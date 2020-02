Hovioikeus ei uskonut, että arvokkaat uistimet oli saatu vaihtokaupalla.

Arvokas uistinkokoelma jäi isännättömäksi loppuvuodesta 2012, kun vaasalainen keräilijä kuoli. Lakimiehen kanssa jäämistöä joulupäivänä 2012 arvioimassa ollut alan ammattilainen nappasi mukaansa keittiössä säilytetyn uistinkokoelman ja antoi sen edelleen omissa nimissään myytäväksi.

Vaasan hovioikeus tuomitsi antiikkiarvioijan neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen kavalluksesta. Uistinkokoelman arvoksi hovioikeus arvioi yli 13 400 euroa. Pohjanmaan käräjäoikeus oli keväällä 2018 tuominnut miehelle kavalluksesta kolmen kuukauden ehdollisen tuomion ja pitänyt uistinkokoelman arvoa selvästi matalampana.

Vastaaja kiisti oikeudessa kaikki syytteet. Sama oli linja myös tiistaina, kun IS:n toimittaja tavoitti miehen puhelimitse.

– En kommentoi, oli ytimekäs vastaus.

Sen verran mies kuitenkin kertoi, että hän kiistää yhä aivan ehdottomasti mitään rikosta koskaan tapahtuneenkaan. Valituslupaa Vaasan hovin ratkaisulle tullaan hakemaan korkeimmasta oikeudesta.

Poliisi puuttui kaupantekoon

Uistinkokoelma oli kirjattu vainajan omaisuusluetteloon, mutta uistimet mukaansa napannut kauppamies ei siitä piitannut. Kauppa luvattomasti haltuun otetuilla uistimilla sujui hyvin siihen saakka, kunnes poliisi vihelsi pelin poikki tammikuun lopulla 2013. Nettihuutokaupassa esineitä myynyt henkilö oli tuossa vaiheessa ennättänyt tilittää myydyistä uistimista kuolinpesän arvioijalle jo 3 700 euroa.

Vastaaja väitti Pohjanmaan käräjä- ja hovioikeuden käsittelyissä olevansa kokoelman todellinen omistaja. Hän kertoi saaneensa kokoelman omistukseensa vaihtokaupassa, jossa oli antanut taiteen keräilijälle vastineeksi kymmeniä tauluja ja pronssiveistoksen. Osa tauluista oli hänen äitinsä maalaamia.

Vaihtokaupalle löytyi hovioikeuteen myös todistaja, mutta hänen uskottavuuttaan söi se, ettei mies ollut käräjäoikeudessa osannut asioista niin tarkkaan kertoa. Se, että hän muisti ”kristallinkirkkaasti” vaihtokaupan seitsemisen vuotta kaupanhieronnan jälkeen, ei hovioikeutta vakuuttanut.

Myöskään vastaaja itse ei ollut puhunut poliisin suorittamassa esitutkinnassa mitään vaihtokaupasta. Esitutkinnan yhteydessä vastaaja oli kiinniotettuna ja yöpyi valtion hoivissa pari yötä.

– Tällainen unohdus on erittäin epätodennäköinen etenkin siihen nähden, että häntä on kuultu rikoksesta epäiltynä ja kuulemiskertoja on ollut useita, hovioikeuden ratkaisussa todetaan.

Asiantuntija oli pitkäaikainen tuttava

Teoistaan oikeuteen vastaamaan joutunut mies oli pitkäaikainen tuttava menehtyneen kanssa. Tavara oli vaihtanut omistajaa puolelta toiselle, eikä kaikista kaupoista oltu papereita tehty.

Edesmennyt keräilijä oli antanut avovaimolleen ohjeen siitä, että uistinkokoelman itselleen ottanut mies on sopiva järjestämään hänen omaisuutensa myynnin kuoleman jälkeen. Vainaja oli pitänyt vastaajaa luotettavana ja tiesi tämän ymmärtävän taiteesta.

Vainajan jäämistöstä löytyi vaihtokaupan välineeksi mainittu pronssiveistos ja uistinkokoelman vieneen miehen mainitsemia tauluja. Hovioikeudessa kuultu todistaja kuitenkin kertoi, että hän oli soittanut vainajalle syksyllä ennen tämän kuolemaa vuonna 2012. Tuolloin mies oli kertonut hankkineensa taidetta 50 000 eurolla. Vainaja oli kertonut ostaneensa muun muassa pronssisen avoauton 14 000 eurolla ja 250 taulua.

Menehtynyt tunnettiin innokkaana taiteen keräilijänä ja kun hän oli saanut vähän ennen kuolemaansa mittavan perinnön, niin Vaasan hovioikeus ei uskonut väitettyyn vaihtokauppaan.

– On siten mahdollista, että hän (nimi poistettu) oli ostanut varoillaan taidetta ja että hänen jäämistöstään löytyneet taide-esineet ovat tulleet hänen omistukseensa tämän seurauksena. Näin ollen taide-esineiden löytyminen jäämistöstä voi hyvinkin selittyä muilla seikoilla kuin väittämällä vaihtokaupalla, hovioikeuden tuomiossa todetaan.

Kokoelma muovikassissa

Syytetyn mukaan omaisuusluettelossa mainittu uistinkokoelma oli myyty huutokaupassa ja siitä saadut varat oli tilitetty kuolinpesälle. Hovioikeuden ratkaisun mukaan kirjallisena todisteena esitetystä huutokaupan tuloksesta käy kuitenkin ilmi, että huutokaupassa oli myyty vain yksittäisiä kalastustarvikkeita eikä kokoelmaa.

– Myös nämä seikat puhuvat vahvasti väitetyn vaihtokaupan tapahtumista vastaan, hovioikeuden ratkaisussa todetaan.

Uskottavana hovioikeus ei pitänyt sitäkään syytetyn väitettä, että uistinkokoelma olisi jäänyt säilytettäväksi entiselle omistajalleen, kun uistinkokoelman omistajaksi ilmoittautunut mies oli liikkeellä junalla, eikä voinut sen takia kokoelmaa mukaansa ottaa. Huutokaupattavaksi kokoelman ottanut mies kertoi vastaajan tuoneen myytävät tavarat muovikassissa.