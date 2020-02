Suomalaispariskunta kuuli, että heidän omistamassaan Espanjan-kodissa asuukin nyt joku muu – vieraiden laskuja he maksavat yhä: Poliisi on voimaton

Kun pariskunta laittoi rivitaloasuntonsa myyntiin Espanjan Torreviejassa, valtaajat iskivät.

Riina ja Leo saivat kesäkuussa 2019 puhelinsoiton Espanjasta. Pariskunnan naapurit Torreviejasta Kaakkois-Espanjasta kysyivät, olivatko he vuokranneet loma-asuntonsa. Naapurit olivat nähneet asunnon ympärillä tuntemattomia. Pian kävi ilmi, että 108 neliön rivitaloasunto oli vallattu. Paikalle kutsuttiin poliisit, jotka lähtivät pois, kun asunnon oven avannut mies hääti heidät tiehensä.

– Hän väitti, että se on heidän asuntonsa. Siellä on kuulemma laki sellainen, että asuntoon ei saa mennä, ennen kuin on oikeuden päätös. Olen niin kyllästynyt Espanjaan, ettei aurinko paista niin korkealta, että sinne enää menisin, Leo tuhahtaa.

Riina ja Leo ovat eläkkeelle jääneitä kahdeksankymppisiä yrittäjiä Etelä-Suomesta. He ostivat vapaa-ajan asunnon Torreviejasta vuonna 1990. Ilta-Sanomat on nähnyt asunnon kauppakirjan. He kävivät asunnolla viimeisen kerran toukokuussa 2019. Tuolloin he siivosivat asuntoa myyntikuntoon. Kun asunnon portille kiinnitettiin ”se vende” (myydään) -kyltti ja omistajat palasivat Suomeen, luvattomat tunkeutujat iskivät heti.

– 15. kesäkuuta tuli tieto, että asunto on vallattu. Pian sen jälkeen saimme kuulla, että valtaaja on sahannut pihan kaikki sypressipuut poikki.

Kauppakirja asunnosta on tehty 1990-luvulla.

Valtauksen jälkeen naapurit kertoivat, että tunkeutujat olivat vetäneet peiton lasiverannan suojaksi. Pariskunta oli lisännyt sisempään oveen kolme ylimääräistä lukkoa aikaisempien murtoyritysten jälkeen.

– Naapurit olivat nähneet, kun he sahasivat verhon takana lukkoja rikki.

Pariskunnan ystävät ja naapurit ovat ottaneet kuvia ulkopuolelta sen jälkeen, kun asunto on vallattu.

Asuntoa Espanjassa myynyt suomalaismies vahvistaa, että asunto on vallattu.

– Se pitää paikkansa. Olen tehnyt siitä rikosilmoituksen, hän sanoo.

Ilta-Sanomat on nähnyt kopion Espanjan poliisille tehdystä rikosilmoituksesta. Ilmoituksessa mainitaan, että kyse on maan lain mukaan ”lievästä rikoksesta”. Suomalaisen kiinteistönvälittäjän mukaan asuntoja vallataan Espanjassa jonkun verran. Jos asunto jää tyhjäksi, riski valtaamiselle kasvaa.

– Valtaajia on vaikea saada sieltä ulos. Käsittääkseni poliisien pitäisi olla paikan päällä, kun valtaus tapahtuu. Jos valtaajat pääsevät sisälle asti, poliisi on aika voimaton, hän kertoo.

Asunnonomistaja voi varautua riskiin hankkimalla hyvät lukot ja pitämällä asuntoa käytettynä, kiinteistönvälittäjä vinkkaa.

Valtauksesta on tehty rikosilmoitus.

Asunnon valtauksen uhriksi joutunut pariskunta palkkasi sittemmin asianajajan ja toisenkin hoitamaan asiaa Espanjassa. Riinan ja Leon täytyi todistaa, että asunto on heidän.

– Hommasimme kaikki mahdolliset paperit, todensimme nimikirjoitukset oikeiksi maistraatissa ja välitimme kauppakirjat.

Jutun piti olla viime syyskuussa oikeudessa, mutta käsittely peruttiin, koska pariskunnan lakimies sairastui. Istunto siirrettiin ja uusi istuntopäivä sovittiin marraskuulle. Lopulta toinenkin käsittely peruuntui, koska vastapuolen lakimies joutui leikkaukseen.

– Tällaiset siirrot tehdään siellä kysymättä asianomistajilta mitään. Nyt emme tiedä, missä mennään, ennen kuin pääsemme Espanjaan.

Asunnon edustaa varjostavat sypressipuut ovat olleet omistajille rakkaita. Valtaajat katkaisivat ja veivät ne ensitöikseen roskikseen.

Pariskunnan mukaan heidän Espanjasta palkkaamansa lakimies ei ole ollut yhteydessä sen jälkeen, kun sai ennakkomaksun palveluksistaan. Tilannetta vaikeuttaa se, etteivät he osaa espanjaa. Heidän tulkkinaan toimii suomalais-meksikolainen ystäväpariskunta, joka viettää talvia Torreviejassa.

– Espanjalaisten virkamiesten englannin kielen taito on hyvin heikko, Leo sanoo.

Pariskunnan asunto on nyt valtaajien käsissä. Pariskunta maksaa yhä asunnon vesilaskun.

Kaiken huipuksi eläkeläiset ovat joutuneet koko ajan maksamaan Espanjan-asunnon sähkö- ja vesilaskuja. Paikalliset ovat neuvoneet heitä, että jos he jättävät maksamatta, valtaajat saattavat kostoksi turmella asunnon.

– Vesilaskut ovat olleet aika isoja, koska he (valtaajat) ovat vieneet kattokerroksen tasanteelle muovisen uima-altaan lapsille.

Asunnon uudet asukkaat laittoivat yläkerran kattotasanteelle muovisen uima-altaan. Viime kuukausina vedenkulutus on ollut kovaa.

Riina on ollut yhteydessä Suomen lähetystöön Espanjassa, mutta sieltä ei ole herunut apua. Hän on kirjoittanut ulkoministeri Pekka Haavistolle kirjeen. Seuraavaksi pari aikoo lähteä paikan päälle selvittämään asiaa. Tilanne on hankala, sillä he eivät voi myydä vallattua asuntoa. Ulkomaille matkustaminen ei kuitenkaan ole kahdeksankymppisille helppoa terveysongelmien vuoksi.

– Tässä ollaan kalkkiviivoilla muutenkin. Toivomme, että saamme oikeuden päätöksen, että asunto on meidän. Toivottavasti sen jälkeen poliisit heittävät asukkaat pois.

Haastateltavien nimet on muutettu.