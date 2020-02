Talvisota sai helmikuussa 1940 Kannaksella ratkaisevan käänteen. Yksi harvoista elossa olevista Summan veteraaneista kertoo, millainen oli suurtaistelu 80 vuotta sitten.

Luonto oli aikojen alussa myllännyt maita niin, että paras reitti Venäjältä Suomeen asettui kulkemaan Summan kylän kautta. Jos Karjalankannas Laatokan ja Suomenlahden välissä oli portti Suomeen, Summa Kannaksen keskellä oli portin lukko.

Summan kylässä oli muutama kymmenen taloa. Sen ympäristöön oli 1920- ja 1930-luvulla rakennettu bunkkerilinja. Sittemmin sitä alettiin kutsua Mannerheim-linjaksi, vaikka monen mielestä puolustuslinja oli enemmän miesten pään sisällä kuin Kannaksen maaperässä.

On sanottu, että Summassa tehtiin joulukuussa 1939 ihme. Niinpä yhtä ihmeen tekijää oli syytä lähteä tapaamaan vuonna 2019.

Ilta on laskenut talven pimeän Jyväskylän Tikkakoskella. Lumet on lakaistu huolella rivitaloasuntoon johtavalla polulla. Martti Mäkinen on yksi harvoista yhä elossa olevista Summan veteraaneista. Vielä heitä löytyy muutamia keskuudestamme kertomaan, mitä oli sota todellisessa tulihelvetissä.

Mäkinen on syntynyt Äänekoskella (s. 5.10.1918), parikymmentä kilometriä Tikkakoskelta pohjoiseen.

– Tervetuloa. Tulkaa sisään, Mäkinen avaa rivitaloasuntonsa oven vanhan urheilijan hämmästyttävällä ketteryydellä.

Vuosi 1939 oli ollut tapahtumia täynnä. Toukokuussa Mäkinen oli mennyt asepalvelukseen viestimieheksi Kenttätykistörykmentti 1:een Hämeenlinnaan. Kesä-heinäkuu meni Kannaksella Perkjärven tykistöleirillä, jossa hiottiin raskaan kaaritulen hienouksia.

Summan veteraaneja ei ole elossa montaa. Martti Mäkinen asuu Tikkakoskella.

Suomen tykistö oli materiaalisesti heikko, mutta kiitos tieteellisesti johdetun kehitystyön, se ampui tarkasti ja tehokkaasti.

Sodan uhka kasvoi. Suomi linnoitti kiireellä rajojaan kesällä 1939. Erityinen painopiste oli Kannaksella. Jos sota syttyisi, sieltä suurvalta-armeija tulisi vyörymään. Kriittisin osa oli noin 25 kilometriä leveä lohko Summassa.

Suomen vuonna 1933 laaditussa puolustussuunnitelmassa tiedostettiin selvästi, että Kannasta pitkin kulkevat rautatiet, tiheä tieverkosto ja sen ympärillä leviävät aukeat tarjoavat erinomaisen hyökkäysuran panssareiden johtamalle hyökkäykselle kohti Suomen elintärkeitä alueita. Jos sota syttyisi, puolet Suomen armeijasta keskitettäisiin Kannakselle.

22. syyskuuta 1939 Carl Gustav Mannerheim teki ennakoivan päätöksen. Hän ehdotti puolustusministeri Juho Niukkaselle, että koko rauhanajan joukot, eli Mäkisen kaltaiset varusmiehet, asetetaan suojaamaan mahdolliselta yllätyshyökkäykseltä suojajoukkoryhmitykseen.

Mäkinen kuului yksikköön, joka siirrettiin 6. lokakuuta 1939 suojaamaan koko kenttäarmeijan pian alkavaa liikekannallepanoa. Salaamissyistä puhuttiin linnoitustöistä.

Mäkinen löysi pian itsensä Muolaan pitäjästä rakentamasta puolustuslaitteita ja tykistön tulenjohtopaikkoja. Sieltä joukko siirtyi Kivennavalle Linnanmäen kansakoululle lähemmäksi rajaa.

– Teimme linnoitustöitä kuin mitä tahansa töitä. Sodan mahdollisuus tuntui etäiseltä. Että kunhan vain painostavat meitä.

