Instagramissa.

Niko Ranta-aho.

Ranta-aho tulee varakkaasta ja etenkin urheilupiireissä hyvin tunnetusta suvusta – hänen yrityskaupoilla rikastunut isänsä vaikuttaa muun muassa jääkiekossa ja sisar on menestynyt esteratsastaja.

” Niko on kaikessa sellainen antelias, jos mennään yökerhoon niin hän maksaa muille pöydät.

Pariskunta tutustui toisiinsa vuoden 2018 aikana. Belórf muutti Ranta-ahon luokse Espanjan Marbellaan vielä saman vuoden syksynä.

Elämän puitteet olivat komeat: talo oli kolmekerroksinen ja pari liikkui paikasta toiseen Ferrari 488 Spiderilla. Ferrarin VIP-asiakkaana Ranta-ahon autot tosin vaihtuivat tiuhaan.

Hänen nimissään on ollut myös Ferrari GTC4Lusso T ja Ferrari 812 Superfast, jonka huippunopeus on 340 kilometriä tunnissa.

Luksusveneitä Puerto Banuksen satamassa.

Poliisi tarkkaili Sofia Belórfia ja Niko Ranta-ahoa maaliskuussa 2019 Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Poliisi olikin hyvin kiinnostunut siitä, kuinka paljon Ranta-ahon elämästä ja tuloista Belórf tiesi. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun Belórf asettui Espanjaan, hänen avopuolisonsa oli poliisitutkinnan mukaan jo syvällä huumebisneksessä.

Poliisi nimittäin uskoi, että jo siinä vaiheessa, kun pariskunta oli ennen varsinaista seurusteluaan ensitreffeillä Ibizalla, Katiska-vyyhtiin olennaisesti liittyvä henkilö toimitti Ranta-aholle unelmasaarelle huumeista saatua rahaa.

Koska Belórfia ei epäillä läheskään yhtä raskaista rikoksista kuin miestään, hän vapautui tutkintavankeudesta puolentoista viikon jälkeen.

Hänen kuitenkin epäillään tienneen jossain määrin miehensä huumebisneksestä ja syyllistyneen täten rahanpesuun.

” Talo oli kolmekerroksinen ja pari liikkui paikasta toiseen Ferrari 488 Spiderilla.

Syytteiden mukaan hän piilotti matkalaukkuunsa 8 000–10 000 euroa rikollisesta toiminnasta saatua rahaa ja vei rahat Suomesta Espanjaan maaliskuussa 2019. Lisäksi hänen epäillään vastaanottaneen Ranta-aholta 12 700 euron arvoisen Rolex-kellon tietoisena siitä, että kello on maksettu huumerahoilla.

Kuulusteluissa Belórf on vakuuttanut, ettei tiennyt mistä rahat heidän elämiseensä tulivat.

– Niko lupasi pitää minusta huolen, kun muutin hänen luokseen. Muutin sinne ikään kuin tyhjän päälle eikä minulla ollut mitään tiedossa olevaa työtä siellä. Niko hankki minulle heti rinnakkaiskortin Mastercardiinsa. (---) Nikolla on monenlaista bisnestä, hän rakentaa villoja ja on yökerhobisneksessä. Niko on varakkaasta perheestä. Tämä on se, mitä hänen bisneksistään tiedän.

Ranta-Ahon ja Belórfin asunnosta löytyi muun muassa jalokiviä kännykkäpakkauksen sisältä.

Ranta-ahoon kohdistuvista rikosepäilyistä Belórf kertoi olevansa yllättynyt ja järkyttynyt.

– En ole nähnyt huumeita enkä dopingeja hänellä enkä missään muuallakaan, sanoi Belórf kuulusteluissa.

Tuossa vaiheessa Belórfille ei ollut vielä kerrottu, että huoneisto, jossa he olivat majoittuneet Ruisrcok-viikonloppuna Turussa vain runsasta viikkoa aiemmin, oli ollut poliisin tilakuuntelussa.

Tuossa tilakuuntelussa muun muassa paljastui, että Ranta-aho oli antanut Sunrise Avenuen laulajalle Samu Haberille kokaiinia.

”Myrkytin Haaberin täysin”, kertoi Ranta-aho tallenteessa Belórfille.

Tallenteen kuultuaan Belórf myönsi, että jotain viihdekäyttöä on saattanut olla.

– Niko on kaikessa sellainen antelias, jos mennään yökerhoon niin hän maksaa muille pöydät ja varmaan, jos on ollut viihdekäyttöön jotain niin on tarjonnut muille.

Syyttäjä katsoo, että Belórf otti Ranta-aholta kokaiinia vastaan muille tarjottavaksi, ja käytti itsekin sitä ainakin kaksi käyttöannosta. Tästä syystä häntä syytetään rahanpesun lisäksi myös huumausainerikoksista.

