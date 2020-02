Auto syöksyi ikkunan läpi Helsingin Munkkivuoressa – ”Esitutkinnassa nainen ei osannut enää sanoa, mitä poljinta oli tilanteessa painanut”

Poliisi määräsi epäillyn ajokieltoon.

Poliisi epäilee 1950-luvulla syntyneen naisen ajaneen pankin ikkunasta sisään Helsingissä. Tapaus sattui Munkkivuoren ostoskeskuksen alueella tiistaina 21. tammikuuta kello 13.50.

Nyt poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, selviää poliisin tiedotteesta.

Epäilty on määrätty ajokieltoon. Esitutkinta epäillyssä rikoksessa on lähes valmis, ja tapaus on siirtymässä lähiaikoina syyttäjälle.

Auto törmäyksen jäljiltä käyttökelvottomassa kunnossa

Kun poliisipartio ehti paikalle, ajoneuvon keula oli jo pankin sisällä. Pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköt olivat saapuneet Munkkivuoreen, mutta kukaan ei ollut loukkaantunut tilanteessa.

– Pankin puolella ei ollut ketään siinä neuvottelutilassa sillä hetkellä. Ja onneksi jalkakäytävällä ei kävellyt ketään silloin. Kuljettajakin säilyi henkisillä vammoilla, Ilta-Sanomat kertoi tapahtumapäivänä.

– Nainen kertoi tapahtumapaikalla poliisille, että oli ajanut Raumantietä Munkkivuoren ostoskeskuksen parkkipaikkaa kohti, jolloin hänellä olisi autossa mahdollisesti hirttänyt kaasu kiinni, toteaa rikoskomisario Sampo Suomala Helsingin poliisilaitokselta poliisin tiedotteessa.

– Epäilty kuvaili, että tilanne oli tapahtunut nopeasti, eikä hän ollut ehtinyt tehdä mitään. Hän oli ajanut mutkan suoraksi suoraan pankkia kohti. Esitutkinnassa nainen ei osannut enää sanoa, mitä poljinta oli tilanteessa painanut ja miksi auto oli syöksynyt suoraan pankin ikkunaan.

Naisen mukaan hänen tilannenopeutensa oli ennen auton hallinnan menetystä 20–30 km/h:ssa, kertoo tutkinnanjohtaja.

Törmäyksen jälkeen ajoneuvon etupuskuri oli täysin vaurioitunut ja molemmat turvatyynyt lauenneet, mutta ajoneuvon polkimet olivat täysin normaalit. Poliisi ei löytänyt paikalla polkimien edestä mitään, mikä olisi voinut jättää polkimet jumiin tai muutakaan teknistä vikaa autosta.

– Raumantietä pitkin ja parkkipaikkaa kohti auto oli ajanut, ja sitten kuljettaja oli sen hallinnan menettänyt, Helsingin poliisilaitoksen yleisjohtaja Teemu Lappalainen kertoi aiemmin.

– Tilanne on ollut vaarallinen, ja siinä olisi voinut käydä todella huonosti, Suomala sanoo nyt.