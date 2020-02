Kaunis pakkassää jatkuu lähipäivien ajan

Juuri nyt

Suomeen virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa pohjoisesta.

Sää on poutaista ja suuressa osassa maata selkeää, maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Luoteistuuli on maan itäosassa puuskaista.

Pakkasta on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 2 – 7 astetta, itäosassa vajaat 10 astetta ja pohjoisessa 10 - 20 astetta.

Keskiviikkona sää jatkuu kylmänä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja päivän mittaan Suomen yli kaakkoon liikkuu vähäisiä lumikuuroja, enimmäkseen sää on poutaista. Lämpötila kohoaa Lounais-Suomessa ja länsirannikolla hieman plussalle, muualla maassa on heikkoa pakkasta.

Torstai on aurinkoinen pakkaspäivä koko maassa. Pakkaslukemat vaihtelevat Lounais-Suomen muutamasta asteesta Lapin reiluun 10 asteeseen. Puuskainen luoteistuuli lisää pakkasen purevuutta.