Moskovassa oli jo mietitty seuraava siirto, jolla suunniteltu hyökkäys Suomeen saataisiin näyttämään oikeutetulta. Tarvittiin lavastettu välikohtaus, härski provokaatio, jonka pohjalta Suomen ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus voitaisiin purkaa. Mainilan laukaukset ammuttiin 26. marraskuuta 1939.

Ensimmäiset talvisodan laukaukset ammuttiin aamun pimeydessä 30. marraskuuta, kun puna-armeija aloitti hyökkäyksen. Neuvostoliiton puolelta lähti tuona aamuna liikkeelle pelkästään kohti Kannasta 200 000 miestä ja 1 450 panssarivaunua.

Pääasemissa odottavien suomalaisjoukkojen tehtävä oli jylhän yksinkertainen. Hyökkääjä oli pysäytettävä. Taisteluiden tauottua Pääaseman oli oltava omien hallussa.

Tähystäjä Summan etumaastossa.

Suomalaiset olivat laskeneet, että vihollinen keskittäisi Kannakselle useita divisioonia, mutta ei kuitenkaan kymmentä enempää. Tiedustelu selvitti, että Kannaksella hyökkäsi yhdeksän divisioonaa: sekin takasi riittävän ylivoiman.

Suomen sodanjohto löi panoksensa pöytään. Puolet kaikista joukoista eli viisi divisioonaa ryhmitettiin Pääasemaan. Summan sai vastuulleen Turunmaan sotilasläänissä perustettu 5. divisioona. Martti Mäkinen kuului tätä divisioonaa tukevaan tykistöön.

Summa tiedettiin jo ennakkoon pahaksi paikaksi. Länsisuomalaisten sijoittamisessa sinne ei ollut kysymys heidän sitkeydestään tai urheudestaan. Kyse oli rautatieyhteyksistä.

Taisteluita oli itsenäisyyspäivään mennessä käyty viikko. Ylipäällikkö Mannerheim ei ollut tyytyväinen suomalaisten viivytykseen. Hänen mukaansa maata oli luovutettu liian helpolla. Kenraalit vastasivat toimivansa Kannaksella suunnitelman mukaisesti.

Itsenäisyyspäivän iltana ensimmäiset venäläisjoukot saivat kosketuksen Summan etuvartioasemiin. Venäläisten sodanjohto ei ollut tyytyväinen. Vastoin odotuksia puna-armeija ei ollutkaan jatkanut liikkeestä puolustuslinjan läpi. Vastarinta oli odottamattoman lujaa.

Summan murtoyritykset alkoivat 12. joulukuuta. Niillä koeteltiin suomalaisten linjan pitävyyttä. Muutama sata miestä pääsi tunkeutumaan asemiin, mutta heidät lyötiin takaisin. Suomalaiset näkivät ja kuulivat, miten hyökkääjä keskitti lisää voimaa heidän eteensä.

Lauha ja pilvinen sää muuttui joulun lähestyessä kirkkaaksi. Se suosi hyökkääjää, joka päätti antaa Summassa 17. joulukuuta kuolettavan iskun. Se romahduttaisi suomalaisten vastarinnan ja avaisi tien Helsinkiin.

Neuvostoliiton johtajalla Josif Stalinilla oli syntymäpäivä 21. joulukuuta: hän täyttäisi 60 vuotta. Mikä olisi sen hienompi lahja diktaattorille, kun nostaa punalippu Suomen eduskuntatalon salkoon.

Sata venäläispanssaria lähti liikkeelle telaketjut kolisten. Suomalaisten panssarintorjunta tiedettiin heikoksi. Osa tankeista pääsi Summankylän kohdalla läpi ja tulitti bunkkereita ja taisteluhautoja läheltä.

Puna-armeijan tuhottuja T-28-vaunuja.

Suomalaiset ampuivat tästä huolimatta kylmän viileästi jalkaväkeä, joka ei pystynyt seuraamaan tankkeja.

Seuraavana päivänä venäläiset yrittivät jälleen murtautua raivokkaasti läpi. Yritykset torjuttiin. Tykistö tuki puolustajaa sen minkä saattoi. Ammuksista oli valtava pula. Tykkiä kohti oli sodan alkaessa vain 646 laukausta.

