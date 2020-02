Katiska-huumevyyhdissä luettiin syytteet tunnetun teollisuusyrittäjän 37-vuotiaalle pojalle. Häntä syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja rattijuopumuksesta.

Niin sanotun Katiska-jutun käsittely on jatkunut tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteiden ytimessä on se, että liikemies Niko Ranta-aho ja virkavaltaa pakoillut ex-jengipomo Janne ”Nacci” Tranberg ovat johtaneet rikollisryhmän toimintaa Espanjansa.

Molemmilla on ollut käskyvallassaan 4-5 henkilön muodostamat Suomessa toimineet ydinryhmät, jotka ovat hoitaneet huumeiden ja muiden laittomien aineiden maahantuonnin, varastoinnin ja levityksen.

Tiistaina syytteessä on näiden ydinryhmien alaisuudessa toimineita miehiä. Eräs syytetyistä on tunnetun teollisuusyrittäjän 37-vuotias poika, joka on tuttu kasvo myös Helsingin julkkispiireissä.

Haki amfetamiinia maastokätköistä

Syyttäjä katsoo 37-vuotiaan toimineen osana huumerikosten tekemistä varten järjestäytynyttä rikollista ryhmää ja syyllistyneen muun muassa törkeisiin huumausainerikoksiin.

Syyttäjä Krista Mannerhovin mukaan mies on osallistunut muun muassa kokaiinin, amfetamiinin ja 2 000 ekstaasitabletin levittämiseen.

Syyttäjän mukaan 37-vuotias on käynyt noutamassa korkean pitoisuuden amfetamiinia maastokätköistä useita kertoja.

Esitutkinnan aikana arvioitiin, että mies olisi noutanut Karkkilassa sijaitsevista maastokätköistä 18-22 kiloa amfetamiinia edelleen levitettäväksi.

Amfetamiinin ”postimyyntikonttori” ja Jatimatic

37-vuotiaalla oli syyttäjän mukaan Helsingin Haagassa "postimyyntikonttori" eli varasto, jonne hän toimitti amfetamiinia ja postitustarvikkeita.

Toinen syytetty työskenteli varastolla palkkiota vastaan. Hän jatkoi amfetamiinin, joka alkujaan oli erittäin vahvaa, annosteli sen myyntipusseihin ja postitti asiakkaille. 37-vuotias toimitti nimi- ja osoitelistat.

37-vuotiasta syytetään myös räjähderikoksesta, vaarallisen esineen hallussapidosta, erilaisista ampuma-aserikoksista ja rattijuopumuksesta.

Syyttäjän mukaan miehen kotoa Espoosta löytyi 1 300 grammaa räjähdysainetta, taskuaseeksi luokiteltava pistooli, muunnettu revolveri ja muunnettu kaasuase. Miehellä oli lisäksi teleskooppipatukka.

Haagan ”postimyyntikonttorilla” säilytettiin myös Jatimatic-konepistoolia.

– Hän on säilyttänyt sitä huumevelan panttina, syyttäjä sanoi.

Rattijuopumuksesta 37-vuotias kärähti aivan Helsingin oikeustalon kupeessa Porkkalankadulla. Hänellä oli syytteen mukaan veressään kokaiinia, amfetamiinia ja kahta eri lääkeainetta.