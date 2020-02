Sää lauhtuu perjantaina – viikonlopuksi luvassa vesisateita

Pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata.

Päivällä Pohjois-Pohjanmaan seudulle saapuu lumisateita, jotka yleistyvät vähitellen ja liikkuvat kohti kaakkoa. Samalla pilvisyys runsastuu maan etelä- ja keskiosassa. Yötä kohti lumisateet leviävät jo maan etelä- ja itäosaan asti, yöllä sateet väistyvät Suomen kaakkoispuolelle.

Heikko tai kohtalainen tuuli on lännenpuoleista ja kääntyy yötä kohti luoteeseen.

Lämpötila on päivällä lounaassa ja paikoin etelässä 0 – 2 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 2 – 10 astetta ja pohjoisessa on pakkasta laajalti 10 - 20 astetta.

Torstaina sää on laajalti selkeä ja pakkasta on lähes koko maassa. Pohjoisessa pilvisyys paikoin vaihtelee ja tulee heikkoja lumisateita.

Luoteistuuli on enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaistakin.

Päivällä on lännessä pakkasta 2 – 8 astetta, idässä 4 – 10 astetta ja pohjoisessa laajalti 5 - 10 astetta, Lapissa on paikoin hieman kylmempää. Yöllä pakkanen paikoin kiristyy.

Perjantaina pilvisyys runsastuu lännestä alkaen, kohtalainen tuuli kääntyy lounaaseen ja Suomeen alkaa virrata vähitellen lauhempaa ilmaa.

Lännestä leviää sateita, jotka tulevat pohjoisessa ja aluksi myös maan etelä- ja keskiosassa lumena. Lännessä sade muuttuu sään lauhtuessa paikoin vedeksi ja jäätävä sadekin on mahdollista.

Lämpötila on päivällä länsirannikolla paikoin nollan vaiheilla, muualla Lounais-Suomesta Länsi-Lappiin on pakkasta 3 – 10 astetta ja Itä-Suomesta Itä-Lappiin 8 - 14 astetta pakkasta.