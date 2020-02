Koulutytöiksi pukeutuneet kolmikymppiset naiset huijasivat kierolla tavalla ikänaisia – iskeneet eri puolilla Suomea

Osa uhreista ei ole huomannut varkauksia moneen päivään.

Hämeen poliisi tutkii laajaa rikossarjaa, jossa kaksi nuoreksi koulutytöksi tekeytynyttä naista on kaupitellut ovelta ovelle -periaatteella iäkkäille naisille patalappuja ja pöytäliinoja. Noin 35-vuotiaat naiset ovat väittäneet keräävänsä rahaa koulun luokkaretkeä varten. Tällä verukkeella he ovat päässeet sisälle uhrien asuntoihin. Sisällä asunnossa toinen naisista on kiinnittänyt asukkaan huomion itseensä ja sillä välin toinen on vienyt koruja, käteistä ja pankkikortteja, Hämeen poliisi kuvailee tiedotteessaan.

Osa uhreista ei ole huomannut varkauksia moneen päivään. Sinä aikana huijarit ovat surutta käyttäneet tilit tyhjiksi. Monessa tapauksessa pankkikorttien tunnusluvut ovat olleet paperille tai jopa pankkikorttiin suoraan kirjoitettuina.

Poliisi epäilee naisten iskeneen iäkkäiden asuntoihin viime kuukausina ainakin Sysmässä, Orimattilassa, Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella, Vääksyssä, Hyvinkäällä, Kausalassa, Kouvolassa ja Varkauden lähellä Joroisissa.

Poliisi epäilee samojen naisten syyllistyneen vastaaviin tekoihin laajemminkin eri puolilla Suomea Oulua, Uuttakaupunkia ja Joensuuta myöten.

Viime viikonloppuna poliisi otti kiinni kaksi teoista epäiltyä suomalaista naista. Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi epäillyt vangittaviksi tänään torstaina.

Poliisi uskoo, että kaikki asianomistajat eivät vielä tiedä, että ovat joutuneet rikoksen uhriksi. Tästä syystä poliisi kehottaa ihmisiä, joiden asunnoissa on viime aikoina käynyt tuntemattomia kauppaamassa tuotteita, tarkistamaan arvo-omaisuutensa ja pankkikorttinsa. Poliisi varoittaa, että epämääräisiin patalappu- ja pöytäliinakauppiaisiin tulee suhtautua erittäin varauksellisesti. Sisään ei tulisi päästää tuntemattomia.

Hämeen poliisi pyytää, että asianomistaja kääntyy oman alueensa poliisilaitoksen puoleen, mikäli joku tunnistaa, että kyseiset naiset ovat käyneet hänen asunnossaan ja vieneet omaisuutta mennessään.