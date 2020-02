Viime viikolla veteen vuotanutta öljyä kerätään yhä Inkoossa – öljyntorjunta alueella erittäin vaikeaa

Uudellamaalla Inkoossa Fagervikin lahteen viime viikolla vuotanutta öljyä kerätään edelleen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti keskiviikkona, että öljyn leviämistä on estetty puomien avulla ja öljyä on imeytetty imeytyspuomeilla.

Viime perjantaina pelastuslaitos kertoi, että vedessä havaittiin vähintään 500 litraa laajalle alueelle levinnyttä kevytöljyä.

Fagervikin lahden itäpää on suljettu sataman kohdalta puomeilla, ja myös etelään vievät kanavat ovat kiinni. Sataman eteläpuolella sijaitseva luonnonsuojelualue on niin ikään suojeltu puomeilla.

Pelastuslaitoksen mukaan öljyn kerääminen on erittäin vaikeaa, koska se on ohuena kalvona veden pinnalla. Lisähankaluuksia aiheuttaa se, että lahti on osin jäässä ja vaihteleva sää muuttaa veden korkeutta ja virtauksia.

Pelastuslaitos arvioi johtavansa toimintaa ainakin loppuviikon. Vastuu jälkitorjunnasta on Inkoon kunnalla.

Vahinkoja on määrä kartoittaa lähipäivinä. Torjunnan kustannusten korvaaminen on pelastuslaitoksen mukaan vahingon aiheuttajan vastuulla.

Öljyä rannoillaan havaitsevat maanomistajat voivat ilmoittaa asiasta pelastuslaitokselle puhelimitse (09 8162 8699) tai sähköpostitse (pelastuslaitos@espoo.fi). Kuvia voi lähettää myös Inkoon kunnalle sähköpostitse osoitteeseen byggmiljo2@inga.fi.