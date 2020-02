Kuvat: Nämä 4 maailman kalleinta hävittäjää laskeutuvat pian Suomen kamaralle –Yhdysvaltain ilmavoimien C-17 Globemasterit odottavat jo Pirkkalassa

Yhdysvaltain ilmavoimien kahden suuren kuljetuskoneen laskeutuminen Suomeen on varma merkki siitä, että Hornetien korvaajiksi tarjolla olevien F-35A Lightningien saapuminen on vain ajan kysymys.

Lentokonebongareille oli keskiviikkona Pirkanmaan maisemissa tarjolla silmänruokaa, kun Pirkkalan lentokentälle laskeutui kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien C-17 Globemaster -kuljetuskonetta. Pituudeltaan 53-metriset C-17 Globemasterit laskeutuivat kentälle iltapäivällä ja tallentui Ilta-Sanomien lukijoiden ottamille kuville sekä videolle.

Pirkkalan lentokentällä on tammikuun alkupuoliskolta lähtien suoritettu Suomen Hornet-hävittäjien seuraajakandidaattien testilentoja. Toistaiseksi Pirkkalassa on jo evaluoitu Eurofighter Typhoon, Dassaut Rafale ja Saab Gripen E -hävittäjät. Seuraavana evaluointivuorossa on Lockheed Martinin F-35A Lightning II, jonka Suomeen saapumiseen myös C-17 Globemasterien laskeutuminen Pirkkalan lentokentälle liittyy. F35-koneiden evaluoinnin on määrä alkaa tämän viikon perjantaina.

Suomessa jo aiemminkin vieraillut Lockheed Martinin koelentäjä Billie Flynn kertoi keskiviikkona pikaviestipalvelu Twitterissä, että kaiken kaikkiaan neljä F-35-hävittäjää on lähtenyt liikkeelle Luken lentotukikohdasta Arizonasta kohti Suomea.

Koneet ovat kehittämiskuluiltaan maailman kalleimpia sellaisista hävittäjistä, joita on tuotannossa.

Keskiviikkona illalla koneet olivat Flynnin mukaan tehneet välilaskun Fort Worthiin Texasiin. Flynnin mukaan he varautuvat huonoon säähän ja odottavat nyt lupaa lähteä ylittämään Atlantin valtamerta.

C-17 Globemaster on strateginen sotilaskuljetuskone, joka voi kuljettaa sisällään jopa M1 Abrams -panssarivaunun.

C-17 Globemasterin pituus on 53 metriä. Kone vaatii kolmen hengen miehistön.

Kone pystyy kuljettamaan rahtia lähes 78 000 kilon painosta.

Flynn julkaisi myös kuvia hävittäjälentäjien mukaan ottamasta varustuksesta Suomen komennukselle ja totesi, ettei valtameren ylitykselle ja talvisiin olosuhteisiin voinut lähteä aivan kevyin pakaasein.

C-17 Globemaster laskeutui keskiviikkona iltapäivällä Pirkkalan lentokentälle. Kuljetuskoneen mukana Suomeen saapui F-35-hävittäjien vaatimaa maaorganisaatiota.

Lockheed Martinin Suomen asioista tiedottava johtaja Michael Jääskeläinen Hill+Knowlton Strategiesilta kertoo, että ennen F-35-hävittäjien saapumista Suomen maaperälle on jo ennalta lennätetty C-17 Globemastereilla maaorganisaatio, joka on paikalla, missä itse hävittäjät ikinä tulevatkaan liikkumaan.

– Koneita vartioidaan 24/7, mikä osaltaan kertoo siitä, että niiden saapuminen Suomeen on lähestymässä. Porukka, joka tukee hävittäjien oloa Suomessa, saapuu paikalle etuajassa, Jääskeläinen kertoo.

Täsmällistä aikataulua F-35-hävittäjien Suomeen laskeutumiselle Jääskeläinen ei kuitenkaan anna.

– Kyseessä on Yhdysvaltain ilmavoimien operaatio, ja operatiivisessa käytössä olevat hävittäjät, joita Suomeen ollaan tuomassa. Niiden liikkumisesta ei haluta juurikaan hiiskua. Lisäksi siirtolennot ovat pitkät ja Yhdysvaltain itärannikolla on ilmeisesti aika kovaakin keliä. Vaikka jonkin arvion antaisinkin, niin se ei välttämättä lopulta pitäisi paikkaansa.

C-17 Globemaster on vaikuttava näky niin ilmassa kuin maan kamaralla.

Yhdysvaltain ilmavoimien kuljetuskoneen laskeutuminen Pirkkalan lentokentälle ei jäänyt lentokonebongareilta ja muilta paikallisilta havaitsematta.

Hornetien seuraajakandidaattien suorituskyvyn arviointi päättyy vasta syksyllä, kun hankkeen edellyttämät koelennot, simulaatiot ja sotapelit on saatu suoritettua. Tämän jälkeen Suomen puolustushallinto asettaa koneet paremmuusjärjestykseen. Ranking-lista tehdään loppuvuodesta, ja lopullisen hankintapäätöksen Hornetien seuraajasta tekee valtioneuvosto ensi vuonna.