Samu Haber saapui käräjäoikeuteen 30.1.2020.

Poliisi tarkkaili Helvetin enkelien Jarkko Laaksoa ja Niko Ranta-ahoa. Ranta-ahon mukaan Laakso on ollut hänen ystävänsä yli 10 vuoden ajan.

Poliisin löytämistä Whatsapp-viesteistä Belórfin ja Ranta-ahon välillä ilmenee, että kesäkuussa 2019 pariskunta riiteli muun muassa Janne ”Nacci” Tranbergista, jota epäillään Ranta-ahon rikoskumppaniksi.

Belórf kirjoitti viestissään:

”Oon ennenkin sanonu että sun herrasmies kohtelu loppui tasan 1-2kk kohdalla. Tänään PYYSIN että veisit mut treffeille, niin halusit vaan puhua sun linnakundeista (---) Mä en halua tämmöistä meinikiä, jossa mun ja mun miehen romanttiset illat on olemattomia ja mun pitää kotonani pitää tommosta jengiä.”

Janne Tranbergin Wanted-kirja löytyi Niko Ranta-ahon asunnosta. Kirjassa oli Tranbergin pitkä omistuskirjoitus.

Kuulusteluissa Belórf kertoi viestien tarkoittaneen sitä, ettei hän pitänyt siitä, että hänen miehensä kaveerasi Tranbergin kaltaisen etsityn rikollisen kanssa. Eikä siitä, että Tranberg kävi heidän kotonaan.

Belórf kuitenkin ymmärsi erittäin hyvin olevansa julkisuuden henkilö eikä halunnut tulla liitetyksi entiseen Cannonball-jengipomoon.

Toisessa viestissään Ranta-aholle Belórf olikin kirjoittanut:

”Koska en halua häntä mun kotiin ja ollaan SOVITTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (---) Sen kirjan jälkeen se on ollu joka toinen ilta!!!!!!!!!!!”

Belórf kiistää kaikki itseensä kohdistuvat syytteet. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei hänen tarvitsisi mennä vankilaan siinäkään tapauksessa, että hänet todettaisiin syylliseksi.

Haastehakemuksen perusteella syyttäjä aikoo vaatia Belórfille kuukausissa mitattavaa ehdollista vankeusrangaistusta.

Sofia Belórf oikeudessa tammikuussa 2020. Belórf on vapaalla jalalla, sillä hänelle aiotaan vaatia korkeintaan kuukausien ehdollista vankeusrangaistusta.

Ranta-ahoa taas uhkaa jopa 13 vuoden vankeus. Se on maksimirangaistus, minkä tämänkaltaisista rikoksista voi saada.

Esitutkintamateriaaleista käy ilmi, että yli puolen vuoden tutkintavankeus ja toistuvat kuulustelut ovat käyneet hermoille.

Välillä hän on kieltäytynyt allekirjoittamasta kuulustelupöytäkirjoja, jolloin asiakirjan alalaitaan on nimikirjoituksen sijaan kirjoitettu vain teksti: Ei suostu allekirjoittaa.

Hän myöntää käyttäneensä kokaiinia Ruisrockissa, mutta kiistää mitenkään liittyvänsä huumekauppaan. Ranta-aho on kertonut saaneensa rahaa lainaksi isältään, mutta sanoo tienanneensa myös auto- ja arvokellokaupoilla.

Esimerkiksi Ariel-purkista löytyneet käteiset hän selitti tuoneensa Espanjasta. Kuulustelija kuitenkin huomautti, että setelit oli lähetetty rikosteknisen laboratorioon.

– Lausunnon mukaan rahoissa oli useiden Pirkanmaalla asuvien rikollisten sormenjälkiä. Miten onkaan sattumaa? kysyi kuulustelija.

– En tiedä, kenestä henkilöstä puhutte, vastasi Ranta-aho.

– Mutta miten onkaan sattumaa? kysyi kuulustelija uudelleen.

– En tiedä.

Kun Ranta-aholle kerrottiin kuulusteluissa, että hänen epäillään johtaneen Tranbergin kanssa suurta huumeliigaa, hän vastasi:

– Päivän vitsi. Onko tänään vappu? Eiku siis aprillipäivä.

Kun poliisi kertoi useiden kanssaepäiltyjen nimenneen hänet huumekaupan pyörittäjäksi, Ranta-aho selitti Tranbergin lavastaneen hänet ja taivutelleen muut nimeämään hänet syylliseksi.

– Tunnen, että Tranberg on tehnyt minusta niin sanotun kilpimiehen tietämättäni.