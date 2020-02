Kotoaan karannut Simo-sonni saa pysyvän kodin hevoslaumassa – rapsuttelua rakastava jättiläinen tottelee kahta nimeä ja nauttii leipomon naisten lahjaherkuista

Simo-sonni on oppinut syömään näkkileipää Eero Toikan suusta.

Pöytyäläisille hevostilallisille on oma arvelunsa siitä, miksi Simo-sonni valitsi juuri heidät kotitilakseen.

Kesän kuuluisa karkulainen Simo-sonni on saamassa pysyvän kodin Pöytyältä.

Hevostilan pitäjät Niina Manninen ja Eero Toikka aikovat hankkia sonnin omistukseensa. Kaupoista on sovittu Simo-sonnin omistajan kanssa.

Simo-sonni on viihtynyt heidän hevostilallaan kesästä lähtien.

Simo ilmaantui kesällä Niina Mannisen ja Eero Toikan hevostilalle. Se oli karannut kotitilaltaan noin kuuden kilometrin päästä.

Noin 800 kiloa painavan sonnin sopeutuminen hevostilan elämään oli alussa kysymysmerkki.

Sarvipäinen sonni olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteita.

– Sonni ei ole tehnyt mitään häiriöitä, olemme kaikki hengissä, Eero Toikka summaa yhteiseloa.

Alkuaikoina Simo oli arka. Se puhisi ja turve lensi pellolla, kun se kuopi maata.

Niina Manninen sanoo, että Simo ilmeisesti seurasi laitumella olevia hevosia ja huomasi, miten ihmiset tulevat niiden luo. Simo tottui pikku hiljaa ihmisiin.

Simo-sonni nauttii rapsuttelusta. –Sillä on samanlainen nappipaikka kuin hevosilla, Eero Toikka kertoo.

Nyt Simo tuntee hevostilan omaksi kodikseen. Sen parhaita kavereita ovat tilan hevoset Arttu ja Iiro.

Eero Toikka arvelee, miksi Simo-sonni päätti jäädä juuri heidän tilalleen. Sen karkumatkan varrella olisi ollut muun muassa yksi tila, jossa oli lehmälauma.

Eero Toikka pohtii, että syy on varmaankin siinä, että heidän hevosensa Arttu ja Iiro ovat tummia lämminverisiä. Hevosten maailmassa on rotusortoa.

– Saatiin entiseltä omistajalta kuva Simon veljestä. Tuli ilmi, että Simon sonnikaverit ovat kaikki olleet mustia. Simo ei ole tuskin eläessään nähnytkään muita kuin mustia nautaeläimiä.

Simo tuntee Artun ja Iiron sukulaisikseen.

Pöytyällä Simo-sonnista on tullut kuuluisuus. Ihmiset ajavat hiljaa hevostilan ohi ja katsovat, näkyykö Simoa missään.

Niina tekee tilanpidon ohella pitopalvelutyötä. Eero Toikka sanoo, että lautasten keruu kestää nykyisin kauan. Ihmiset kysyvät Simo-sonnin kuulumisia.

– Yksi kysyi, kun tarjottiin liharuokaa, että ei kai Simo vaan ole tässä, Niina kertoo.

Simo-sonni saa paikkakuntalaisilta ruokalahjoituksia.

Eero Toikka kertoo, että paikallisen leipomon naiset lähettävät Simo-sonnille sen herkkua siemennäkkileipää. Paketissa on sydämen kuva ja sanat Simo.

Eero Toikka ja Niina Manninen sanovat, että harvalla on sonni lemmikkinä. Heillä on yhteinen sävel on löytynyt Simon kanssa.

– Se on astetta isompi vahtikoira, Eero luonnehtii.

– Se on hauska ja kiva elukka. Ei siinä muuta kuin, että se on niin iso.

Hevostilalla Simo-sonni on oppinut uusia temppuja.

Yksi uusi piirre on, että se tottelee kahta eri nimeä. Sonnin kutsumanimi on Simo ja komennusnimi on Poika.

Jos Simo-sonni uhittelee, Eero komentaa sanalla Poika. Sonni rauhoittuu. Eero sanoo, että Poika-sana on varmaankin jotenkin pontevampi sana.

– Pakko sitä on komentaa, vaikka ei syytä olisi, jotta voi näyttää sille, että sinä olet pomo.

Käskyjen pitää Eeron mukaan yksinkertaisia ja tarpeeksi teräviä.

