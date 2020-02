THL:n tilannekatsaus koronaviruksesta – IS näyttää tiedotustilaisuuden suorana kello 14

ISTV näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä kello 14 alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää tänään tiistaina kello 14 alkaen tilaisuuden liittyen koronavirukseen. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ja johtava asiantuntija Jussi Sane kertovat ajankohtaiset tiedot tilanteesta.

Koronavirus puhuttaa maailmalla ja myös Suomessa laajasti. Etenkin THL saa jatkuvasti kysymyksiä liittyen virukseen. Tiedotustilaisuus näytetään suorana ISTV:n kautta kello 14 alkaen.

Tällä hetkellä tiedetään se, että Kiinan koronaviruksen uhriluku on kasvanut yli neljänsadan.

Viranomaisten tiistaina julkistamien uusimpien lukujen mukaan virus on tappanut Kiinassa 425 ihmistä.

Tartuntoja on Kiinassa jo lähes 20 000.

Suomessa on todettu yksi koronavirustapaus Ivalossa. Noin kolmikymppinen kiinalaisturisti on tiettävästi ainoa, joka on Suomessa sairastunut Kiinan Wuhanista liikkeelle lähteneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kun toipuminen on varmistunut, nainen pääsee pois eristyksestä.