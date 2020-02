Suomen rehellisin kunta on yllättäen murhapitäjä – katso oman kuntasi sijoitus rehellisyyslistalla

Suomen rehellisin kunta tilastojen valossa on Isojoki, Suomen ehkä kuuluisimman henkirikoksen tekopaikka.

IS tutki, missä asuvat Suomen rehellisimmät asukkaat. Selvisi, että ainakin rehellisyyttä kuvaavien tilastojen valossa rehellisin kansanosa elelee Etelä-Pohjanmaalla, Isojoella.

Katso jutun lopusta kätevä rehellisimmät kunnat -hakukone ja oman kuntasi sijoitus listalla.

Kärkisijan napanneella Isojoella tehtiin Suomen kenties tunnetuin henkirikos, Kyllikki Saaren murha. Ja nyt Isojoki on siis Suomen rehellisin. On suuri määrä rikosnimikkeitä teoista, joihin Isojoella ei vuoden sisällä syyllistytä kertaakaan. Ja jos jotain rötöstellään, tekijät tulevat muualta. Ainakin isojokiset niin väittävät.

Jos kartta ja rehellisimmät kunnat -lista ei näy alla, katso se tästä.

Rehellisyyden vaatimus tulee esille jo ensimmäisessä kohteessa, kirpputorilla. Kirpparin myyjä pyytää saada nähdäkseen pressikortit. Valetoimittajia ei Isojoella näköjään suvaita.

Kuvaaja muistelee, ettei häneltä ole kysytty pressikorttia vuosikymmeniin. Reportterin pressikortin söi koiranpentu. Samalla se riiviö söi puhelinmuistion, joka oli täynnä tärkeitä puhelinnumeroita.

Suomen rehellisin kunta Isojoki on umpikepulainen 2000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla.

Tästäkin tarkistuksesta selvittiin ja päästiin asiaan. Siis vohkitaanko kirpparilta tavaraa?

– Jokaiselta on jotain saattanut lähteä. Ei ihan nollalinjalla olla, mutta varmasti ei kovin paljon pöllitä, sanoo kirppiksen myyjä Ulla Niemi.

– Kukaan ei ole kiinni jäänyt, mutta yksi ja toinen on sanonut, että minulla on ollut sellainen ja sellainen tavara, mutta ei ole löytynyt. Ei ole varmaa tietoa, mitä sille on käynyt.

Ennen vanhaan maalla oli tapana, että ovet olivat auki yötä päivää. Kun isäntäväki ei ollut kotona, laitettiin harja nojalleen ulko-ovea vasten sen merkiksi, että kotona ei olla, ja juuri nyt ei vieraidenkaan kannata kyläilemään tulla.

– Eiköhän se ole menneisyyttä. Oli iso tai pieni paikka, ovet ovat kiinni vaikka mitään suurempaa vaaraa ei olisikaan, Niemi sanoo.

Hannu Tähtinen tunnistettiin Isojoella helsinkiläiseksi siitä, kun hän laittoi autonsa ovet lukkoon. –Helsinkiläisillä on tapana loksauttaa auto aina kiinni, Hannu Tähtinen kertoo.

Helsingistä Isojoelle muuttanut Hannu Tähtinen kärähti helsinkiläisyydestään heti.

– Menin kerran täkäläiseen metalliverstaaseen ja esitin asiani. Isäntä sanoi, että kyllä mä huomasin että sä olet Helsingistä. Kysyin, että mistä sä sen huomasit. No kun sä löit auton ovet lukkoon. Helsingissä on tapana loksauttaa auto aina kiinni, Hannu Tähtinen kertoo.

– Kotona ovet laitetaan yöksi lukkoon. Päivällä ne eivät ole lukossa, kertoo vuodesta 2005 Isojoella asunut Tähtinen.

Paikallisessa S-marketissa ei hävikkiä isommin synny ainakaan varastelun takia.

Arja Virtasen kaupasta ei nuoriso pölli karkkia. – Kun ne melkein vauvasta saakka oppii tuntemaan, ei siinä ole huolen häivää, hän sanoo.

– Ei voi sanoa että olisi pöllitty. Tietysti jotain pientä saattaa olla, mutta niistä on selvitty sitten hyvin pienellä. Tämä on hiljainen, rauhallinen kylä, sanoo myyjä Arja Virtanen.

– Jos jotain katoaa, niin varmasti hyvin pientä. Jos kukaan ei narahda, niin eihän me voida tietää. Meillä on kiltit, rehelliset asiakkaat.

Virtanen on ollut 20 vuotta töissä marketissa. Onko koskaan tarvittu poliisia?

– En just heti muista, onko tarvinnut soittaa. Pienen kylän parhaita puolia on, että kaikki tuntee toisensa. Ei sitten kehdata pölliä. Se on aika kova kynnys. Tää on sellainen lintukoto. Täällä on hyvä ja turvallinen asua, kertoo Tampereelta Isojoelle muuttanut Arja Virtanen.

Valvontakamerat kaupassa on, mutta eipä niidenkään kuvia Arja-tädin ole tarvinnut tiirailla.

– Täällä on ystävällisiä ja kohteliaita nuoria. Kun ne melkein vauvasta saakka oppii tuntemaan, niin ei siinä ole huolen häivää, Virtanen sanoo.