Martti Mäkinen oli tulenjohdossa Summassa Merkin lohkolla. Hän piti huolta puhelinlinjoista, jotta viestit kulkivat.

– Päiviä meni, kun ne aloittivat tunnusteluhyökkäykset. Sitten tuli se suurhyökkäys. Tykistö tuki minkä pystyi. Kun jalkaväki torjui, venäläiset vetäytyivät aina muutama kilometrin ja tulivat taas, Mäkinen muistelee.

Viikon kestäneissä rajuissa taisteluissa 5. divisioona oli torjunut kahden venäläisdivisioonan hyökkäyksen Summassa.

Helsingissä majailevat ulkomaalaiset sotakirjeenvaihtajat alkoivat kirjoittaa Summan ihmeestä. Ihmeet tapaavat vaativat selityksiä. Suomalaiset selittivät asiaa miesten sitkeydellä.

Kirjeenvaihtajat saivat uutisjuttuihin lennokkaita kertomuksia valloittamattomasta Mannerheim-linjasta, joka olisi pienen kansan vastine ranskalaisten kolmen miljardin frangin Maginot-linjalle tai saksalaisten 18000 bunkkerin Länsivallille.

Pääasemassa toki oli bunkkereita, tosin vain 42. Summassa niitä oli 7. Venäläiset olivat vakoilleet bunkkerit jo rauhan aikana, mutta silti heidän propagandassaan linnoituksen vahvuutta liioiteltiin rankasti aina sodan loppuun asti ja siitä eteenpäin.

Tuli joulu. Mäkisen tulenjohtoryhmä oli vihdoin saanut majoituskorsun. Sinne vetäydyttiin viettämään rauhan juhlaa sodan keskellä. Mäkisen pakkikaveri Kauko Viitanen löysi tyhjän olutpullon ja kävi hakemassa siihen pienen kuusen latvan.

– Sytytettiin korsussa kynttilä. Sitten Kake kaivoi repusta pienen kinkun palan siitä itsenäisyyspäivänä Heinjoella teurastetusta siasta. Hän paistoi sen pakin kannella,ojensi ja sanoi hyvää joulua.

Silmät kostuvat yhä, kun hän muistelee hetkeä.

– Koskaan ei ole joulu tuntunut samalta.

Jouluksi Summan rintama rauhoittui. Se oli vain hetkellistä.

Suomalaisten puolustuksen kestäminen oli ollut kirvelevä arvovaltatappio Neuvostoliitolle. Se johti laajoihin komentajavaihdoksiin ja uudelleenarviointeihin Moskovassa.

Summan miehiä.

Tammikuun alussa venäläiset loivat uuden voimaryhmän, Luoteisen rintaman, jonka tehtävä oli puhkaista puna-armeijalle häpeää tuottanut Mannerheim-linja. Sitä valmisteltiin hyökkäyksillä kokonainen kuukausi.

”Venäläiset aloittivat aamun valjetessa hyökkäykset panssarivaunujensa suojassa kuin tulisivat töihin”, venäläisestä taktiikasta kirjoittanut eversti Y.A. Järvinen kirjoitti 1948.

Taivas sananmukaisesti repesi Summassa tykistövalmistelulla 1. helmikuuta 1940. Suomalaisille ei jäänyt epäselväksi, mistä oli kyse.

Venäläisillä oli nyt Kannaksella yli 600 000 miestä. Määrä oli niin suuri, että joukkojen sijoittaminen rajatulle alueelle alkoi tuottaa jo päänvaivaa. Tykkituli muuttui ympärivuorokautiseksi tuhoamisammunnaksi.

Kolmen viikon aikana Summan rintamanosalle, 15 kilometrin levyiselle alueelle, ammuttiin 400 000–600 000 kranaattia vuorokaudessa. Se tarkoittaa puolenkymmentä kranaattia joka sekunti. Lähtölaukausten ja iskemien äänet puuroutuvat taukoamattomaksi pauhuksi, jossa yksittäisiä räjähdyksiä ei erottanut.

