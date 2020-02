Niinistö kiitteli puheessaan Ilta-Sanomia – ”Päivän lehden mukana tuli innostava liite”

Presidentti Sauli Niinistö sanoi eduskunnassa pitämässään puheessaan ilahtuneensa erityisesti nuorisoa koskevista hyvistä uutisista. Ilta-Sanomat kertoo Luota huomiseen -teemaviikolla positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessaan kantaan moneen ajankohtaiseen huolenaiheeseen, muun muassa vihapuheeseen, rasismiin, koronavirukseen, terrorismin vastaiseen taisteluun ja turvallisuuspolitiikkaan.

Puheen lopussa Niinistö kertoo, että alkuviikosta päivän lehden mukana tuli innostava liite ”Luota huomiseen – 20 sivua hyviä uutisia”. Presidentti viittaa Ilta-Sanomien teemaviikolla maanantain printtilehdessä julkaistuun liitteeseen.

– Senkin lukeminen pani taas epäilemään, oliko kaikki sittenkään ennen paremmin. Toden totta, monta hyvää kehityksen suuntaa on meneillään. Huomiseen on aihetta luottaa. Erityisen ilahduttavia ovat nuorisoa koskevat tiedot. Maailmalta, että tyttöjen asema on kohentumassa. Meillä taas esimerkiksi nuorison elämäntapojen tervehtyminen. Kiusaaminenkin näyttää olevan vähenemään päin, Niinistö sanoi puheessaan.

Kuluvalla viikolla Ilta-Sanomissa on kerrottu positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta. Luota huomiseen -teemaviikolla IS on uutisoinut muun muassa mikkeliläisestä firmasta, joka on kehittänyt ainutlaatuisen tekniikan koronaviruksen tappamiseen. Avaruustähtitieteen eläkkeellä oleva professori Esko Valtaoja kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että ihmiskunnan asiat ovat globaalisti paremmin kuin koskaan. Käpylän peruskoulun viidesluokkalaiset ovat taas ennustaneet, mitkä asiat ovat hyvin vuonna 2030.

Ilta-Sanomien maanantain lehdessä kerrottiin muun muassa uhanalaisten eläinlajikantojen elpymisestä ja puusta valmistetuista farkuista.

IS kertoo koko viikon ajan verkossa positiivisia asioita Suomen ja maailman kehityksestä. Samalla viikolla kouluissa vietetään Sanomalehti opetuksessa -viikkoa. Ilta-Sanomat haluaa luoda toivoa, etenkin nuorille.

