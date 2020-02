Kassatyöntekijän kommentti sai perusrehellisen Petrin, 48, sydämen jättämään lyönnin välistä – ”Tämä on väärennetty”

Petri oli saanut väärän kaksikymppisen R-kioskista vaihtorahana.

Perusrehellinen Petri, 48, tunnustaa ensimmäisen ajatuksensa olleen Sörkan vankila. Nyt ajatus jo huvittaa, mutta sellainen on ihmismieli, kun jotain yllättävää ikävää tapahtuu.

– Tämä on väärennetty, ilmoitti itähelsinkiläisen K-Supermarketin hyvin nuori naiskassa Petrille, joka oli maksanut ruokaostoksena kahdella kahdenkymmenen euron setelillä.

Se oli kuin isku lainkuuliaisena syntymästään asti itseään pitäneen miehen palleaan. Sydän löi tyhjää, henki salpaantui hetkeksi.

Väite tuntui mahdottomalta. Kakistellen Petri pyysi kassaa laittamaan setelin vielä uudelleen tunnistuskojeen läpi. Tunnistus ei muuttunut.

Petri oli saanut setelit vaihtorahana läheiseltä R-kioskilta ja työntänyt ne lompakkoonsa, kuten aina.

Toinen oli aito, toinen ei.

– Harmittaa, sanoo Petri ja näyttää hyvin aidon näköistä kahdenkymmenen euron seteliä. Se oli mennyt hänelle täydestä kuin – kuin väärä raha.

Petrin käteen jäi ”musta pekka”.

Yksi ei kuulu joukkoon. Löydätkö?

Jos Petri haluaisi laittaa vahingon kiertämään ja yrittäisi uudelleen maksaa väärällä setelillä – mikä saattaisi hyvinkin onnistua – hän syyllistyisi rikokseen.

Petri ei sitä tietenkään tee.

– Tappio on minun.

Petrillä on runsaasti kohtalotovereita, suurin osa savolaisia.

Tällä kertaa ”epidemia” alkoi viime vuoden puolella Meri-Lapissa, Kemin ja Tornion seudulla. Vuoden lopulla ja alkuvuodesta se alkoi vaivata Kuopion seutua mukaan lukien Iisalmi.

– Ihan tasaisesti niitä tulee edelleen vastaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo Pohjois-Savon poliisilaitokselta.

Tutkinta ei ole edennyt.

Yhtään syytettä ei ole tällä erää nostettu väärällä rahalla maksamisesta. Poliisin on Salon mukaan erittäin vaikea tulkita, kuka on maksanut väärällä setelillä tietämättä, ette se on väärä, ja kuka on yrittänyt päästä eroon vääräksi tietämästään setelistä.

Jälkimmäinen on rikos: väärän rahan käytön yritys.

– Hankala sanoa, kuka puhuu totta, kun tarina on aina kaikilla sama. Yhdestä tapauksesta olemme jutelleet syyttäjän kanssa, Salo kertoo.

– Tärkeintä olisi saada ne pois kierrosta, Salo sanoo.

Kuka tai ketkä alunperin laittoivat väärät setelit liikkeelle, on Salolle mysteeri. Väärän rahan jäljet ovat toistaiseksi näkymättömiä. Raha ei puhu, sitä ei voi kuulustella.

Kysymys on vääristä kahdenkymmenen ja kymmenen euron seteleistä. Vaikka ne ovat vääriä, ne eivät tarkasti määritellen ole väärennettyjä, vaan pikemminkin aidon näköistä leikkirahaa, ”elokuvarahaa”.

Petrin setelissä lukee pienellä ja huomaamattomasti Movie Money ja THIS IS NOT LEGAL. IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS.

Pienistäkin seteleistä kannattaa lukea pienellä painetut lisäykset.

Muunkinlaisia tekstejä on Pohjois-Savossa tavattu.

Hyvin harva vaihtorahaa saava katsoo tarkasti vastaan ottamiaan pikkuseteleitä.

– Sama juttu vaikka jonkun vilkkaan liikennepaikan kassoilla, kun asiakkaita on jonoksi asti. Pienen setelin aitous jää helposti tarkastamatta, Salo arvelee.

Jos Kuopion suunnalla elokuvarahaa onkin levinnyt riesaksi asti, helsinkiläisenä Petri voi ilmeisesti pitää itseään huono-onnisena: kahdenkymmenen euron arvoisen negatiivisen lottovoiton saajana.

– Yksittäisiä seteleitä tulee aina välillä vastaan, kertoo rikosylikomisario Kari Niinimäki Helsingin poliisilaitokselta.

Kuopiosta pääsee junalla Helsinkiin.

– Ja muillakin tavoilla, Niinimäki muistuttaa.

Nähtäväksi jää, ennakoiko Petrin väärä seteli samanlaista epidemiaa pääkaupunkiseudulle kuin mikä alkoi Pohjois-Savossa vuodenvaihteessa.

– Joku on ehkä jostakin netistä tilannut isomman määrän tai vaikka useampi henkilö eri puolilla Suomea toisistaan tietämättä, rikoskomisario Esko Salo pohtii.

”Elokuvaraha” ei ole kassalla totta, vaan karua tarua.

