Miksi koronavirus saa koko maailman reagoimaan, mutta kausi-influenssa ei? – THL: ”Ei WHO terveysuhkaa kevein perustein julista”

THL:n mukaan suomalaisten hiihtolomalaisten ei tarvitse perua koronaviruksen vuoksi Thaimaan-matkojaan.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane myöntää, että tuiki tavallinen kausi-influenssa aiheuttaa toki Suomessa paljon tautitaakkaa joka vuosi. Se ei kuitenkaan saa maailman valtioita sulkemaan rajojaan ja asettamaan kansalaisilleen matkustuskieltoja.

Sanen mukaan koronavirukseen on kuitenkin alusta lähtien suhtauduttu niin vakavasti siksi, että viruksessa on kyse kaikille täysin uudesta asiasta.

– Kun meillä on uusi virus, joka löydetään ja joka muistuttaa sarsia ja viruksia, jotka ovat hypänneet ihmisestä eläimeen ja aiheuttaneet vakavia tauteja, niin totta kai se aiheuttaa kysymyksen, voiko tästä tulla uusi sarsin tyyppinen tilanne.

– Meillä ei vieläkään ole kaikkia tiedon palasia, ja se johtaa aina huoleen, Sane sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.

THL:n mukaan Kiinan reagointia viruksen leviämiseen ei voi pitää liioitteluna.

– Yleisesti tilanne on Kiinassa terveysuhka ja uusi tilanne, joka aiheuttaa paljon huolta. Tähän tulee varautua maailmanlaajuisesti, mutta samalla myös huolehtia siitä, että varautuminen ja reaktiot pysyvät järkevinä, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Aasiaan matkaavien riski saada koronavirustartunta on THL:n mukaan kuitenkin kaiken kaikkiaan vähäinen. Kiinassa riski on melko pieni, Hubein maakunnassa, etenkin Wuhanin kaupungissa se on hieman kohonnut.

– Muissa Aasian maissa on yksittäisiä matkustajatapauksia ja lyhyitä tartuntaketjuja. Mutta ei ole epäilyä siitä, että tämä olisi leviämässä suomalaisten tavallisiin matkakohteisiin kuten Thaimaahan, Puumalainen sanoo.

Hän suosittelee lomamatkaa suunnittelevia suomalaisia perehtymään ennen matkaansa kuitenkin ulkoministeriön matkustusta koskeviin suosituksiin.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Sanen mukaan on mahdotonta tällä hetkellä ennustaa tartuntojen huippua. Todennäköistä on, että tapauksia todetaan jatkossakin ympäri maailmaa.

– Mutta todennäköisyyttä sille, että tästä tulisi maailmanlaajuinen epidemia on vielä vaikea arvioida tarkasti, Sane sanoo.

Myös WHO on kiittänyt Kiinaa voimakkaasta reagoinnista kansainväliset rajat ylittävään terveysuhkaan.

– Ei WHO ole tällaista kansainvälistä terveysuhkaa tietenkään kevein perustein julistanut. Tässä on riski merkittävään tautitaakkaan ja sitä näillä toimenpiteillä torjutaan, Puumalainen sanoo.

Tällä hetkellä tapauksia on raportoitu 20 500, pääosin Kiinasta.

Kaikissa Kiinan provinsseissa on todettu tapauksia, mutta Hubein maakunta ja Wuhanin kaupunki on tartuntojen keskus.

Ulkomailla on todettu tapauksia noin 160. Sen sijaan virukseen on menehtynyt Kiinan ulkopuolella vain yksi henkilö Filippiineillä.

Lapissa tartunnan saanut henkilö voi jo erittäin hyvin ja alkaa olla oireeton.

Tähän mennessä koronavirukselle altistuneita henkilöitä on Suomen kohdalla ollut yhteensä 21.

– Lapin sairaanhoitopiiri on selvittänyt alusta asti lähikontakteja ja heitä on saatu eristykseen, jos tarve on ollut. Kaikkia kansainvälisiä turisteja ei ole pystytty tavoittamaan.

Koronaviruksen tartuntaoireissa puhutaan THL:n mukaan akuutista hengitystieinfektiosta.

– Tauti leviää pisaratartuntana ihmiskontaktissa, se ei siis ole ilmateitse tarttuva. Itämisaika on noin viisi päivää, ja siinä on vaihtelua, Sane kertoo.

Oireettoman henkilön mahdollisuus tartuttaa virusta eteenpäin on WHO:n mukaan kuitenkin epätodennäköinen.

Koronaviruksen kuolleisuusosuus on THL:n mukaan pysynyt kahden prosentin tuntumassa.

Viruksen vastaista rokotetta kehitellään parhaillaan, mutta sen valmistumiseen menee THL:n mukaan vielä runsaasti aikaa.