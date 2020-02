Kommentti: Joskus väärä tieto leviää jopa kaikkein korkeimmalla tasolla – onneksi sisukkaita tutkijoita riittää

Huominen ei parane ilman faktoja. Siksi on tärkeää taistella väärää tietoa vastaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Maailman tapahtumien aktiivinen seuraaminen vaatii paljon aikaa, pohjatonta uteliaisuutta ja kylmiä faktoja. Oikeaa tietoa, joka perustuu tosiasioihin. Kun näitä faktoja sitten sulattelee ja pohtii mielessään, muodostuu omia näkemyksiä. Tieto jalostuu pikku hiljaa viisaudeksi.

Entä jos oma näkemys hämärtyy väärän, vanhentuneen tai tahallisesti vääristellyn tiedon vuoksi? Sitä on kaikkialla, ja se tuppaa leviämään nopeasti sosiaalisessa mediassa. Siksi on hyvä tarkistaa välillä omia näkemyksiä ja päivittää omat tietonsa. Se vaatii henkistä joustavuutta.

Joskus väärää tietoa leviää jopa valtionpäämiestasolla.

Kun Amazonin alueen valtavat sademetsät paloivat viime vuoden jälkipuoliskolla, niiden väitettiin tuottavan jopa 20 prosenttia ilmakehän hapesta. Maailman keuhkot olivat vaarassa. Paniikki levisi. Väitettä levitti Twitterissä muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Onneksi tieto oli väärä.

Tutkimukseen perustuva, valistunut arvio on 6–9 prosenttia. Eikä siinä vielä kaikki. Amazonin hapentuotannolla on käytännössä nollan vaikutus ilmakehän happipitoisuuteen maailmanlaajuisesti. Amazonia on oma ekosysteeminsä, jonka kasvillisuus kuluttaa itse puolet fotosynteesissä tuottamastaan hapesta. Toisen puolikkaan kuluttavat muut eliöt, pääasiassa mikro-organismit, jotka hajottavat maaperän kariketta, kuollutta puuta ja muuta maatuvaa jätettä.

Oikea tieto ei kumoa sitä tosiasiaa, että Amazonian metsäpalot olivat valtava katastrofi. Viime vuosi oli alueella poikkeuksellisen paha.

Nämä tiedot, ja paljon muuta, on helppo löytää faktantarkistussivusto Factcheck.org:sta. Tämä yhdysvaltalaisen Pennsylvanian yliopiston ylläpitämä sivusto keskittyy amerikkalaiseen politiikkaan, mutta sieltä löytyy kultajyviä myös monista muista ajankohtaisista asioista, vaikkapa Wuhanin koronavirukseen liittyvistä some-huhuista.

Australian maastopaloista sivusto kumosi tahallisesti levitetyn väärän tiedon ”lähes 200 tuhopolttajasta”, jotka olisivat sytyttäneet maastopaloja. Valheella yritettiin todistaa, etteivät palot johtuisi ilmaston lämpenemisestä. Täyttä fuulaa.

Suomessa faktantarkistusta tekee Faktabaari, jonka esikuvia ovat Factcheck.orgin lisäksi yhdysvaltalainen Politifact.com ja argentiinalainen Chequeado.com. Huuhaata ja tieteen varjolla esitettyä höpötietoa puolestaan ampuu Suomessa alas Skepsis ry.

Sosiaalinen media on sekä hyvän että pahan tiedon alusta. Onneksi siellä on sisukkaita tutkijoita, jotka viitsivät kumota huhuja ja vastata väärän tiedon levittäjille. Yksi näistä faktojen supersankareista on Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja ja Itä-Suomen yliopiston ympäristöfysiikan professori Ari Laaksonen, joka käy Twitterissä sitkeää kamppailua ihmisen tieteellisen ilmastotiedon puolesta. Ja usein hän joutuu epäilyn ja halpamaisten solvausten kohteeksi. Tätä on suomalainen keskustelukulttuuri.

Eräässä pitkässä viestiketjussa Laaksonen esimerkiksi selitti, mitä ilmastomallit ovat ja miksi ne toimivat.

”Näitä simulaatioita on mahdollista rakennella aika mielivaltaisesti. Sinä tietenkin puolustat sun työtä – ymmärrettävää – mutta meidän muiden ei ole pakko uskoa. Kuten sanoin – Greta hysteria vaikuttaa puhtaalle kommunismille”, Laaksoselle twiitattiin.

”Mä en tajuu miten tää menee näin. Selitän miksi ilmastomalli voi toimia vaikka sään ennustaminen muutamia päiviä pidemmälle ei oikein onnistu. Pari twiittiä myöhemmin täällä horistaan kommunismista????”, professori ihmetteli.

Huikea tieteentekijä. Että jaksaakin! Hatunnosto.

Jos siis tuntuu siltä, että hukkuu epävarmaan ja väärää tietoon, kannattaa etsiä netistä näitä pelastusrenkaita. Ja lukea lisää luotettavista lähteistä. Ja lukea kaikkea kriittisesti. Onneksi me suomalaiset olemme tässä aika hyviä. Luotetaan huomiseen.