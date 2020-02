Myrkkyhoitaja Aino Nykopp vaihtoi nimensä ja anoo vapauteen vankilasta

Elinkautista istuva Aino Nykopp voi mahdollisesti vapautua jo ensi vuonna.

Aino Nykopp vastaa Suomen rikoshistorian yhdestä tunnetuimmasta rikossarjasta.

Hän istuu elinkautista vankeutta muun muassa viidestä murhasta, viidestä murhan yrityksestä ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Apuhoitajana työskennellyt Nykopp myrkytti useita iäkkäitä hoidokkejaan lähinnä rauhoittavilla lääkkeillä Helsingissä vuosina 2004–2009. Uhrit olivat joko kotihoidossa tai laitoksissa. Yksi törkeän pahoinpitelyn uhreista oli Nykoppin työkaveri.

Nykoppilla on mahdollisuus päästä vapauteen, ja tähän tilaisuuteen hän on tarttumassa. Suomen lain mukaan elinkautista vankeutta istuva rikollinen voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun on istunut kiven sisällä 12 vuotta. Tämä aikamääre tulee Nykoppin mukaan täyteen 18.3.2021. Nykopp anoo oikeudelta, että hän pääsisi juuri kyseisenä päivänä vapaaksi.

Hänen käsityksensä mukaan ”ehdonalaista vapauttamista vastaan olevia seikkoja ei ole”.

– Hänen rangaistusajan suunnitelmansa toteutuminen ja hänen vankila-aikainen muu käyttäytymisensä sekä se, että hän ei ole syyllistynyt vankila-aikanaan rikollisuuteen, puoltavat vapauttamista sitten, kun vankilassa oloaikaa on kertynyt kaksitoista vuotta, Nykoppin Helsingin hovioikeuteen toimittamassa hakemuksessa lukee.

Helsingin hovioikeus on pyytänyt Rikosseuraamuslaitokselta kantaa Nykoppin mahdolliseen vapautumiseen. Rikosseuraamuslaitoksen kannanotto ei sido oikeutta mihinkään päätökseen. Lausunnon odotetaan saapuvan hovioikeuteen lähiaikoina.

Sen jälkeen hovioikeudessa järjestettäneen suullinen käsittely. Hovioikeuden päätöstä Nykoppin mahdollisen vapautumisen suhteen voitaneen odottaa jo tämän kevään aikana.

Myrkkyhoitajan juttu alkoi purkautua, kun yksi uhreista joutui henkitoreissaan sairaalaan. Poliisi jopa avasi esitutkinnan aikana hautoja. Oikeuden mukaan Nykopp teki murhat ja niiden yritykset kylmän harkitusti, kun hän antoi hoitoon kuulumattomia lääkkeitä heikkokuntoisille potilaille salaa. Teoissa käytettiin hyväksi hoitosuhteessa muodostunutta luottamusta.

Nykopp kiisti koko ajan syyllisyytensä. Hän oli mielentilatutkimuksen mukaan täydessä ymmärryksessä. Tutkimuksen mukaan Nykopp oli kuitenkin huomattavan kyvykäs manipuloimaan muita ihmisiä näennäisen ystävällisellä ja miellyttävällä käyttäytymisellä. Sen perusteella hän pystyi antamaan itsestään valheellisen, empaattisen, luotettavan ja kyvykkään kuvan.

IS:n tietojen mukaan marraskuussa 70 vuotta täyttävä Aino Nykopp on sittemmin vaihtanut etu- ja sukunimensä. Virallisissa asiakirjoissa hän on siten nykyään nimellä Ann-Maria Myllgren.