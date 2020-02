Katosiko sukulaisesi Stalinin vainoissa? Hänen nimensä saattaa löytyä netistä – IS keräsi uhrilistojen osoitteita

Neuvostoliiton poliittisen terrorin uhreista on olemassa jo useita nettitietokantoja, joista löytyy paljon myös suomalaisnimiä.

Jos hyvin käy, Venäjä saattaa ryhtyä vihdoinkin keräämään valtiollista sähköistä tietokantaa Josif Stalinin vainojen uhreista. Presidentti Vladimir Putin antoi vastikään määräyksen, jonka mukaan mahdollisuudet tietokannan kokoamiseen on selvitettävä lokakuun alkuun mennessä.

Lue lisää: Putinin yllätyskäsky: Stalinin vainojen uhreista koottava tietokanta

Venäjällä on kuitenkin jo nyt useita Stalinin uhrien nettitietokantoja, jotka ovat syntyneet esimerkiksi Memorial-järjestön, vapaaehtoisten historianharrastajien sekä paikallisten arkistotyöntekijöiden työn tuloksena.

Mikään lista ei ole täydellinen ja listoissa on myös päällekkäisyyksiä, mutta ne tarjoavat kuitenkin hyvän lähtökohdan Stalinin suuren terrorin suomalaisuhrien selvittämiselle.

Tutkija, eläkkeellä oleva toimittaja Aimo Ruusunen on perehtynyt tietokantoihin etsiessään tietoja oman sukunsa teloitetuista ja tehdessään syksyllä julkaistavaa kirjaansa Krasnyi borin eli Punakankaan suomalaisuhreista.

IS kokosi Ruususen vinkkien pohjalta listan muutamista hyödyllisistä nettiosoitteista, joista jokaisesta löytyy lukuisia suomalaisten vainouhrien nimiä.

Palautetut nimet -tietokanta

Palautetut nimet -tietokanta on osoitteessa visz.nlr.ru. Venäjän kansalliskirjaston kokoamasta tietokannasta löytyy erilliset linkit sekä Stalinin vainojen uhreille, sodassa kaatuneille että myös Leningradin piirityksen uhreille.

Sivuston ylälaidasta löytyy tarkempi hakukenttä poliittisten vainojen uhrien etsintään. Ihmisiä voi hakea esimerkiksi sukunimellä tai sukunimen alkuosalla tai kirjoittamalla lisätieto-kohtaan vaikkapa kansallisuuden.

Tietokannasta löytyy useiden eri muistokirjojen nimiluettelot muun muassa Karjalasta, Murmanskin, Arkangelin, Vologdan, Novgorodin, Tverin, Pihkovan, Komin, Leningradin alueen (yhteensä 17 matrikkelia) ja Kaliningradin alueilta. Klikkaamalla oheisia paikannimiä saat luettelot avautumaan.

Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhrit -tietokanta

Memorial-järjestön kokoama tietokanta Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhreista löytyy osoitteesta base.memo.ru.

Tietokannassa on jo yli kolme miljoonaa nimeä. Kun laajennettuun hakuun laittaa esimerkiksi syntymäpaikaksi Suomen, tulee osumaksi yhteensä 6 049 ihmistä, hakutulokseen pääset tästä linkistä. Suomalaista miestä tarkoittavalla finn-sanalla tulee 13 235 nimeä (linkki hakutulokseen) ja suomalaista naista tarkoittavalla finka-sanalla 1 945 henkilöä (linkki hakutulokseen).

Nimiä voi etsiä myös aakkoslistasta. Lisäksi Memorialin sivuilta löytyy linkkejä muun muassa niin kutsuttuihin Stalinin teloituslistoihin ja useisiin muihin listoihin esimerkiksi alueellisista teloituksista.

Avoin lista -tietokanta

Avoin lista -nimisessä tietokannassa on hyödynnetty niin ikään kansainvälisen Memorial-järjestön tietoja, mutta sen lisäksi listalle on koottu tietoja muualtakin. Lista löytyy osoitteesta ru.openlist.wiki.

Tällä hetkellä tietokannassa on yli 3,2 merkintää Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhreista. Sivusto täydentyy koko ajan.

Sivustolla on laaja hakukenttä, johon voi syöttää monenlaisia yksityiskohtia etsittävästä henkilöstä. Esimerkiksi suomalaista miestä tarkoittavalla sanalla tulee 9 667 osumaa (pääset hakutulokseen tästä linkistä) ja suomalaista naista tarkoittavalla finka-sanalla 1 829 osumaa (linkki hakutulokseen), Finlandija on merkitty syntymäpaikaksi 468 ihmisellä (linkki hakutulokseen).

Tsheljabinskin arkiston tietokannat

Tsheljabinskin alueen alueen arkistotyöntekijöiden sivustolta archive74.ru löytyy sähköisessä muodossa nimilistoja, jotka on koottu aakkosjärjestykseen muistokirjoista.

