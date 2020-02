Sanna Marin Washington Postille: ”Amerikkalaisen unelman voi saavuttaa parhaiten Pohjoismaissa”

Pääministeri Sanna Marin on saanut paljon kansainvälistä mediahuomiota lyhyen pääministeriytensä aikana. Nyt hän esiintyi Washington Postissa kertomassa Suomen yhteiskuntamallista, jota myös Yhdysvaltojen poliittinen vasemmisto tavoittelee.

Washington Post haastatteli Marinia, koska demokraattien presidenttiehdokas Bernie Sanders ihannoi paljon pohjoismaalaista yhteiskuntamallia.

Pääministeri Sanna Marinia (sd) on saanut äänensä kuuluviin yhdysvaltalaismedia Washington Postin jutussa, jossa käsitellään Yhdysvaltojen demokraattien esivaaleja ja vasemmalle nojaavan ehdokkaan Bernie Sandersin menestysmahdollisuuksia.

Jutussa muistutetaan Bernie Sandersin olevan kiintynyt niin sanottuun Pohjoismaiseen yhteiskuntamalliin, jossa on korkeampi verotus mutta laajemmat julkiset palvelut. Ne pitävät eriarvoisuuden matalampana kuin mitä se on Yhdysvalloissa.

Washington Post haastatteli Marinia maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa tammikuussa. Hän sai vastata juuri Pohjoismaista mallia koskeviin kysymyksiin.

– Meidän mielestämme pohjoismainen malli on menestystarina, Marin toteaa lehdelle.

Marinin mukaan hän tajuaa, että ”jokaisen maan tilanne ja poliittinen ilmapiiri on erilainen”, mutta Suomen järjestelmä voisi silti olla esimerkkinä Yhdysvalloille.

– Mielestäni amerikkalaisen unelman voi saavuttaa parhaiten Pohjoismaissa, missä jokainen lapsi voi tulla miksi tahansa hänen perheensä taustasta huolimatta, koska meillä on erinomainen koulutusjärjestelmä. Meillä on hyvä terveydenhuolto ja tukijärjestelmä, jonka avulla kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Se on varmaan yksi syistä, miksi Suomi sijoittuu maailman onnellisimmaksi maaksi, Marin luettelee.

Washington Postin mukaan Marinin viesti on täysin sama kuin amerikkalaisen poliittisen vasemmiston.

Itse Sanders on jo pitkään kehunut Suomen sosiopoliittisia ratkaisuja. Vuonna 2008 Sanders toivotti Suomen suurlähettilään tervetulleeksi kotiosavaltioonsa Vermontiin. Tuolloin hän yllytti maamiehiään tutustumaan ”yhteen maailman parhaista sosioekonomisista malleista”, Washington Post muistuttaa.

– Suomessa on korkealaatuinen terveydenhuolto, joka on melkein ilmainen kaikille – ja silti se maksaa vain noin puolet per asukas verrattuna meidän järjestelmäämme, Sanders sanoi tuolloin.

– Kun opiskelijoista tulee sairaanhoitajia ja lääkäreitä Suomessa, he lähtevät koulusta ilman lainaa, koska koulunkäynnistä ei tule maksuja. Onko tässä mallissa jotain, mistä voisimme oppia?

Bernie Sanders puhui Iowan osavaltiossa sunnuntaina. Demokraattien pitkä esivaali alkoi Iowasta tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Marinin mukaan Suomen hallituksen seuraava tehtävä on tehdä Pohjoismaisesta mallista ympäristöllisesti kestävä.

Samalla Marin ilmoitti tyytymättömyyttä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ilmastopolitiikkaa kohtaan.

– Meillä ei ole aikaa. Tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita ja tekoja ja meidän pitää toteuttaa tätä politiikkaa nyt, hän sanoi.

Marin otti haastattelussa kantaa myös äärioikeiston nousuun, joka on tapahtunut myös Pohjoismaissa.

– Populistiset liikkeet yrittävät esittää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin kysymyksiin ja monimutkaiseen maailmaan.

Tähän kuuluu myös maahanmuuttoa koskevat kysymykset.

– Meillä on ikääntyvä väestö ja tarvitsemme ihmisiä Suomeen työskentelemään ja kasvattamaan lapsensa ja ottamaan osaa yhteiskuntaan paremmin, Marin sanoo.

”Kutsuttakoon tätä vaikkapa suomalaiseksi unelmaksi”, Washington Post päättää.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien esivaalit alkoivat Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä Iowan osavaltiossa.