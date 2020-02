Poliisi etsii Salen ryöstäjää Tampereelta – tunnistatko tätä huppumiestä neonvihreissä puutarhahanskoissa?

Naamioitunut mies suuntasi suoraan kassalle ja vaati puukolla uhaten saada kassasta rahat.

Poliisi tutkii maanantaina 3. helmikuuta Tampereen Haukiluomassa sattunutta ryöstöä. Kello läheni kymmentä illalla, kun naamioitunut mies suuntasi suoraan Salen kassalle. Mies vaati puukolla uhaten myyjää luovuttamaan kassan rahat.

Kun mies sai kassasta seteleitä, hän poistui juosten paikalta. Myyjän mukaan mies puhui suomen kieltä.

Poliisi julkaisee valvontakameran kuvan miehestä ja pyytää yleisön apua epäillyn tekijän henkilöllisyyden ja rikoksen selvittämiseksi.

Epäilty on noin 180 cm pitkä. Hän oli naamioitunut ja pukeutunut tummiin vaatteisiin. Käsissään hänellä oli neonvihreät puutarhahanskat.

Jos sinulla on tietoa epäillyn henkilöllisyydestä, ole yhteydessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosvihjepuhelimeen numeroon 0800-90022 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.

Poliisin mukaan kyse on nuorehkosta miehestä, joka on noin 180 senttimetriä pitkä. Hänellä on normaali vartalo. Mies oli pukeutunut mustaan hupulliseen tuulitakkiin, mustaan pipoon ja ruskeisiin Nike-merkkisiin reisitaskuhousuihin. Käsissään hänellä oli työ- tai puutarhahanskat, joissa on neonvihreää väriä.