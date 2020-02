Jussi Halla-ahon kommentti sai aikaan kiivaan sananvaihdon A-studiossa – Li Andersson: ”Suoraan sanottuna paskapuhetta”

Ylen A-Studiossa keskusteltiin muun muassa hallituksen ilmastotoimista ja kokoomuksen ja perussuomalaisten väleistä.

Ylen A-Studiossa arvioitiin torstai-iltana politiikan kevään isoja aiheita.

Keskusteluun osallistuneet keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten puheenjohtajat Katri Kulmuni (kesk), Petteri Orpo (kok), Li Andersson (vas) ja Jussi Halla-aho (ps) pääsivät vauhtiin jo heti alussa, kun esille otettiin viimeaikaiset puheet kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyöstä.

Halla-aho totesi aiemmin tällä viikolla, että kokoomus yliarvioi oman pelitilanteensa ja houkuttelevuutensa yhteistyökumppanina.

– Kokoomus pitää asemaansa tavattoman vahvana, se yliarvioi perussuomalaisten kiiman päästä hallitukseen hinnalla millä hyvänsä, Halla-aho kommentoi asiaa valtiopäivien avajaisissa IS:lle.

A-Studiossa Halla-aho jatkoi sanomalla, että tämä ei oikeastaan ollut linjaus siitä mitä perussuomalaiset pitävät mahdollisena. Se oli analyysi nykyisestä tilanteesta.

Hän toisti aiemmin sanomansa, ettei häneltä löydy luottamusta kokoomukseen.

– Petterillä on mahdollisesti toisenlainen muistikuva tai käsitys kesän 2017 tapahtumista. Minun mielestäni siinä suhmuroitiin perussuomalaisten selän takana ja sanotaan, että sellaisia luottamusta parantavia toimia ei ole nähty. Tähän perustuu epäluottamus, Halla-aho sanoi.

Halla-aho ei kuitenkaan ottanut kantaa mitä ne voisivat olla. Sen sijaan hän mainitsi esimerkin siitä, mitä ne eivät hänen mukaansa ole.

– Sanotaan, että lapsellinen perussuomalaisten kyykyttäminen tässä istumapaikkakysymyksessä heti eduskuntakauden aluksi. Kokoomus epäilemättä halusi tehdä sillä itseään tykö muille puolueille.

Orpon mielestä Halla-ahon näkemys vaikutti omituiselta.

– Luottamus hankitaan toinen toistemme välillä joka päivä eri tekojen kautta. Minusta tuntuu, että siellä sun täällä olisi hyvä tehdä niitä luottamusta herättäviä tekoja. Jokaisen meistä pitäisi olla yhteistyökykyinen, kunnioittaa toisten mielipiteitä ja keskustella fiksusti.

Erityisen kiivaaksi keskustelu kävi ilmastonmuutoksesta ja hallituksen sen suhteen tekemistä päätöksistä, erityisesti teollisuuden sähköveron alentamisesta. Li Anderssonin mukaan se on esimerkki useista vaikuttavista päätöksistä, joita hallitus on jo tehnyt.

Sähköveron alennus sai kehuja niin Orpolta kuin Halla-aholtakin, mutta Orpo nosti esiin hallituksen muut tavoitteet.

– Se on kiitettävä ja hyvä rakenneuudistus, mutta muuten minusta tulokset eivät ole olleet kovin kummoisia. Ilmastorahasto on käytännössä uusi yritystuki. Eikö sitä samaa rahaa olisi kannattanut käyttää innovaatioiden tukemiseen.

– Rahaston idea on se, että voidaan tukea sellaista toimintaa, joka ei ole vielä skaalautunut markkinaehtoisesti, Andersson sanoi takaisin.

Orpo perusteli vielä, että jokaisen Helsingin pörssin yrityksen strategiassa on hiilineutraalius ja ympäristöystävällisyys. Hän olisi ohjannut tukea mieluummin kotitalouksille.

Jussi Halla-aho taas totesi, että on Suomen kannalta hyvä asia, jos hallituksen ilmastotoimenpiteet ovat jääneet vaisummiksi kuin on ollut puhe.

– Tämähän on suora seuraus siitä, että hallituksen sisällä on kovaa ristivetoa. Keskusta pyrkii puolustamaan alueellisia näkökohtia ja vihervasemmisto taas ajaa sellaista politiikkaa, joka käytännössä johtaa siihen, että alueet Suomessa muuttuvat vähitellen asuinkelvottomiksi ja ihmisten on pakko keskittyä.

Tämä sai Li Anderssonin iskemään takaisin.

– Aivan suoraan sanottuna paskapuhetta. Onko sulla yhtäkään esimerkkiä siitä miten me oltaisiin tämän hallituskauden aikana tehty politiikkaa, jossa alueet muuttuvat elinkelvottomaksi, Andersson tivasi.

Halla-aho jatkoi toteamalla, että hallituksen tavoite saada Suomi hiilineutraaliksi on mahdoton ellei omakotiasumista ja yksityisautoilua kuriteta. Hänen mukaansa ne vaikuttavat suoraan siihen, miten kaukaa ihmisten kannattaa matkustaa töihin.

– Nämä kurjistukset kohdistuvat suurten kaupunkien ulkopuolella asuviin ihmisiin. Sähköveron laskeminen on ilman muuta toimenpide jota me kannatamme. Tässäkin asiassa täytyy säilyttää suhteellisuudentaju. Suomessa vain kymmenen prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tavoitteet tulee sopeuttaa siihen, miten paljon Suomi on tehnyt ilmastotalkoiden eteen jo 1990-luvulta lähtien. Työnnämmekö teollisuutta täältä sellaisiin paikkoihin jossa se saastuttaa enemmän kuin Suomessa

– Nythän sitä päinvastoin houkutellaan tänne, Katri Kulmuni sanoi takaisin.

Hallituspuolueiden ministerit jatkoivat vielä toteamalla, että alueellinen tasa-arvo kirjattu hallituksen tavoitteisiin.

– Me ei olla maksatettu näitä pienituloisille, vaan ne on kompensoitu tuloveron kevennyksellä ja perusturvan korotuksella, Andersson sanoi.