USA:n ilmavoimien valtavat C-17 Globemasterit lähtivät Pirkkalasta

Kaksi suurta Yhdysvaltain ilmavoimien kuljetuskonetta poistui Suomesta torstaina juuri ennen auringonlaskua. Ne toteuttivat vuorokaudessa osuutensa huippumodernien F-35 -hävittäjien rahtikoneina.

Boeing C-17 Globemasterit ovat nelimoottorisia, 53-metriä pitkiä ja isomahaisia mötiköitä. Ne olivat juhlava näky Tampere-Pirkkalan lentoaseman platalla. Niiden nousua oli torstaina kuvaamassa kolmisenkymmentä lentokonebongaria.

Globemasterit ennakoivat Lockheedin F-35-häivehävittäjien saapumista evaluointilennoille Suomeen. Koneet lentävät Pirkkalaan jossakin vaiheessa ennen ensi maanantaita, jolloin alkaa niiden testiosuus HX-hävittäjähankkeessa. Ne ovat yksi viidestä kandidaatista Ilmavoimien Hornet-hävittäjien korvaajaksi.

Neljä häivehävittäjää lensi jo keskiviikkona Atlantin yli Britannian-tukikohtaansa. Sieltä ne jatkavat aikanaan Suomeen.

Tampere-Pirkkalan lentokentällä, Satakunnan lennoston tukikohdassa on tammikuun alkupuolelta lähtien ollut käynnissä Suomen Hornetien seuraajakandidaattien testaus.

Suomen ilmatilassa, eri tehtävissä on jo evaluoitu Eurofighter, Rafale ja Gripen. Seuraavana on luupin alla F-35. Viimeisenä vuorossa on Boeing F/A-18 Super Hornet.

Lentotoimintaa on laajalla alueella, jolloin saadaan selville miten ehdokkaat selviävät monipuolisista tehtävistä haastavissa talviolosuhteissa, suomalaisten määrittämin mittarein.

Tämä arviointikierros on ohi helmikuun loppupuolella jatkuakseen pian uusilla testeillä ja neuvotteluilla. Ilmavoimien rankinglista valmistuu loppuvuodesta.

Hankintapäätöksen Suomen seuraavasta hävittäjätyypistä tekee valtioneuvosto ensi vuonna.