Vaimonsa murhaajalle elinkautinen, oikeus piti tekoa määrätietoisena teloituksena

Mies soitti veriteon jälkeen hätäkeskukseen.

Vaimonsa teloitustyyliin kiväärillä surmannut 53-vuotias kouvolalainen Kimmo Tapio Arvola on tuomittu murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Arvola ampui afrikkalaistaustaisen 38-vuotiaan vaimonsa 10. lokakuuta kerrostalon nurkalle Lahden Salonaukiolla.

Hän laukaisi kiväärinsä kolme kertaa. Viimeinen laukaus oli kuolettava. Sen hän ampui teloitustyyliin lähietäisyydeltä maassa makaavan vaimonsa päähän.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden mielestä lähietäisyydeltä ampuminen ja aseen lataaminen aina uudelleen ja uudelleen osoittaa tekijänsä päättäväisyyttä ja kylmäverisyyttä.

Oikeus ei pitänyt tekoa kuitenkaan erityisen raa’alla tavalla tehtynä. Kuolemaan johtanut laukaus tuli kuuden sekunnin kuluttua ensimmäisestä laukauksesta. Uhri ei joutunut oikeuden arvion mukaan kärsimään pitkään, eikä Arvola pitkittänyt tekoa aiheuttaakseen tarkoituksellisesti tuskaa tai kärsimystä.

Vaimo huusi apua, kun Arvola ajoi häntä ase kädessään takaa ja pyrki puolustautumaan ottamalla aseen piipusta kiinni, jolloin ensimmäisen luoti meni ohitse. Toinen luoti tunkeutui uhrin vartaloon ja tuli pakarasta ulos. Kolmas laukaus oli kuolettava.

Rakennuksen kulmalta löytynyt ase.

Arvolalla oli oikeuden arvion mukaan mahdollisuus luopua rikoksensa toteuttamisesta, mutta hän vei teon loppuun saakka ja surmasi maassa makaavan puolustuskyvyttömän uhrinsa. Käräjäoikeus piti tappoa kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Veriteon taustalla oli päättymässä ollut avioliitto, sillä vaimo oli hakenut eroa. Muutama päivä ennen surmaa Arvola oli saanut postin tuoman kirjeen, josta selvisi, että vaimo haki pariskunnan kaksivuotiaan poikalapsen yksinhuoltajuutta. Pariskunta oli vihitty muutama vuosi sitten Sambiassa.

Ajatus vaimonsa tappamisesta oli Arvolalle tullut mieleen saatuaan yksinhuoltajuudesta kertovan kirjeen.

Uhrin kengät ja juomapullo talon edustalla.

Surmapäivänä Arvolan piti hakea poika äitinsä luota Lahdesta Kouvolaan. Hän pisti auton takakonttiin kaksi asetta, haulikon ja kiväärin ja otti mukaan panoksia. Matkalla hän osti kaksi olutta ja soitti vanhemmalle pojalleen jäähyväispuhelun. Oluet hän joi Lahteen tultuaan.

Perille päästyään vaimo oli tutkinut autoa ja pariskunnan välille oli tullut riitaa. Oluttölkeistä vaimo oli suuttunut. Arvolan mukaan hänen päässään napsahti ja hän otti aseen ja surmasi vaimonsa. Veriteon jälkeen hän soitti hätäkeskukseen.

Auton tavaratilassa olleet kassit ja haulikko.

Käräjäoikeuden mielestä Arvolan valmistautuminen tekoon osoittaa, etteivät tapahtumat riistäytyneet eivätkä ne muutenkaan tulleet hänelle yllätyksenä eikä vaimon käyttäytyminen antanut aihetta väkivaltaiseen tekoon.

Arvolan on maksettava kaksivuotiaalle pojalleen 15 000 euron kärsimyskorvaukset. Vaimon Sambiassa asuvalle 15-vuotiaalle pojalle hänen on maksettava 5 000 euron korvaukset kärsimyksistä. Muita kuluja hänen on maksettava noin 9 000 euroa.

Tuomitun oikeudenkäyntikulut, noin 7 500 euroa, maksaa valtio.

Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun perjantaina. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.