” Pienen kylän parhaita puolia on, että kaikki tuntevat toisensa. Ei sitten kehdata pölliä. Se on aika kova kynnys. Tää on sellainen lintukoto. Täällä on hyvä ja turvallinen asua.

Hänenkään mielestä harja ulko-oveen nojaamassa ei ole riittävä keino pitää ulkopuoliset loitolla.

– Ei kotonakaan voi niin luottavaisin mielin olla. Aina on ovet lukossa, ja monella on valvontakamerat kotipihassa. Tottahan noita ohikulkijoita on. Aina voi olla kokeilijoita, jotka isosta kaupungista eksyvät tänne, mutta onneksi harvemmin, Virtanen sanoo.

–Tämän rehellisempää ei olekaan kuin Isojoki, sanoo Heikki Peltola.

Kahvila-ravintola Meteorassa nauttii kahvia ja pullaa Heikki Peltola.

– Tämän rehellisempää ei olekaan kuin Isojoki, Peltola sanoo.

Voiko jättää lompakkonsa ravintolan pöytään ja mennä käymään jossain ja lompakko on yhä siinä kun asiakas palaa?

– Jos kysymys on pelkistä isojokisista, niin kyllä voi jättää. Se on pohjalaista touhua, Peltola sanoo.

Kotona Peltolan ovi on lukossa, mökillä ei.

– Minulla on kesämökki 11 kilometrin päässä. Siellä on avain aina ovella. Saa mennä kuka haluaa. Ei ne ainakaan riko jos menee. Asun keskustassa. Ovessa on sellainen lukko, että en tiedä saakokaan sen jätettyä auki, Peltola sanoo.

Peltolalta on vohkittu jotain pientä. Hän arvelee, että varkaat olivat muualta kuin Isojoelta.

– Näinkin ne, mutta en tuntenut. Ne eivät olleet isojokisia. Isojokiset tuntee kyllä toisensa. Jos löytää toisen lompsan, niin kyllä se palautetaan, Peltola sanoo.

Meteoran omistaja Janne Pitkäranta muistuttaa, että Isojoella on tehty Suomen kuuluisin henkirikos, 17-vuotiaan Kyllikki Saaren murha vuonna 1953. Nyt Isojoki on sitten Suomen rehellisin.

– Eikö se ole vähän ristiriitaista? Janne Pitkäranta tuumii.

Kyllikki Saaren murhaajaa ei ole saatu kiinni. Syyllinen voi olla jostain ihan muualta kuin Isojoelta.

Omaa poliisia ei Isojoella ole ollut vuosikymmeniin. Tarvittaessa poliisi tulee monen mutkan takaa Seinäjoelta tai Kauhajoelta. Siinä voi olla osasyy siihen, että jotkut pikkukolttoset kuten alkoholirikokset eivät päädy koskaan tilastoihin.

Pitkärannan liikkeessä on tarvittu poliisia.

– Kerran täällä on roistot käyneet. Ne olivat ulkomaalaisia eikä niitä koskaan saatu kiinni, Pitkäranta kertoo.

Rosvot murtautuivat ravintolaan takaovesta.

– Muutama päivä aikaisemmin täällä kävi kolmen miehen porukka kahtena päivänä. Jälkikäteen kuvista näki, että ne tutkivat paikkoja. Ainakin ne tiesivät, mistä kohtaa kamerat käännetään sivuun. Tuossa on yksi kamera, jota kukaan ei huomaa vaikka katselisi viikon. Näistä kaksi osasi katsoa ja selvästi näki, että ne tiesivät mikä se on, Pitkäranta kertoo.

Autojen lukitsemisen kanssa Isojoella ei olla turhan tarkkoja.

– Pihassa on päivällä autorivistö, autoja voi olla paljonkin. Uskoisin, että vähintään joka toinen auto on auki. Pikkuhiljaa tullaan siihen, että lukitaan paremmin paikat, Pitkäranta sanoo.

Entäpä kotiovet?

– Kyllä minä pidän ovet lukossa vaikka syrjäkylällä asunkin. Ei sillä että rikoksia välttämättä tapahtuisi mutta siltä varalta, kertoo kahvilaan piipahtanut Isojoen hallintojohtaja Juha Mattila.

Isojoki on noin 2 000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla. Viime kuntavaaleissa keskustapuolueen osuus äänistä oli 57,2 prosenttia. Valtuustossa kepulla on 13 paikkaa, muilla yhteensä 8.

Suomen rehellisin kunta on umpikepulainen. Ja sitten vielä kehdataan väittää, että kepu pettää aina.

Isojoen hallintojohtaja Juha Mattila (vas) piipahtaa Janne Pitkärannan kahvilassa. Syrjäkylällä asuva kuntapomo kertoo pitävänsä ovensa lukossa. –Ei sillä että rikoksia välttämättä tapahtuisi, mutta siltä varalta.

Isojoelle on hankala osata ainakin kun ajaa Tampere-Vaasa -tietä liian pitkälle niin kuin eräät. Navigaattori oli korvien välissä ja se vei metsään. Oikea navigaattori unohtui kotiin.

3-tieltä Kauhajoen kautta Isojoelle saa körötellä pikkuteitä, ja vähän väliä on risteys jossa ei tiedä, pitääkö kääntyä oikealle vai vasemmalle. Ymmärrettävä seikka, että rikollisuus ei osaa tulla Isojoelle.

Katso alta oman kuntasi sijoitus. Jos taulukko ei näy, katso se tästä.