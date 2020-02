Tällaisten kulissien takana kuuluisat Jouppilan neloset kokivat perhehelvetin

Jouppilan neloset olivat aikanaan valtakunnan supertähtiä. Näin tuolloin luotiin kuva herttaisesta maalaisperheestä. Idyllisen julkisuuskuvan takana oli perhehelvetti.

Helena Jouppila on yksi niistä kuuluisista nelosista, jotka nousivat valtakunnan ykkösuutiseksi vuonna 1951. Kyseessä olivat Suomen ensimmäiset eloon jääneet nelosvauvat.

Heistä tuli kansakunnan lemmikkejä, idyllinen maalaisperhe, jonka elämää seurattiin – ja ihasteltiin.

Torstaina julkaistu Jouppilan ja Sanna Walleniuksen kirja Neloset – Jouppilan sisarusten tarina (Docendo 2020) kertoo nelosten tarinan kiiltokuvaelämän takaa. Kirjassa kuvataan perhehelvetti, josta tuolloin ei tiedetty. Tai Helena Jouppilan mukaan kylällä kyllä tiedettiin, mutta toisten asioihin ei ollut tapana puuttua.

Tarinaa herttaisesta maalaisperheestä alettiin rakentaa heti nelosten synnyttyä. ”Toistaiseksi lapset joutuvat vielä olemaan lääninsairaalassa, kunnes heidän kotonaan saadaan pienokaisille oma huone ja koulutettu hoitajatar”, Helsingin Sanomat kirjoitti, kun vauvat olivat neljän kuukauden ikäisiä.

Yksivuotissyntymäpäivä oli iso uutinen. ”Onhan ensimmäinen kerta, jolloin neloset täyttävät Suomessa vuoden”, IS kirjoitti tuolloin. Lapset olivat saaneet lahjoituksia ympäri maata, jopa Amerikasta asti oli tullut paketteja.

Pienokaiset olivat toistaiseksi eristettyjä vieraista. Vain hoitajatar ja vanhemmat pääsivät heidän luokseen. Lapset ovat hyvin kilttejä. He nukkuvat klo 19 päästämättä ääntäkään omassa huoneessaan talon yläkerrassa, IS kuvaili.

Julkisuudessa seurattiin herkeämättä nelosten kehitystä. Martti osasi vuoden vanhana jo viheltää, Helenalla oli viisi hammasta, Jorma oli veikeä, Erkki osasi pyllistää, HS kirjoitti.

Aikuisiällä Helena Jouppila sai käsiinsä äidin potilaskertomuksen, josta hän löysi diagnoosin, Consititutio psychopatica, luonnehäiriö, jolle on ominaista piittaamattomuus toisista ja myötätunnon puuttuminen. Selitys äidin käyttäytymiselle helpotti oloa.

Muutamaa kuukautta myöhemmin nelosia kuvailtiin ”hyvin kehittyneiksi lapsiksi”. ”Jokainen äiti tietää, kuinka paljon huolta ja vastuuta on pienistä ihmistaimista. Ajatelkaa, että Jouppilassa on heitä neljä.”

Lapset lausuivat jo monet sanat täysin ymmärrettävästi. ”Sen kielen lisäksi, jota vain äiti ymmärtää. Mitä lapset syövät? Heille annetaan sitä mitä vanhemmat itsekin syövät.”

Totuus kulissien takana oli Helena Jouppilan mukaan usein toinen. Hän muistelee erästäkin kertaa, kun äiti pakotti syömään lautasellisen saippuavaahtoa ilmeenkään värähtämättä.

– Et vois tehdä mitään, jos tappaisin sut siihen ja panisin uuniin, hän kertoo eräästä perheen leipomispäivästä IS:lle.

Kaikesta huolimatta nelikosta tuli tähtiä ja sen myötä myös mainoskasvoja: oli vaatteita, lääkkeitä ja kauraryynejä. He tapasivat presidentti Urho Kekkosen ja jakoivat maatalousnäyttelyissä nimikirjoituksia.

”Lapset ovat pirteitä ja vilkkaita kuin peipposet eikä mitään sairauksia ole talven aikana esiintynyt”, kerrottiin Orionin vitamiinivalmistemainoksessa. ”Jouppilan nelosten täyttäessä tänään viisi vuotta aamu alkoi nytkin Vaasan Herkku -kaurapuurolla”, toinen mainos tiesi kertoa. ”Jouppilan neloset Lahden messuilla”, otsikoi HS Lahden messuista kertovan juttunsa vuonna 1958.

Neloset mainoskuvassa vuonna 1955. Moni yritys hyödynsi nelosia markkinoinnissaan.

IS vieraili Isossakyrössä nelosten 6-vuotispäivien kynnyksellä vuonna 1957. ”Neljä paria sukkia on tavantakaa pestävä ja parsittava ja neljät asusteet kunnostettava. On siinä äidillä työtä kerrakseen, mutta rouva Jouppila totesi vain vaatimattomasti: Monella on paljon enemmänkin huollettavia.”

Artikkelissa kuvailtiin täynnä toimintatarmoa ja terveyttä olevia lapsia, jotka pyörähtelevät Jouppilan suuren tuvan lattialla.

”Toiselle helluntaipyhälle osuvaa merkkipäiväänsä nämä Jouppilan, Isonkyrön ja koko Suomen neloset viettävät kotonaan valmiina vastaanottamaan vieraitaan pyhäpuvut yllä ja upouudet kengät jaloissa niin kuin Helena vielä viimeiseksi suurena salaisuutena kertoi.”

Se toinen salaisuus jäi tuolloin kertomatta. Milloin äiti hakkasi nokkosilla, milloin koivunhalolla. Kerran hän oli tarttunut tukasta kiinni ja pyörittänyt Helenaa ympäri niin, että tämä oli lentänyt päin tuvan penkkiä.

Kesäkuussa 1957 valmistauduttiin jo syksyllä alkavaan koulutaipaleeseen. Nelosille oli luvattu ikiomat polkupyörät koulumatkaa varten.

”Lumen sulamisen jälkeiset ajat ovat näin ollen sujuneet tiiviissä ajoharjoittelussa. Helena selitti kuitenkin päätään pyöritellen. että pyörä on niin Iso ja hän Itse niin pieni, mutta tänä kesänä hän lupasi sen taidon hankkia. Pojat kuittasivat koko asian valkenemisella, joten tilanne lienee suunnilleen sama heidänkin kohdallaan.”

Ensin oli kuitenkin edessä syntymäpäivävieraiden vastaanotto. Vieraat olivat olleet Jouppilassa tuttu näky jo koko nelosten eliniän ajan.

”Monen sivullisen askeleet ovat kuluneiden kuuden vuoden aikana suuntautuneet Jouppilaan, mutta virkeät veitikat eivät ole antaneet vieraiden suurestikaan häiritä jokapäiväisiä askareitaan sen enempää kuin mlelenrauhaansakaan.”

Sen sijaan äidin mielenrauha järkkyi. Aikuisiällä Helena Jouppila sai käsiinsä äidin potilaskertomuksen, josta hän löysi masennuksen lisäksi toisen diagnoosin. Luonnehäiriön, jolle on ominaista piittaamattomuus toisista ja myötätunnon puuttuminen. Jouppila sanoo kokeneensa helpotusta, sillä se antoi jonkun selityksen äidin käytökselle – lapsuuden perhehelvetille.