Vuoden 2018 joulukuisen yön tapahtumia on käsitelty torstaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Kokaiininhuuruisen yön veristen tapahtumien taustalla oli syyttäjän mukaan suuttumus palasiksi rikkoutuneesta pöntöstä.

Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty torstaina väkivaltarikosta, josta käynnistyi jättimäiseksi paljastuneen ”Katiska”-huumevyyhdin tutkinta.

Kyseessä on asunnossa Helsingin Vuosaaressa jouluna 2018 tapahtunut verinen välikohtaus. Tapon yrityksestä syytetään 27-vuotiasta miestä, joka syyttäjän mukaan puukotti uhria hengenvaarallisesti ylävartaloon suututtuaan asianomistajalle vessan rikkoutumisen vuoksi.

Uhri sai kaksi syvää haavaa ja yhden viiltohaavan. Yksi haavoista ulottui keuhko-onteloon asti. Lisäksi 27-vuotias syyttäjän mukaan löi uhria useita kertoja kasvoihin ja potkaisi tätä voimallisesti sukuelimien alueelle.

Väkivallanteko tapahtui 25. joulukuuta 2018 asunnossa, jossa syytetty 27-vuotias mies asui 26-vuotiaan naisystävänsä kanssa.

Uhri kertoi käräjäoikeudessa viettävänsä yleensä joulua perheen kanssa. Joulupäivänä 2018 hän päätyi kuitenkin baariin.

– Pelkästään viina oli mielessä, nyt ryypätään. En ollut moneen vuoteen ryypännyt.

Hän lähti ravintolasta jatkoille pääsyytetyn ja tämän naisystävän asunnolle, jossa oli paikalla myös muita henkilöitä. Asunnossa nautittiin alkoholia ja kokaiinia.

Uhri kertoo sekavasta yöstä: Valuin varmaan litran verta

Kokaiinia tarjottiin myös uhrille. Uhri kertoo menettäneensä tajuntansa jossain kohdin yötä. Hänet herätettiin vessasta. 26-vuotias nainen syytti häntä vessan hajottamisesta.

– Tulin vasta tajuihini. Tajusin, että vuodan verta aika perkeleesti. Illan aikana varmaan litran, uhri kertoi torstaina oikeudessa.

Uhri kuvailee, että kun hän pääsi ylös, niin asunnon 27-vuotias isäntä uhkasi tappaa.

Uhri kertoo pysytelleensä kylpyhuoneessa, jotta veri ei leviäisi ympäri asuntoa. Hän auttoi muita wc-pöntön palasten keräämisessä.

– Vaikkei ollut mitään voimia, kuitenkin yritin jeesata.

Uhrin mukaan asiat vähän rauhoittuivat ja päätettiin ottaa lisää viinaa. Isäntä käyttäytyi aggressiivisesti. Uhri läpsäisi tätä poskelle viestittääkseen, ettei noin käyttäydytä.

Toisen läpsyn jälkeen 27-vuotias uhrin mukaan suuttui, haki aseen ja laukaisi sen neljä tai viisi kertaa hänen ohimoaan vasten.

– En liikkunut mihinkään. Ilmeisesti se oli tyhjä.

Mies hortoili puolialasti ulkona: ”Ajattelin, että hengissä en tästä selviä”

Tapahtumat muuttuivat yhä sekavammiksi. Jossain vaiheessa pöydällä oli uhrin mukaan nyrkkirauta, jolla leikittiin ilmaan lyöntiä. Sitten isäntä hyökkäsi hänen kimppuunsa keittiön lattialla.

– Itse en lyönyt yhtään, otin vain turpaani.

Uhri meni puolialasti pihalle ja hänet lukittiin sinne.

– Ajattelin, että hengissä en tästä selviä.

Hän riisui flanellipaitansa ja heitti sen naapurin pihalle, jotta tutkijoille jäisi vinkki syyllisestä. Hän laittoi lunta haavaansa ja heitti lumipalloja ikkunaan, koska hänellä alkoi olla kylmä.

Uhri yritti moneen kertaan takaisin sisälle, mutta aina häntä estettiin. Häntä potkaistiin niin, että hän kaatui terassille grillin päälle.

– Ei ollut kenkiäkään, joten jäin koputtelemaan ovelle. (27-vuotias) tuli puristamaan ulos. Henki olisi lähtenyt, ellei olisi lopettanut. Taputin häntä olkapäähän, kun alkoi mennä taju. Vaatteita en saanut.

