Israelin suurlähetystö joutui äärioikeiston ilkivallan uhriksi – Suurlähettiläs: Suomi oli viimeinen maa, jossa uskoin tällaista tapahtuvan

Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg kertoo, että tarrojen liimaaminen on vain yksi esimerkki ilkivallasta ja uhkailusta, jota lähetystö ja Suomessa asuvat juutalaiset kohtaavat.

Suurlähettiläs Dov Segev-Steinbergin mukaan vastaavaa on tapahtunut jo yli kahden vuoden ajan, mutta viranomaiset eivät ole saaneet juuri mitään aikaiseksi ongelman korjaamiseksi.

Israelin Helsingissä sijaitseva suurlähetystö joutui viime perjantain ja lauantain välisenä yönä ilkivallan kohteeksi.

Suurlähetystön turvakameroihin tallentui, kuinka lähetystön oven edustalla olevaan kylttiin käytiin liimaamassa lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tarroja. Samana yönä vastaavia tarroja liimattiin myös Helsingin juutalaisen seurakunnan alueelle.

Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg kertoo Ilta-Sanomille, ettei teko tosiaankaan ole ensimmäinen laatuaan. Hänen mukaansa vastaavaa on tapahtunut lukuisia kertoja viimeisten kahden vuoden aikana.

– Tapauksia on yli 20. Tämä kyseinen tallentui valvontakameroihin kello 2.37. Suurin osa muistakin tapauksista on tallentunut kameroihin ja tiedot annettu viranomaisille, mutta tähänkään päivään mennessä ketään ei ole otettu kiinni ja viety oikeuden eteen, suurlähettiläs sanoo.

Tällaiset tarrat Israelin suurlähetystön oven edustalle liimattiin perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa tukevia tarroja liimattiin myös Helsingin juutalaisen seurakunnan aitaan.

Suurlähettilään mukaan Israelin hallituksen virallinen kanta on, että se odottaa Suomen viranomaisten tekevän kaiken voitavansa asian eteen.

Hän kertoo uskovansa, että viranomaiset kyllä tekevät parhaansa, mutta toteaa samalla, että asia ei ole edennyt yli kahden vuoden aikana ollenkaan.

Lähettiläs kertoo, että tarrojen liimaaminen on vain yksi esimerkki ilkivallasta ja uhkailusta, jota lähetystö ja Suomessa asuvat juutalaiset kohtaavat. Viime helmikuussa uusnatsit pitivät mielenosoituksen lähetystön ovella ja lietsoivat vihapuhetta juutalaisia ja Israelia vastaan.

Viime syksynä joku rikkoi kaikki lasiovet rakennuksesta, jossa lähetystö sijaitsee.

– Se oli ikään kuin seuraava askel. Ensin oli tarroja, sitten mielenosoitus ja sitten väkivaltainen hyökkäys. Valitettavasti emme nähneet mitään toimia, eikä tapausta tuomittu julkisesti ennen kuin ulkoministeri Haavisto teki neljän kuukauden päästä.

Tapauksen tiimoita Suomen Israelin suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen kutsuttiin viime syksynä kahdesti puhutteluun Israelin ulkoministeriöön Jerusalemissa.

– Se kertoo siitä, että Israelissa tähän suhtaudutaan hyvin vakavasti. Hänelle tehtiin tuolloin selväksi, että Israel odottaa Suomen viranomaisten tekevän kaikkensa lopettaakseen tämän. Se oli syyskuussa ja nyt eletään jo helmikuuta.

– Toisaalta, minun täytyy kiittää Suomen johtoa siitä, että viime viikon tapauksiin Tampereella ja Turussa reagoitiin heti. Näen siinä positiivisen asennemuutoksen, suurlähettiläs lisää.

Viime viikolla Tampereella järjestetyssä uusnatsien mielenilmauksessa poltettiin Israelin lippu. Poliisi ei ottanut ketään kiinni, sillä Suomessa vain Suomen lipun häpäisy on rangaistava teko.

Turun juutalaisen seurakunnan synagogaa taas töhrittiin punaisella maalilla. Lisäksi seurakunnan tiilimuuriin oli maalattu pedofiliaan viittaava iskulause.

Suurlähettiläs toteaa, että maailman tapahtumia seuraamalla on käy selväksi, että myös Suomessa voi tapahtua mitä tahansa, ellei äärioikeiston toimintaan puututa.

– Se on huolestuttava ilmiö. Tämä on jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin nähty. Juutalaiset ovat aina olleet hyvin suojeltu vähemmistö, mutta nyt tilanne on ihan uusi. Tekijät ovat paikallisia suomalaisia.

– Tällaista ei ole koskaan aiemmin tapahtunut tässä maassa. Suomi on minun seitsemäs asemapaikkani ja kaikista viimeinen maa maailmassa, jossa uskoin tällaista voivan tapahtua ja minun joutuvan vastustamaan antisemitismiä.

Israelin suurlähettilään lisäksi myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman vaatii valtiovallalta toimia. Östman ilmaisi kantansa Twitter-tilillään sunnuntaina.