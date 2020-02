KHO: Kittilän kunnanjohtajan valinnassa syrjittiin mieshakijaa – vähemmän ansioitunut nainen valittiin sukupuolen perusteella

Mies oli toiminut kunnanjohtajana 18 vuotta, tehtävään valittu Sanna Ylinampa alle kuukauden.

Kittilän määräaikaisen kunnanjohtajan valinnassa tapahtui syrjintää vuonna 2017, toteaa korkein hallinto-oikeus (KHO) tänään antamassaan päätöksessä. KHO:n mukaan ansioituneempi mieshakija syrjäytettiin vähemmän ansioituneen ja virkaan valitun Sanna Ylinamman tieltä.

Oikeuden mukaan molemmilla oli yksi korkeakoulututkinto, mutta miehellä oli sen lisäksi kaksi muuta tutkintoa. Miehellä oli kokemusta kunnanjohtajan tehtävistä 18 vuotta ja esimiestehtävistä lähes 20 vuotta. Ylinampa taas oli hakuajan päättymiseen mennessä toiminut kunnanjohtajatehtävissä alle kuukauden. Esimieskokemusta hänellä oli vuoden verran.

Ylinammalla oli kokemusta Kittilän kunnan palveluksessa työskentelystä, mutta oikeuden mukaan sitä ei voitu pitää kovin merkittävänä.

– Vaikka perehtyneisyys kunnan keskushallinnon toimintaan on voitu katsoa eduksi Ylinammalle, hänen tosiasiallinen työskentelynsä Kittilän kunnassa on ollut varsin lyhytaikaista, ja tästä ajastakin hän on työskennellyt valtaosan sosiaalityöntekijänä. Ylinamman kokemus kunnallishallinnosta on vähäistä verrattuna (mieshakijan) pitkäaikaiseen kokemukseen eri kunnista, KHO toteaa päätöksessään.

Oikeuden mukaan mieshakijaa syrjittiin sukupuolen perusteella.

– Kittilän kunnanvaltuuston menettelyä kunnanjohtajan virkasuhteen täyttämisessä on siten pidettävä tasa-arvolain 7. pykälässä tarkoitettuna kiellettynä syrjintänä, päätöksessä sanotaan.

Tasa-arvolain 7. pykälä koskee sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän kieltoa.

Tutkintapyyntö hissiyhtiöstä johti laittomiin potkuihin

KHO:n päätös on taas uusi luku Kittilän kunnan vaiherikkaassa lähihistoriassa. Kaikki alkoi vuonna 2014, kun kunnanjohtajana toiminut Anna Mäkelä teki tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta. Kuntapäättäjät peruivat tutkintapyynnön ja antoivat Mäkelälle potkut.

Korkein hallinto-oikeus on todennut, että kunnanjohtajan erottaminen oli laitonta. Asiaa on käsitelty myös käräjillä, missä kaikkien 27 entisen ja nykyisen kuntapäättäjän syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kuitenkin kaatuivat. Käräjäoikeuden mukaan irtisanominen ei ollut rikosoikeudellisesti lainvastainen eivätkä kunnanhallituksen, -valtuuston tai tilapäisen valiokunnan jäsenet rikkoneet irtisanomista koskevassa päätöksenteossa säännöksiä. Asiaa on määrä käsitellä vielä hovioikeudessa myöhemmin tänä vuonna.

Myös Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa koskeva rikosepäily eteni käräjille ja hoviin, jotka molemmat päätyivät hylkäämään syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyttäjän mukaan toimitusjohtaja suosi itävaltalaista Doppelmayr-hiihtohissivalmistajaa italialaisen Leitnerin kustannuksella hissihankinnan tarjouskilpailussa vuonna 2013. Kyse oli noin 4–5 miljoonan euron hankinnasta.

Tuomioistuimet katsoivat, että toimitusjohtaja kyllä vuoti Doppelmayrille Leitnerin luottamuksellista tarjoustietoa ja pimitti tietoja myös Levi Ski Resortin hallitukselta, mutta toiminta ei ollut rikollista. Hovituomio on lainvoimainen.