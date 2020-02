Heinolan Lintutarhan hoitajaa odotti aamulla kauhea näky papukaijatalossa – mitä yön pimeydessä oikein tapahtui?

Lintutarhan henkilökunta on huolissaan palmuaratti Axelin kohtalosta. Kun lintutarhan hoitaja tuli aamulla töihin, tutun linnun häkki oli tyhjä ja muut linnut olivat peloissaan ja kylmissään.

Kun Heinolan Lintutarhan hoitaja Olli Vuori tuli maanantaiaamuna seitsemältä töihin, häntä oli vastassa kauhistuttava näky. Papukaijatalon kolme ovea oli avoinna ulos asti. Sisälämpötila oli laskenut yhdeksään asteeseen. Palmuaratti Axelin häkki oli tyhjä.

– Onni onnettomuudessa oli se, että pakkasta oli vain yksi aste. Jos olisi ollut kylmempi, muut papukaijat olisivat kuolleet kylmyyteen, Vuori päivittelee.

Muut papukaijat olivat sisällä kylmissään ja peloissaan. Tavallisesti papukaijatalossa on noin parikymmentä astetta lämmintä. Aamupäivällä lintutarhan väki yritti etsiä Axelia ulkoa huutelemalla lähimaastosta. Turhaan.

– Päivän se olisi selvinnyt, mutta ei se näitä koko ajan kiristyviä pakkasia ja kovaa tuulta kauaa kestä. Se ei saa mitään ruokaa ja varikset ja muut linnut ovat sen kimpussa, Vuori huolehtii.

Jos lintua ei ole ilkivalloin hätistelty ulos, se on voitu varastaa kaupankäyntitarkoituksessa, lintutarhan hoitaja epäilee. Hän pyytääkin, että ihmiset olisivat valppaina, jos papukaijaa kaupitellaan epätavallisissa puitteissa esimerkiksi nettikaupoissa.

Axel on 30 senttiä korkea lintu. Sillä on pitkä pyrstö, kirkkaankeltainen pää, vihreä selkä ja oranssinpunainen rinta.

– Se kiinnittää huomiota, koska se on niin värikäs lintu.

Heinolan Lintutarha on tehnyt varkaudesta rikosilmoituksen poliisille. Henkilökunta epäilee, että joku entinen harjoittelija tai opiskelija on tullut lintutarhaan omilla avaimillaan sisään ja vienyt linnun. Lintutarhalta on kadoksissa avaimia ja henkilökunta tietää, ketkä avaimia eivät ole palauttaneet.

– Sinne on menty omilla avaimilla. Meillä on hirveän hyviä harjoittelijoita. Kun kaikki tilamme ovat lukossa, joudumme antamaan avaimet, että he pystyvät meillä työskentelemään. Välillä on sellaisia, jotka häviävät avaimineen päivineen, eikä heihin saa enää mitään yhteyttä.

Vuori kertoo antaneensa poliisille tiedoksi sellaisten ihmisten nimiä, jotka eivät ole palauttaneet avaimia pyynnöstä huolimatta. Tapauksen jälkeen lukot on sarjoitettu uudelleen. Ensi elokuussa kaikki lukot uusitaan sellaisiksi, joissa yksittäinen avain voidaan sulkea pois käytöstä, jos se katoaa.

Kesällä linnut pääsevät ulkoilemaan päiväsaikaan, mutta silloinkin ne viettävät yöt sisätiloissa ilkivallan vuoksi.

– Ne ovat kesyjä lintuja ja tänä päivänä on liikkeellä kaikenlaisia ihmisiä, jotka voivat vaikka juottaa niille kaljaa.

Axel tuli Heinolan Lintutarhalle vuonna 2001. Se on iloinen, pirteä ja varsin itsenäinen lintu. Sen paras kaveri on ollut naapurihäkissä majaillut valkokakadu Rambo.

– Sehän on kuin perheenjäsen. Kun olet joka päivä sen kanssa tekemisissä, leikit ja juttelet, niin siihen kiintyy. Kyllä se aika tyhjältä tuntuu, kun häkki on tyhjä.

Axel ei puhu, mutta sillä on pieneksi linnuksi kova ja viiltävä ääni. Axel oli siirretty vanhaan tarhaan remontin ajaksi, joten sen vanha naapuri Rambo ei tiedä, miten kaverin on käynyt.