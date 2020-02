Video: Suomen suurin pienoisrautatie on ”vau-ilmiö” – 530 metrin radalla jokaisella esineellä on esikuva todellisuudessa

Pienoisrautatien junat kulkevat idyllisessä alppimaisemassa Sveitsin Oltenin aseman läpi Espoossa Ainoan kauppakeskuksessa.

Pienet ja värikkäät junat puksuttavat tasaisesti ympäri idyllistä alppimaisemaa. Kun rataa jää katsomaan, huomaa koko ajan uusia yksityiskohtia. Suomen suurin pienoisrautatie on ollut yleisömagneetti siitä lähtien, kun se pantiin esille Espoossa kauppakeskus Ainoan uuteen laajennusosaan.

– Yleisö on kehunut sitä monella tapaa. Jotkut kertoivat olevansa jo kymmenettä kertaa katsomassa. Jo avajaisissa useampi naishenkilö kehui, että se on ihan vau-ilmiö, kertoo Erkki Pulkki, joka on yksi pienoisrautatien puuhamiehistä.

Pienoisrautatie kiinnostaa etenkin lapsia ja eläkeläisiä, joille tulee radasta mieleen oma lapsuus.

Alppirautatieharrastajat ry alkoi rakentaa rataa kauppakeskukseen lokakuun alussa. Työtä tehtiin kovaan tahtiin päivittäin, jotta rata saatiin valmiiksi laajennusosan avajaisiin 24. lokakuuta. Ydinrakentajaporukkaan kuului 5–6 harrastajaa.

– Siinä tuli aika kiirus. Sitä ennen ratamallia oli suunniteltu jo pohjapiirrosten avulla. Rataosia on rakennettu 1990-luvun puolivälistä alkaen.

Oltenin rautatieasema pienoiskoossa.

Pulkki kertoo, että pienoisrautatie koostuu seitsemän omistajan rataosista. Rata on ollut Espoossa esillä jo 13 talvea, mutta se on kasvanut talvi talvelta isommaksi.

– Kun tulimme 2008 ensimmäisen kerran Tapiolaan Heikintorille, ratarakennelma oli huomattavasti pienempi. Aina keksimme rakentaa jotain lisää. Vaikka suoranaisesti ratapöytien pituutta ei ole lisätty, on tehty kaikenlaisia lisäosia, kuten maisemakappaleita. Esimerkiksi viikko sitten valmistui kaikkein korkein vuorenhuippu, johon rakensimme köysiradan.

Harrastajat keksivät rakentaa radalle jatkuvasti uusia yksityiskohtia.

Pienoisrautatie kiinnostaa etenkin lapsia ja eläkeläisiä. Pulkin oma intohimo harrastusta kohtaan syttyi pikkupoikana, kun hän yhdisteli kavereidensa kanssa junaratoja toisiinsa makuuhuoneen lattialla. Hänen vanhimmat ajokelpoiset junaosat ovat vuodelta 1960. Vanhimpien raidepätkien nurjalta puolelta löytyy poikavuosina väriliiduilla tehtyjä merkintöjä.

– Opimme yhdistelemään kavereiden kanssa junaratoja. Saimme näyttävän näköisiä ratoja, joissa kulki monta junaa rinnakkain. Osasta kalustosta löytyy vieläkin vanhoja värikoodejani.

Pienoisrautatie kulkee alppimaisemissa.

Pienoisrautatie lähtee Sveitsin Oltenin asemalta, joka on viiden radan iso risteysasema. Ohessa on valokuvat oikeasta Oltenin asemasta. Alppirautatieharrastajat ry:n puheenjohtaja on lähtöisin samasta kaupungista.

– Alussa ajettiin ihan pelkästään sveitsiläiskalustolla. Minä olin kerettiläinen ja aloin tuoda mukaan myös itävaltalaisia ja saksalaisia malleja pöydälle. Uudemmat jäsenet ovat tuoneet laajempaakin kirjoa ja siellä näkyy ties minkä Euroopan valtion junia seassa.

Suomen suurin pienoisrautatie on näytteillä helmikuun loppuun asti.

Pulkki kertoo, että kalustoa hankitaan niin Saksan Ebaysta, Keski-Euroopan matkoilta, alan erikoisliikkeistä Helsingistä ja tori.fi- sekä huuto.net -sivustoilta. Lisäksi harrastajat vaihtavat ja myyvät junia toisilleen. Käytettyjen veturien hinnat vaihtelevat 30 eurosta 150 euroon. Uudet ja digitaaliset veturit voivat maksaa jopa 400–500 euroa.

– Erikseen ovat harrastajat, jotka tekevät käsitöinä Suomi-malleja. Niissä hintaluokka pyörii 300–1500 euron välillä. Useimmat harrastajat osaavat rakennella veturin palasista kasaan itse ja se vie paljon aikaa. Meillä junapöydällä pyörii pääasiassa alppimaiden ja Keski-Euroopan tavaraa.

Pienoisrautatiellä kulkeva kalusto on pääosin keskieurooppalaista.

Suomen suurimmalla pienoisrautatiellä on noin 530 metriä junaraiteita. Se on nähtävillä vielä helmikuun loppuun asti Ainoan kauppakeskuksessa.

– Saksassa esiintyviin junaratoihin verrattuna tämä on vielä lälläritavaraa. Maailman suurin pienoisrautatierakennelma on Hampurissa. Sen raidepituus lienee noin 20 kilometriä. Se on massiivinen juttu.