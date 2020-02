THL koronaviruksesta: Tartuntoja yhteensä 20 500

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan matkustusrajoituksien takia Kiinan Hubein maakunnasta tulevat koronaviruksen tartunnat eivät ole jatkossa enää merkittävässä roolissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä selvisi, että koronaviruksen kuolleisuusosuus on pysynyt kahden prosentin tuntumassa.

– Tartuntoja on maailmalla yhteensä noin 20 500, johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa tiistaina.

THL:n mukaan ulkomailla tapauksia on todettu noin 160. Suomessa on todettu yksi koronavirustapaus Ivalossa. Sairastuneen vointi on jo melko hyvä.

– Tauti leviää pisaratartuntana ihmiskontaktissa. Suomen laboratoriokapasiteetti on hyvä. Suomi tekee yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, Sane sanoi.

Maailman terveysjärjestö WHO totesi tiistaina, että Kiinasta lähtöisin oleva 2019-nCoV-virus ei ole toistaiseksi aiheuttanut pandemiaa eli maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa.

– Kiina on toteuttanut jyrkkiä matkustamisen rajoituksia. Hubein maakunnasta tulevat tartunnat eivät ole jatkossa enää merkittävässä roolissa, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi.

Hänen mukaansa jatkuvia ihmisestä toiseen tapahtuvia tartuntoja on havaittu vain Kiinassa.

– Kiina reagoi kansainväliset rajat rikkovaan terveysuhkaan voimakkaasti, Taneli Puumalainen sanoi.

Jussi Sanen mukaan on todennäköistä, että tautitapauksia esiintyy vielä useissa maissa. Se ei ole tiedossa, milloin uuden koronaviruksen huippu saavutettaisiin.

Viranomaisten tiistaina julkistamien uusimpien lukujen mukaan virus on tappanut Kiinassa 425 ihmistä.