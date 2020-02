Suomea lähestyy jättimatalapaine, joka sai meteorologin antamaan synkän ennusteen

Lumet katoavat Etelä-Suomesta. Luvassa on pian kovia vesisateita ja plusasteita. Myös Lapissa on lämmintä ensi viikolla.

Etelä-Suomessa on vallinnut muutaman päivän talvinen sää. Tähän on tulossa pian muutos, sillä Suomea lähestyy jättiläiskokoinen matalapaine.

– Islannin edustalla voimistuu matalapaine, joka tuhoaa eteläisen Suomen talvisen sään, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo Sään takaa- blogissa, että sunnuntain ja maanantain aikana 10 kilometrin korkeudessa kulkeva suihkuvirtaus on Länsi-Euroopan yllä erittäin voimakas.

– Suomessa tuulet kääntyvät lounaaseen ja maan eteläisissä osissa pikatalvi päättyy ja alkaa aivan kuin marraskuulta näyttävä lumeton ja harmaa sää, hän sanoo.

Tältä näyttää maanantaiyön ennuste.

Tämä tarkoittaa Mäntykankaan mukaan sitä, että Euroopassa koetaan myrskytuhoja.

– Suomeen jättimatalapaine tuo rankkoja vesisateita. Tilanne huipentuu maanantaina. Lumet sulavat Etelä-Suomessa ja myös Lapin lämpötilat ovat plussan puolella. Lumet eivät sieltä sula pois, sillä talven aikana lunta on jo kertynyt paljon, hän sanoo.

Etelä-Suomessa on lämpöä maanantaina +6 astetta.

Mistä jättimatalapaine johtuu eli mistä se saa voimansa?

– Kyseessä on ilmamassojen taistelu. Taistelutanner villiintyy arktisen pohjoisen kylmyyden ja Atlantin valtameren lämpötilojen suuren eron takia juuri Islannin edustalla. Tämä ero on erityisen suuri juuri talvella, kun meren lämpötila on noin +10 astetta. Matalapaine imee kosteudesta ja merestä energiaa ja lähtee kohti Suomea ja muuta Eurooppaa, hän sanoo.

Foreca kertoo asiasta myös Twitter-tilillään.

– Jättikokoinen matalapaine moukaroi Eurooppaa viikonvaihteessa hirmumyrskypuuskineen - vaikeuksia on odotettavissa mm. lentoliikenteeseen. Suomessa lämpötila kohoaa +5 asteeseen ja osassa maata vettä tulee kaatamalla: Etelä-Suomen pikatalvelle adiós!, Foreca kertoo.

Myös Ilmatieteen laitos kertoo, että jo perjantaina Suomessa on etelän ja lännen välille kääntyvää ja maan länsiosassa voimistuvaa tuulta.