Miehiä betonikorsun edustalla

Suomalainen vähälukuinen tykistö joutui säännöstelemään kranaattejaan. Kun Summaan tuli luvattu ”suuri erä kranaatteja” se olikin vain 1000 laukausta vuorokaudessa eli 0,16 prosenttia venäläisten vuorokausiammunnasta.

– En tiedä, miten siellä kestettiin. Jotenkin vain. Kukaan ei sanonut, että tästä ei selvitä, Mäkinen muistelee.

– Siihen hirveyteen tottui. Minua ei jostain syystä pelottanut. Kun oli monesta selvinnyt, sitä ajatteli, että kaipa tästäkin selviää.

Martti Mäkinen oli viestimiehenä Summassa.

Venäläiset toivat etulinjaan 152 mm:n tykkejä. Esimerkiksi Summankylän bunkkeria ammuttiin 10. helmikuuta kahdeksan ja puoli tuntia suorasuuntauksella, kunnes bunkkerin katto sortui. Tämän jälkeen tulivat panssarit ja niiden suojassa jalkaväki. Kerta toisensa jälkeen hyökkääjä painettiin kuitenkin takaisin.

Ehkä kauhein aamu valkeni 11. helmikuuta. Venäläinen tykistö syyti suomalaisten asemiin aivan valtavan keskityksen. Sitten tulivat panssarit ja jalkaväki. Vihollinen murtautui sisään Summajärven oikealla puolella ns. Lähteen lohkolla, jossa olivat suomalaisten vahvimmat bunkkerit, Poppius ja Miljoonalinnake.

Kun Poppius oli ammuttu hajalle ja joukot olivat vetäytyneet, Lähteen lohkon viimeiset puolustajat jäivät Miljoonalinnakkeeseen. Vänrikki Harry Skaden joukkueen käskettiin pitää ainoa edes vähän ehjä linnoitus.

Venäläiset yrittivät puhumalla saada Skaden joukkueen kahdeksaa miestä antautumaan – turhaan. Lopulta vihollinen tiputti räjähteitä bunkkerin tähystysluukuista. Kun nekään eivät pehmittäneen miehiä, venäläiset vetivät tankeilla räjähteitä bunkkerin katolle. Valtavasta räjähdyksestä selvisi vain yksi mies, Gunnar Storm.

Miljoonabunkkerin loppua järkyttävämpi oli taempana sijainneen Lisa-korsun tuho.

Sinne jäi piiritetyksi 32 miestä, jotka olivat kotoisin Vaasan rannikkoseudulta. Puna-armeija piiritti korsun ja räjäytti sen. Sisällä olleet kuolivat.

Aseveljet kaivoivat sotatoverinsa esiin syyskuussa 1941, kun Summa oli taas suomalaisilla. Moni tunnisti tuttavansa tutuista vaatteista.

Neuvostoliiton hyökkäyksen painopiste oli Summassa ensin joulukuussa 1939 ja sitten helmikuussa 1940.

Mannerheim-linjaan syntyi murtuma, mutta se piti vielä pari vuorokautta. Oli ajan kysymys, milloin puolustajien voimat loppuisivat. 14. helmikuuta aamulla itse ylipäällikkö Mannerheim esikuntineen saapui Kannakselle kenraaliluutnantti Harald Öhqvistin esikuntaan Saarelan kartanoon. Neuvotteluissa todettiin, että pääpuolustuslinjan pitäminen hallussa ei ollut enää mahdollista.

Suomalaiset irtautuivat Pääasemasta 16. helmikuuta. Venäläiset eivät jostain syystä lähteneet takaa-ajoon. Seurasi ankara viivytystaisteluiden vaihe, joka kesti sodan loppumiseen asti 13. maaliskuuta..

”Mannerheim-linjan valtaaminen on kaikkien aikojen arvokkaimpia saavutuksia kansojen historiassa. Mikään eurooppalainen linnoituslinja ei vetänyt sille vertoja. Punainen armeija ensimmäisenä sotataidon historiassa suoritti nykyaikaisen linnoituslinjan murtamisen”, venäläinen kenraali Minjuk kirjoitti 25. helmikuuta 1941 Ogonek-lehdessä.

Summan miehet tiesivät, mikä oli oikeasti totuus.