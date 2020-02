NYT: Republikaanien senaattori Mitt Romney aikoo äänestää Trumpin syyllisyyden puolesta

Ensimmäinen republikaanien senaattori ilmoitti kannattavansa Trumpin tuomitsemista syylliseksi.

Utahin osavaltion senaattori Mitt Romney kertoi keskiviikkona New York Timesille, että hän aikoo äänestää presidentti Donald Trumpin viraltapanon puolesta. Romneyn mielestä presidentti on syyllistynyt vallan väärinkäyttöön. Romney on ainoa republikaanisenaattori, joka on poikennut Trumpin puolella olevasta rintamasta.

– Mielestäni yritys vaikuttaa vaalien tulokseen pysyäkseen vallassa on niin törkeä loukkaus perustuslakia vastaan kuin voi olla, Romney kertoi NYT:lle.

Romney oli valtakunnanoikeudenkäynnin aikana kannattanut demokraattien vaatimuksia kutsua todistajia senaatin eteen. Muut republikaanit saivat kuitenkin estettyä tämän.

Senaatti äänestää Trumpin virkarikossyytteistä illalla kello 23 Suomen aikaa. Jo ennakkoon on ollut tiedossa, että Trump vapautetaan syytteistä, sillä häntä tukevilla republikaaneilla on senaatissa enemmistö paikoin 53–47. Viraltapano edellyttäisi kahden kolmasosan enemmistöä eli vähintään 67 senaattoria sadasta.