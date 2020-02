Kommentti: Huomisesta pitää huolehtia, mutta pelko lamauttaa vs. Meillä on mahdollisuuksia kirkkaampaan kuvaan tulevaisuudesta

Luota huomiseen -teemaviikolla on kerrottu positiivisia uutisia ja rohkaisevia esimerkkejä. Annastiina Lehtonen ja Tuomas Manninen luovat katseen tulevaan.

Pelko pois

Kun olin nuori, ja siitä on pitkä aika, 2. maailmansodan päättymisestä oli niin lyhyt aika, että sitä ei edes ymmärtänyt, kuinka lyhyt, koska oli itse nuori ja vailla peruutuspeiliä. Mikä on erittäin OK. Nuoruuteen kuuluu nuoruus, nykyhetki ja tulevaisuus.

Biafran sodan nälänhätää kauhisteltiin, ei pelätty. Afrikka oli kaukana. Uhka se oli ruokapöydässä. Lapset pakotettiin syömään lautanen tyhjäksi vetoamalla Biafran lapsiin. Ehkä Biafran lapset korvattiin Etiopian lapsilla ennen kuin lautasten tyhjentymiseen alettiin suhtautua vähemmän tiukkapipoisesti. Vasta viime aikoina on taas alettu puhua ruokahävikistä.

Vietnamin sotaa ei pelätty. Aasia oli kaukana. Pakolaisia ei pelätty. Heitä ei ollut. Eikä tullut, ja kun tuli, ei osattu pelätä, koska vietnamilaiset vaikuttivat olevan kunnon väkeä. Useimmat ihmiset ovat.

Isoin uhka oli koulun laulukoe. Sen rinnalla globaalit huolet unohtuivat. Ehkä kannattaa etsiä kauheimmat pelot läheltä, jolloin niille voi tehdä jotain, ja isot huolet kaukaa, jolloin hyvä yritys riittää, tai tehdä kuten Woody Allen, panostaa luulosairauksiin.

Arjen kärpäsistä tulee helposti härkäsiä, mutta jos pieni ihminen alkaa kasvattaa globaaleja härkäsiä, syntyy kauhua, mikä ei ole elämän tarkoitus.

Laulukokeen jälkeen pelkäsin seuraavan kerran huhtikuussa 1986, kun Tšernobylin ydinvoimalassa räjähti. Suomessa elettiin muutamia vuorokausia ilmavirtausten, sateiden ja säteilymittausten armoilla.

Siitäkin selvittiin. Vaikka saimme radioaktiivista laskeumaa, ja sitä löytyy yhä sienistä, en pelkää sieniä, koska niissä on säteilyä, vaan koska ne ovat sieniä. Sieniä tuntemattomalle jokainen sieni on uhka, mahdollinen myrkkysieni. Tieto vähentäisi tuskaa. Tässäkin asiassa.

En pelännyt Neuvostoliittoa. Presidenttinä oli Kekkonen ja ystävyyspolitiikkaa puhuttiin kovaa ja koko ajan. Liturgia rauhoitti. Ei liturgiaa väheksytä jumalanpalveluksissakaan.

Kun Baltian maat alkoivat itsenäistyä ja siellä tapettiin ihmisiä, olin onnellinen, että presidentti Mauno Koivisto ajatteli idänsuhteita. Baltia oli yhtä lähellä kuin Tšernobylin pilvet.

Jokaisella on yksi elämä, omansa. Jos olisi kaksi, toisen voisi käyttää murehtimiseen ja lopuksi verrata, kannattiko. Auttoiko mitään? Ketään?

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”, sanoi Mauno Koivisto, joka selvisi hengissä kaikkein pahimmasta, sodasta.

Otsoniaukkoa pelkäsin, mutta se saatiin tukittua. Ilmastoa en aio pelätä. Huomisesta pitää huolehtia, mutta pelko lamauttaa.

Tuomas Manninen, toimittaja

Ei mahdollisuutta? Päinvastoin!

Palaverin keski-ikä oli lähempänä vanhaa kuin nuorta, ja puhuimme nuorten tulevaisuudesta. Todettiin, että toivoa kuitenkin on.

Tunnistan kuitenkin niitä ahdistaviakin ajatuksia.

Ilmastonmuutos on jo näkyvä tosiasia. Tätä mietin, kun katselen tammikuisena iltapäivänä lämpömittarin lukeman kohoamista lähelle kahdeksaa astetta.

Kansallisten ja kansainvälisten kriisien uhka, äärimmäinen köyhyys ja eriarvoisuus hyppäävät silmille avatessani uutissivuston aamukahvini äärellä. Artikkeli toisensa perään kertoo Yhdysvaltojen ja Lähi-idän maiden jännitteistä tai valtavien maa-alojen palamisesta Australiassa ja Amazonin alueella.

Onpa huoli läsnä kotikulmillakin. On työttömyyttä ja syrjäytymistä, velkaa ja alakuloa. Kuulun itse siihen porukkaan, joka opiskellessaan vitsaili valmistuvansa työttömäksi.

Ja se kahvi. Pahimmillaan senkin matkaa plantaasilta kuppiini on voinut varjostaa ihmisten ja ympäristön epäoikeudenmukaisen kohtelun syöksykierre.

Monet asiat ovat kuitenkin oikeasti paljon paremmin kuin ennen.

Meillä on mahdollisuuksia nykyistä kirkkaampaan kuvaan tulevaisuudesta.

On innostavaa seurata yrittäjiä, jotka ilmentävät suunnanmuutosta eri aloilla. Tuotekehittelyssä voidaan löytää ratkaisuja monen haitallisen materiaalin korvaamiselle. Luonnon- ja ympäristönsuojelutyössä nähdään jo nyt merkittäviä lajien elvytystarinoita.

Listaa voi yhä jatkaa, vaikkapa kansanterveyteen ja viestintäteknologiaan.

Sydän- ja verisuonisairauksien ja eräiden haitallisten elintapojen trendit laskevat suotuisaan suuntaan. Digitaalinen kehitys ja sosiaalisen median alustat mahdollistavat erilaisia ura- ja työmahdollisuuksia. Nuorten yrittäjyyttä tai muuta itsensä työllistämistä pidetä enää lainkaan hullumpana vaihtoehtona, päinvastoin.

Olemme ahkeria, aikaansaavia ja kekseliäitä. Emme jää enää odottelemaan vanhemman sukupolven auttavaa kättä.

Olen optimisti, mutta myös realisti. En väitä, että kaikesta selviää hyvällä asenteella. Vaadittavaa muutosta ei saavuteta ilman vaikeita ratkaisuja tai ilman poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten ajattelumallien murroksia.

Voi tuntua siltä, ettei yksittäisellä nuorella ole tässä yhtälössä paljon vaikutusvaltaa.

Mutta se on päinvastoin.

Vaaditaan kriittisyyttä ja toimintaa vaikuttavilta tahoilta. Vaaditaan sitä yhtä lailla myös itseltämme. Pidetään päämme, kun joku jaksaa vähätellä huoltamme.

Annetaan me noille vanhemmille esimerkkiä siitä, miten asiat tulevat 2020-luvulla hoidetuiksi.

Annastiina Lehtonen, toimittaja

Ilta-Sanomat kertoo Luota huomiseen -teemaviikolla innostavia esimerkkejä ja positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta.