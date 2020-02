Asiantuntija: koronaviruksen varjossa pyörii politiikan peli – ”Ylilyöntejä voi tulla”

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan eri maiden viranomaisilla ei ole varaa olla varautumatta koronavirukseen kaikin mahdollisin keinoin.

Kiinassa jo satojen ihmisten kuolemaan johtaneen koronaviruksen aiheuttama pelko on saanut maailman valtiot ryhtymään tahoillaan järeisiin toimiin vaarallisen taudin leviämisen estämiseksi.

Vaikka arvaamattoman taudin aiheuttama uhka on todellinen, on mukana vastaaviin tilanteisiin kuuluvaa hysteriaa ja myös politiikkaa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– En sanoisi että Kiinan toimet tai Yhdysvaltojen matkustuskiellot olisivat ylimitoitettuja. Mutta tällainen tauti ei ole pelkästään biologiaa vaan myös politiikkaa ja tarinoita. Näin on aina ollut ja tulee aina olemaankin, Aaltola sanoo.

Taudin leviämisen estämiseksi Kiina on eristänyt kokonaisia miljoonakaupunkeja ja rajoittanut kansalaistensa matkustamista rajusti. Myös muut maat ovat lopettaneet lentoja Kiinaan ja laittaneet Kiinasta palaavia karanteeniin. Venäjä on jopa kieltänyt kiinalaisryhmien maahantulon ja uhannut karkottaa koronaviruksen saaneet ulkomaalaiset.

– Emme tiedä minkä kanssa olemme tekemisissä, ja tämä on se asenne joka asiaan on syytä ottaa. Tiedämme taudin piirteitä, mistä se tulee ja miten se leviää, mutta moni yksityiskohta on vielä vakiintumaton. Silloin huolellinen varautuminen on aika luonnollista. Miten paljon se missäkin menee ylitse on sitten oma lukunsa, Aaltola pohtii.

Varautumistoimet aiheuttavat merkittävää haittaa esimerkiksi matkailuelinkeinolle ja pörssikurssit ovat laskeneet ympäri maailman. Myös öljyn hinta on kääntynyt laskuun.

Liikenneyhteyksien katkaiseminen aiheuttaa Aaltolan mukaan uhkia myös Suomessa.

– Kiinaan on siirtynyt iso osa tuotantoa lääkkeistä elektroniikkaan ja komponenttien tuotantoon, ja nämä arvoketjut jäävät tässä vääjäämättä taudin jalkoihin. Tämä vaikuttaa myös Suomeen.

Reittien sulkeminen on luonnollinen tapa reagoida, kun tarkoituksena on taudin leviämisen estäminen. Viranomaisille on hyvin tärkeää että he säilyttävät sen luottamuksen kansalaistensa silmissä.

– Liikaan itseluottamukseen ei tässä ole varaa. Luottamus on se ajuri joka saa näitä toimia liikkeelle. Eri maat sitten hapuilevat omia ratkaisujaan, ja myös ylilyöntejä voi tulla.

Aaltolan mukaan tautien torjumisen varjolla tehdään usein myös tietoisesti kauppapolitiikkaa.

– Omaa tuotantoa pystytään tukemaan, kun sanotaan että jostain muualta tulevat tuotteet ovat jotenkin likaisia tai sairautta aiheuttavia.

Maiden välisiä vihamielisyyksiä tautiepidemiat korostavat. Esimerkiksi Kiina on viime aikoina protestoinut Yhdysvaltojen tiukkoja matkustusrajoituksia vastaan. Omaa kyvykkyyttä halutaan korostaa.

– Geopoliittiset jännitteet usein korostuvat tautipelkojen kaikukopassa. Vaaran nähdään usein tulevan vihollisiksi mielletyistä maista, kun taas omiin liittolaisiin suhtaudutaan suopeammin.

Esimerkiksi lauantaina Venäjä kielsi Wuhanista tulleen saksalaisen evakuointilennon välilaskun Moskovassa. Lopulta Saksan ilmavoimien kone laskeutui Helsinkiin, jossa miehistö vaihdettiin loppumatkaa varten.