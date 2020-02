Mielipidekirjoittaja HS:ssa: Päiväkodeissa tehdään tärkeää työtä, mutta palkalla ei tule toimeen

Päiväkodin johtaja toivoo Helsingin Sanomien mielipidesivuilla, että vaativasta ja yhteiskuntaa hyödyttävästä työstä pitäisi saada palkkaa, jolla tulee toimeen.

Maisteriksi valmistunut varhaiskasvatuksen opettaja kertoo Helsingin Sanomissa harkinneensa alan vaihtoa epäoikeudenmukaisen palkan takia.

– Nautin nähdessäni, miten koulutukseni tuomalla osaamisellani suunniteltu toiminta saa lapset oppimaan uutta ja innostumaan siitä, Elina Wallin kertoo Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Vaikka työ on hänestä mielekästä, hän arvelee, että heikko palkka vaikeuttaa esimerkiksi asunnon hankkimista.

– Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että vaikka olen maisteri, minulla ei varhaiskasvatuksen opettajan tai edes nykyisessä päiväkodin johtajan työssäni tule yksinhuoltajana koskaan olemaan varaa hankkia omistusasuntoa kotikaupungistani Helsingistä, hän sanoo kirjoituksessaan.

Hän kysyy, onko liikaa vaadittu, että vaativasta ja tutkitusti koko yhteiskuntaa hyödyttävästä työstä saisi palkan, jolla tulee toimeen.

Varhaiskasvatuksen palkkatasosta kiistelty pitkään

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan 1.9.2018. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia.

Varhaiskasvatuksen palkkatasosta on keskusteltu pitkään. Esimerkiksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaati heinäkuussa 2019, että varhaiskasvatuksen opettajat siirrettäisiin opetusalan sopimuksiin.

Esimerkiksi Seinäjoen kaupunki kertoi hakuilmoituksessaan hakevansa päiväkodin johtajaa. Vakituisen työn palkka on ilmoituksen mukaan 3119 euroa. Helsinki korotti joulukuussa 2019 varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkoja järjestelyerällä 175 euroa. Tämän päälle kaupungissa on tehty päätös lisäkorotuksesta, joka nostaa palkkoja ensi vuoden alusta 46 eurolla. Nyt korotus on siis yhteensä 221 euroa.

Kasvatuksen ja ohjausalan ammattilaiset työskentelevät kuntien, seurakuntien tai yksityisten palvelutuottajien palveluksessa. Yleisimpiä työpaikkoja ovat koulut, päiväkodit, ammatilliset oppilaitokset ja erityisoppilaitokset.

Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Ammattinimikkeitä ovat muun muassa koulunkäynninohjaaja, aamu- ja iltapäiväohjaaja, päivähoitaja, perhepäivähoitaja, lastentarhanopettaja, sosionomi, lastenhoitaja, lähihoitaja-lastenhoitaja, lastenohjaaja tai ryhmäperhepäivähoitaja.

Työehtosopimus määräytyy sen mukaan, mitä työnantaja noudattaa. Se voi olla esimerkiksi KVTES, KirVESTES tai yksityisen sosiaalipalvelualan tes.

