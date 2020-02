IL: Espoon lapsimurhasta epäilty brittinainen viety sairaalaan vakavasti loukkaantuneena

Iltalehden tietojen mukaan epäilty yritti vahingoittaa itseään. Vantaan vankilassa on käynnistetty poliisin pyytämä selvitys.

Espoon Suupellossa reilut kaksi viikkoa sitten tapahtuneesta alle kouluikäisen lapsen murhasta epäilty 35-vuotias nainen on Iltalehden lähteiden mukaan yrittänyt surmata itsensä tutkintavankeudessa. Lehden mukaan vakavasti loukkaantunut brittinainen vietiin Vantaan vankilasta sairaalaan viime viikon tiistaina.

Iltalehti kertoo myös, että Vantaan vankilassa on käynnissä poliisin pyytämä selvitys tapahtuneesta. Vankilan turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Jaakko Jokinen vahvistaa IS:lle selvityksen olevan käynnissä, mutta ei kerro tarkemmin, mitä se koskee.

– En ota kantaa siihen, ketä ja mitä selvitys koskee. Meillä on tapahtunut vankilassa tiettyjä asioita, joihin on pyydetty selvitystä, ja niihin me annamme selvitystä. Me emme voi kommentoida asiaa sen keskeneräisyydestä johtuen millään tavalla, Jokinen sanoo.

Hänen mukaansa esitutkintaa tapahtuneesta ei kuitenkaan ole aloitettu. Vaitonainen asiasta oli myös Iltalehden lähestymä murhan tutkinnanjohtaja Ilmari Hallamaa, joka ei vahvistanut asiaa lehdelle.

Iltalehden tietojen mukaan poliisi olisi saanut varoituksen naisen mahdollisesta itsetuhoisuudesta muutama päivä ennen tapahtunutta. Siitä ei ole tietoa, miten poliisi varoitukseen suhtautui ja oliko vankila saanut siitä tietoa.

Poliisi on kertonut äidin ja lapsen olleen kaksin Suurpellossa sijaitsevassa asunnossaan murhan tapahtuessa. Nainen on tunnustanut teon.

Brittimedian mukaan poliisi meni voimakeinoin asuntoon sisään sen jälkeen, kun nainen oli ilmoittanut ystävilleen ja perheenjäsenilleen aikeistaan surmata itsensä.