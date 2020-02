Syyttäjä: Kehonrakennuksessa menestynyt poliisi myi dopingaineita kymmenillä tuhansilla euroilla

Vanhempaa konstaapelia Kimmo Niemeä syytetään muun muassa törkeästä dopingrikoksesta.

”Suomen lihaksikkaimmaksi poliisiksi” tituleeratulle ja kehonrakennuksessa menestyneelle vanhemmalle konstaapelille Kimmo Niemelle luettiin tiistaina syytteet törkeästä dopingrikoksesta ja lääkerikoksesta.

Syytteet luettiin osana Katiska-huumevyyhtiä, jossa pääepäiltyinä ovat liikemies Niko Ranta-aho ja ex-jengipomo Janne Tranberg.

Aluesyyttäjä Jouni Peiposen mukaan Niemi on välittänyt ja myynyt erilaisia dopingaineita 35 000 eurolla vuodesta 2017 alkaen. Aineiden joukossa oli muun muassa testosteronia, anabolisia steroideja ja antiestrogeenejä. Lääkkeitä Niemi myi syyttäjän mukaan 5 000 eurolla.

Syyttäjän mukaan rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, teko on kestänyt pidemmän aikaa ja aineita on levitetty useille eri henkilöille. Syyttäjän mukaan teko on kokonaisuutena täten törkeä eikä siinä ole lieventäviä seikkoja.

Vanhempi konstaapeli Niemi on työskennellyt järjestyspoliisina Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikössä. Hän on saanut myös ansioituneille Suomen kansalaisille tarkoitetun Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan mitalin presidentiltä itsenäisyyspäivänä 2014.

Niemi on ollut toistaiseksi pidätettynä virastaan.

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kommentoi viime vuoden heinäkuussa IS:lle, että Niemen asemaa arvioidaan sitä mukaa, kun rikosprosessi etenee.

– Eli katsotaan miten esitutkinta etenee ja mikä on syyttäjän ratkaisu, ja jos syyttäjä päättää syyttää, niin miten tuomioistuin ratkaisee. Asioita arvioidaan hetki hetkeltä ja katsotaan mitä tietoa milloinkin on, ja sen mukaan sitten ratkotaan.

Kimmo Niemi ei halunnut kommentoida syytteitä IS:lle ennen oikeudenkäynnin alkua.