Eero Toikka ja Niina Manninen uskovat, että Simo-sonnilla on Pöytyällä hyvä ja turvallista olla.

– Ei hän ehkä niin tiedä, onko hän erilainen kuin hevoset, Niina arvelee.

Kun molemmat hevoset ovat olleet lenkillä, Simo-sonni on joutunut olemaan yksin aitauksessa. Simo-sonni on toistaiseksi pysynyt siinä.

– Kyllä se hiukan päätään heristää ja sarviaan heiluttaa, mutta se on sen leikkiä, Eero Toikka sanoo.

He ovat huomanneet, että Simo-sonni on utelias ja leikkisä luonne.

Niina Manninen kertoo, miten viikonloppuna Eeron piti kaivaa ojaa pellolle. Hän ihmetteli, mitä Eero oikein tekee.

– Ojan kaivuusta ei tullut mitään, kun Simo oli siellä kaivamassa Eeron kanssa. Simo tulee aina hengailemaan.

Simo-sonni pitää erityisesti rapsuttelusta.

Eero Toikka sanoo, että Simosta on löytynyt samanalainen nappipaikka kuin hevosilla. Kun oikeasta kohdasta rapsuttaa, Simolla alkaa suu käydä.

– Eero on harjoitellut Simon kanssa pussaamista, Niina Manninen lisää.

Kun Eero panee näkkileivän suuhun, Simo tulee ottamaan sen suusta.

–Simo-sonni on oppinut pussaamaan, Eero Toikka kertoo.

Sonneilla on hierarkiansa siinä missä hevosillakin. Niina Manninen kertoo, että sonnien maailmassa yleensä suurin yksilö on lauman johtaja.

– Meidän Arttu-hevosemme on suurempi ihan selkeästi. Voi olla, että Simo ei kyörää, kun se huomaa, että Arttu on selkeästi isompi.

Hevostilalla Arttu on koko lauman johtaja.

Simo-sonni oli alussa alimpana hevosten hierarkiassa. Kesän aikana se nousi lauman kakkosmieheksi.

– Simo on jo sivuuttanut Iiron arvoasteikolla. Se on varmaan meinannut, että kun Iiro on tuollainen rääpäle, hän voi sivuuttaa sen, Niina arvelee.

Hevosten arvoasteikko näkyy ruoka-aikoina. Kun Eero soittaa kelloa, lauma tulee pihaton eteen syömään.

Arttu saa ensin ruoan. Sen jälkeen syö Simo. Viimeisenä aterioi pieni ja sirokokoisin Iiro.

Simo syö pihaton ulkopuolelta isosta emalivatista. Eero ja Niina kertovat, että Simo on nopea syöjä.

– Varmaan puolitoista minuuttia ja se on vetäissyt vadillisen kostutettuja hiutaleita.

Ruoan jälkeen Simo-sonni odottaa, että sitä rapsutellaan. Välillä sitä harjataan.

Hevostilalla on kehittynyt oma päivärytminsä.

Ensin syödään, sitten rapsutellaan ja harjataan. Nykyään Simo-sonnia voi harjata vaikka haravalla.

Simo-sonni pitää leikkimisestä traktorin kanssa. Se kihnaa itseään traktorin renkaisiin ja nostovarsiin.

– Traktori painaa kuusi tonnia ja silti traktori heiluu, Eero ihmettelee.

Kerran Niina katseli, kun sähköpylväs heilui pihalla. Hän arveli, että valot varmaan alkavat vilkkuivat. Simo-sonni se siellä rapsutti itseään kauimmaista pylvästä vasten.

Niina Manninen ja Eero Toikka harmittelevat, ettei tänä vuonna tullut kunnon talvea. Jos olisi pakastanut ja lunta satanut maahan, he olisivat panneet pihalle ison olkipaalin.

Simo-sonni olisi päässyt leikkimään olkipaalilla.

– Kun viedään heinäpaaleja, se tulee traktorin perässä tosi ahnaasti. Se oikein himoitsee sitä, että pääsee sarvilla paalia möyhimään, Niina kertoo.

Yleensä kun paali oli viety pellolle, pari seuraavaa päivää alue on täysin heinässä, kun Simo-sonni oli taistellut paalin kanssa.

– Jos jolla kulla on puolen tonnin voimistelupallo, olisimme valmiita ostamaan sellaisen, Eero vihjaa.