Suomalaisnimiä kannattaa etsiä sivustolta löytyvästä Tsheljabiskin alueen poliittisten vainojen uhrien muistokirjasta, mutta myös Tsheljabinskin alueen työarmeijan muistokirjasta. Linkki muistokirjoihin löytyy täältä. Kunkin kirjan tietoja pääsee katselemaan klikkaamalla ensin kirjan kantta ja sen jälkeen sivuston vasempaan reunaan avautuvia pieniä tekstilaatikoita.

Sandarmohin teloitettujen listat

Itä-Karjalan Sandarmohissa surmattujen tai Sandarmohiin haudattujen vainouhrien nimilista löytyy osoitteesta sand.mapofmemory.org.

Sivustolla on yhteensä 6 238 nimeä. Sivustolle on listattu erikseen 1 111 henkilöä, jotka olivat Solovetskin vankila- ja luostarisaarelle joutuneita älymystön ja kulttuurin edustajia. Tämä niin sanottu Solovetskin etappi surmattiin Sandarmohissa 27.10.-4.11.1937 välisenä aikana.

Lisäksi sivustolla on historioitsija Juri Dmitrijevin kokoama lista 5 127 henkilöstä, jotka on surmattu Sandarmohissa 1937-38.

Sandarmohin teloitetuista suomalaisista löytyy myös Karjalan sivistysseuran julkaisema suomenkielinen lista. Listalla on yhteensä 963 suomalaisnimeä, pääset lukemaan listan tästä linkistä.

Kuolematon parakki -projekti

Kuolematon parakki -projektissa (Bessmertnyi barak) kerätään Neuvostoliiton poliittisen terrorin uhrien nimiä, heidän valokuviaan ja sukulaisten muistoja. Tällä hetkellä sivustolla on tietoja jo yli 1,8 miljoonasta ihmisestä, joiden joukossa on myös suomalaisia ja suomensukuisia.

Sivustolle on listattu useita uhrien muistokirjoja Neuvostoliiton eri alueilta. Löydät listan kirjoista tästä linkistä, nimilistan tästä linkistä ja uhrien kuvallisia tietokortteja tästä linkistä.

Kaikkia sivustolta löytyviä tietoja muistokirjoista ei ole saatettu sähköiseen muotoon, mutta esimerkiksi suomalaisten muistokirjasta löytyy tällä hetkellä 650 nimeä (linkki hakutulokseen).

Vinkkejä suomalaisnimien etsintään

Venäläisistä tietokannoista nimihaut on tehtävä kyrillisillä kirjaimilla, mikä on haastavaa suomalaisten nimien kohdalla.

Aivan tavallisen suomalaisen nimen kirjoitusasu on usein hyvin erikoinen venäläisessä muodossaan. Koska venäjän kielessä ei ole esimerkiksi ä- ja ö-kirjaimia, suomalainen nimi on saatettu kirjoittaa hyvin vaihtelevasti venäjäksi. Lisäksi esimerkiksi a-, o-, e- ja i-kirjaimet saattavat vaihdella nimissä sen mukaan, miten venäläinen on kuullut suomalaisen nimen ääntämysasun omissa korvissaan.

Joistakin tietokannoista eteenpäin pääsee parhaiten, kun etsii kaikki henkilöt, joiden kansallisuudeksi on merkitty joko finn (финн) tai finka (финка). Suomalaisuuteen saatetaan viitata myös sanoilla Finljandija (Финляндия) tai finskij (финский).

Jos sinulla ei ole kyrillisiä kirjaimia tietokoneessasi valmiina, voit asentaa ne. Neuvoja kirjainten asentamiseen löytyy esimerkiksi tästä linkistä.

Voit myös kokeilla kirjoittaa etsittävän sukulaisen nimen kopioimalla suomalaista kirjainmerkkiä vastaavan venäläisen kirjainmerkin netistä kirjain kirjaimelta. Apua nimien translitterointiin voi saada esimerkiksi tästä linkistä tai tästä linkistä.

Venäjän kielellä löytyy myös artikkeleita, joissa neuvotaan kadonneiden sukulaisten etsinnässä ja annetaan ohjeita, kuinka Venäjän viranomaisille voi lähettää tietopyyntöjä. Miloserdie-sivuston neuvova artikkeli löytyy täältä, Meduza-sivuston artikkeli täältä ja Bessmertnyi barakin ohjeistusartikkeli täältä.

Löysitkö tämän jutun tietokannoista kadonneen sukulaisesi? Lähetä palautetta tai juttuvinkki aiheesta IS:n toimitukselle WhatsApp-numeroon 040-6609019 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on käynnistänyt vastikään myös materiaalin keruun perheiden ja sukujen muistoista, jotka liittyvät Stalinin toimeenpanemiin poliittisiin vainoihin, vangitsemisiin, karkotuksiin ja teloituksiin. Löydät lisää tietoja hankkeesta tästä linkistä.

Lue lisää: Vaikuttiko Stalin sukusi kohtaloon? Perheiden muistot halutaan talteen – keräysprojekti käynnistyi

Lue lisää: Stalinin suomalaisuhrien selvittelijä törmäsi ongelmaan arkistossa: ”Korttien tarinat ovat lähempänä kaunokirjallisuutta”