Seuraavalla kerralla isäntä tuli uhrin mukaan ulos aseen kanssa. Hän sai otettua sen pois ja heitettyä naapurin pihalle.

Lopulta uhri lähti kävelemään pois vailla määränpäätä. Vastaan tuli koiraa ulkoiluttava vanhempi pariskunta, joka kysyi onko kaikki hyvin, ja tarvitseeko soittaa apua.

”Ei tarvi, kaikki on ihan hyvin,” uhri vastasi.

Sitten jostain tuli poliisi, joka pyysi hänet autoon.

– Vedin syvään henkeä ja kerroin mitä pystyin, kunnes menetin tajuntani.

Syyttäjän mukaan puukotus, uhri eri mieltä

Uhri itse kertoo käräjäoikeuden istunnossa olevansa sitä mieltä, ettei häntä puukotettu. Hän uskoo saaneensa syvät pistohaavat kaatuessaan wc-pöntön päälle.

– Lehdet huutaa puukotusta ja lääkärit huutaa puukotusta, mutta en nähnyt minkäännäköistä teräasetta. Kaiken todennäköisyyden mukaan siellä kylpyhuoneessa kaksi posliininpalasta on tehnyt haavat.

Hän kuitenkin moittii asunnon seuruetta siitä, ettei näillä ollut pienintäkään pyrkimystä hoitaa hänen haavojaan. Piestiin vain.

– Ei ole mitään muuta loogista selitystä kuin että olen kaatunut vessan päälle. En muista, mutta en ainakaan usko, että veitsellä on isketty.

Myös puolustuksen näkemys on, että uhri olisi saanut pistovammansa tavalla tai toisella itse. Tapon yrityksestä syytetty 27-vuotias mies myöntää teon vain pahoinpitelynä. Syytetyn mukaan uhri oli rikkonut asunnossa vessanpöntön ja loukannut siinä itsensä, jonka jälkeen hän ja uhri olivat tapelleet ja painineet.

– Rikkoutunut pönttö on tulvinut ja siitä on yritetty soittaa huoltoyhtiöön. Jossakin vaiheessa asianomistaja on haavat saanut, ilmeisesti jollain tavalla vessan rikkoutumisen yhteydessä, asianajaja Juha-Pekka Hippi sanoo.

Syyttäjän kirjallisena todisteena käyttämän lääkärinlausunnon mukaan uhrilla oli puukoniskuja, jotka vaikuttivat tahallaan tehdyiltä. Lausunto puhuu vastaan puolustuksen teoriaa, jonka mukaan haavat olisivat rikki menneen wc-pöntön aiheuttamia.

Lausunnon mukaan viillot olivat siistit ja tasareunaiset. Lääkärin mukaan oli hyvin vaikea nähdä, että ne olisivat aiheutuneet paksuista posliininsirpaleista.

Vuosaaren väkivallanteon ympärille kietoutuvassa pienessä syytehaarassa on tapon yrityksestä syytetyn miehen lisäksi kolme muuta syytettyä: 27-vuotiaan pääsyytetyn 26-vuotiasta naisystävää syytetään pahoinpitelystä, jossa hänen epäillään lyöneen uhria ainakin kerran nyrkillä päähän.

Kahta päälle parikymppistä miestä syytetään vaarallisen esineen hallussapidosta. Heillä molemmilla oli syyttäjän mukaan hallussaan nyrkkirauta.

Tapauksen neljä syytettyä ovat kaikki syytettyinä myös huumerikoshaaroissa.

Vuosaarelaisasuntoon väkivaltaista selkkausta selvittämään tultuaan poliisi löysi asunnosta suuren määrän huumausaineiksi luokiteltuja lääketabletteja.

Tästä käynnistyi tutkinta, joka eteni ja keskittyi poikkeuksellisen suuren huume- ja dopingrikoskokonaisuuden tutkinnaksi. Kyseisessä vyyhdissä on kaiken kaikkiaan 54 syytettyä.

Tutkinta johti poliisin myös huumevyyhdin pääepäiltyjen, liikemies Niko Ranta-ahon ja ex-jengijohtaja Janne ”Nacci” Tranbergin jäljille. Heitä syytetään useista törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä dopingrikoksista. Heidän ei siis epäillä liittyvän tapahtumiin vuosaarelaisasunnossa joulukuussa 2018.

Tutkintakokonaisuus on kulkenut poliisin sisällä koodinimellä Operaatio Katiska. Nimi tulee juuri Vuosaaren puukotuksesta.