Syyttäjä: Vuosaarelaisasunnossa nautittiin kokaiinia, sitten heilui puukko – tapahtumat jouluna 2018 johtivat jättimäiseen huumetutkintaan

Syytteen mukaan 27-vuotias mies puukotti toista miestä hengenvaarallisesti ylävartaloon jouluna 2018 Helsingin Vuosaaressa. Syytetyn mukaan mies loukkasi itsensä rikottuaan vessanpöntön.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään torstaina väkivaltarikosta, josta käynnistyi valtaisaksi paisuneen ”Katiska”-huume- ja dopingrikosjutun tutkinta. Kyseessä on Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa yksityisasunnossa jouluna 2018 tapahtunut puukotus, jota epäillään tapon yritykseksi.

Puukotuksen ympärille kietoutuvassa syytehaarassa on kaikkiaan neljä syytettyä. Raskain syytteistä koskee tapon yritystä, josta syytetään 27-vuotiasta miestä.

Teko tapahtui syyttäjän mukaan 25. joulukuuta 2018 Helsingin Vuosaaressa asunnossa, jossa syytetty 27-vuotias asui 26-vuotiaan naisystävänsä kanssa. Asunnossa oli nautittu alkoholia ja kokaiinia, kun 27-vuotias epäilty syyttäjän mukaan suuttui asianomistajana olevalle miehelle.

Syyttäjän mukaan uhri, pääsyytetty ja tämän avopuoliso sekä kaksi muuta henkilöä olivat siirtyneet asunnolle ravintolasta aamuyöllä taksilla.

Syytteen mukaan 27-vuotias mies puukotti uhria hengenvaarallisesti ylävartaloon. Uhri sai kaksi syvää haavaa ja yhden viiltohaavan. Yksi haava ulottui keuhko-onteloon asti. Lisäksi 27-vuotias syyttäjän mukaan löi uhria useita kertoja kasvoihin ja potkaisi tätä voimallisesti sukuelimien alueelle.

27-vuotiaan pääsyytetyn 26-vuotias tyttöystävä saa syytteen pahoinpitelystä. Syyttäjä Erkki Huhtalan mukaan hän löi uhria ainakin kerran nyrkillä päähän asunnon ulkopuolella, kun tämä pyrki takaisin sisälle.

Lisäksi 22- ja 24-vuotiaat miehet saavat syytteet vaarallisen esineen hallussapidosta. Heillä molemmilla oli syyttäjän mukaan hallussaan nyrkkirauta.

Syytetty: Uhri loukkaantui rikottuaan vessanpöntön

Tapon yrityksestä syytetty 27-vuotias mies myöntää teon vain pahoinpitelynä. Puolustuksen kanta on, että uhri on saanut pistovammansa tavalla tai toisella itse.

27-vuotiaan syytetyn mukaan uhri oli rikkonut asunnossa vessanpöntön ja loukannut siinä itsensä, jonka jälkeen hän ja uhri olivat tapelleet ja painineet.

– Rikkoutunut pönttö on tulvinut ja siitä on yritetty soittaa huoltoyhtiöön. Jossakin vaiheessa asianomistaja on haavat saanut, ilmeisesti jollain tavalla vessan rikkoutumisen yhteydessä, asianajaja Juha-Pekka Hippi sanoi.

Hippi huomautti, että lisäksi eteisessä oli peili mennyt rikki. Tämäkin jättää auki mahdollisuuden vammojen synnystä.

Hippi mainitsi oikeudessa myös, että Vuosaaren tapaus ei sinänsä liity mitenkään laajempaan huumejuttuun. Tämän tapauksen neljä syytettyä ovat kaikki syytettyinä myös huumerikoshaaroissa.

– Tällä tapauksella ei ole mitään tekemistä huumausaineiden kanssa. Tämä on täysin erillinen juttu, Hippi sanoi.

26-vuotias nainen kiistää syytteen pahoinpitelystä. Naisen asianajajan mukaan nainen vain tönäisi uhria estäessään tätä palaamaan asuntoon.

Molemmat nyrkkiraudan hallussapidosta syytetyt miehet myöntävät syytteensä.

Asunnosta löytyneet lääketabletit käynnistivät huumerikostutkinnan

Poliisi oli saanut ilmoituksen mieshenkilöstä, joka kulki joulupäivänä hyvin kevyessä vaatetuksessa ulkona. Kun poliisipartio tarkisti miestä, hänellä havaittiin pistojälkiä ja selkeitä merkkejä pahoinpitelystä. Asunnon etu- ja takapihalla oli runsaasti verta ja asunnossa verijälkiä.

– Asunnossa oli siivottu ankarasti. Oli käytetty pesuaineita, pyykinpesukone oli päällä ja siellä oli runsaasti pyyhkeitä. Myös astianpesukone oli käytetty, siellä oli erilaisia veitsiä, syyttäjä Heli Vesaaja kertoi oikeudessa.

Vaikka pesukone oli päällä, silti asunnosta Vesaajan mukaan löytyi verisiä pyyhkeitä.

Poliisi löysi asunnosta suuren määrän huumausaineiksi luokiteltuja lääketabletteja.

Tästä käynnistyi tutkinta, joka laajeni ja keskittyi suuren huume- ja dopingrikoskokonaisuuden tutkinnaksi.

Tutkinta johti poliisin myös liikemies Niko Ranta-ahon, sitten ex-jengijohtaja Janne ”Nacci” Tranbergin jäljille. Heitä syytetään vyyhdissä useista törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä dopingrikoksista. Kyseisessä vyyhdissä on kaiken kaikkiaan 54 syytettyä.

Tutkintakokonaisuus on kulkenut poliisin sisällä koodinimellä Operaatio Katiska. Nimi tulee juuri Vuosaaren puukotuksesta.

IS seuraa käsittelyä torstaina Helsingin oikeustalolla.