Kodin Kuvalehti: Annika Saarikon poika kärsii laryngomalasiasta

– Ei onnellisuus tarkoita, että olisi koko ajan auvoista tai edes kivaa, Annika Saarikko sanoo Kodin Kuvalehdelle.

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä perhevapaalla oleva Annika Saarikko (kesk) kertoo lapsiarjestaan Kodin Kuvalehden haastattelussa.

Saarikko erosi ministerintehtävästään viime elokuussa ja synnytti Kaarlo-pojan syyskuussa. Hän palaa ministeriksi ensi elokuussa. Saarikko hoitaa kotonaan myös viisivuotiasta Aarnia.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni tutustui Annika Saarikon Aarni-vauvaan keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteisessä talvikokouksessa tammikuussa.

Saarikko kertoo Kodin Kuvalehdelle, että Kaarlolla todettiin joulukuussa laryngomalasia eli rakennevika kurkunpäässä. Se oli aiheuttanut rohisevaa hengitystä ja hidastanut vauvan kasvua.

Diagnoosin jälkeen Kaarlo on saanut ilmavirtausviikset yöajaksi. Nyt hänen painonsa nousee. Tavallisesti laryngomasia menee itsekseen ohi vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana.

– Ei onnellisuus tarkoita, että olisi koko ajan auvoista tai edes kivaa. Onnellisuus on minusta sitä, että ihan tavallinen tuntuu hyvältä ja että on voimavaroja sietää myös heikompia hetkiä. Sitä, että ei haluaisi olla missään muualla. Sellainen olo minulla on, Saarikko sanoo Kodin Kuvalehdelle.