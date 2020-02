Esko Valtaoja tiivistää ihmiskunnan upean kehityksen yhteen kuvaan – sitten hän kertoo, mikä ilmastonmuutoksen torjunnassa nyt eniten mättää

Esko Valtaojan mukaan ihminen pelasti ihmiskunnan. Seuraavaksi pitäisi tehdä paljon päätöksiä, jotta ihminen voisi pelastaa maapallon.

Köyhyyttä, eriarvoisuutta, sotia, väkivaltaa, ilmasto-ongelmia, tauteja... Pitkä lista maailman ongelmia, jotka röykyttävät osaa ihmiskunnasta vielä pahemmin kuin toista.

Onko kaikki maailmassa sittenkään niin huonosti kuin moninaisten pelkokuvien perusteella voisi päätellä? Onko uusien sukupolvien syytä olla huolissaan tulevaisuudestaan?

Useita maailmankaikkeutta selittäviä kirjoja tehnyt, eläkkeellä oleva avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja kutsuu itseään parantumattomaksi toisinajattelijaksi. Tieteestä kansantajuisesti puhuva 68-vuotias Valtaoja näkee, että ihmiskunnan näkökulmasta asiat ovat globaalisti paremmin kuin koskaan.

– Tässä on syytä huomioida kaksi eri asiaa, jotka valitettavan usein sekoitetaan keskenään. Toisaalta on katsottava, että miten meillä ihmisillä menee nykyään. Ja toisaalta taas sitten, millainen on se ympäröivä maailma, josta me kaikki viime kädessä elämme, Valtaoja selvittää ihan alkuun.

– Pelkistetysti voidaan sanoa, että ihmiskunta on pelastettu, mutta maapallon pelastamisessa työ on vielä pahasti kesken. Ihminen on pelastettu pitkälti maapalloa rasittaen, ja siitä on seurannut äärimmäisen vakava ilmastonmuutos, johon on toistaiseksi havahduttu liian hitaasti.

Puhutaan ensin ihmiskunnan tilasta. Valtaoja pohjaa näkemyksensä pitkälti kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan absoluuttinen köyhyys olisi lähivuosikymmeninä katoamassa maailmasta.

– Kun esimerkiksi suomalaisten asioita tarkastellaan terveyspalvelujen, hyvinvoinnin, vapauden ja tulotasojen näkökulmasta, niin asiat ovat kehittyneet huimasti parempaan suuntaan. Ihmisten kollektiivinen onnellisuus on absoluuttisen köyhyyden pienentymisen myötä parantunut, Valtaoja aloittaa.

Suomessa monet asiat ovat menneet todella hyvin. Mutta niin on mennyt moni asia maailmallakin.

– Ihmisten koulutustaso on parantunut, eikä tullut kolmatta maailmansotaa. Tutkimusten mukaan noin miljardi ihmistä on noussut todellisesta kurjuudesta ja köyhyydestä uudenlaisen elämän alkuun. Tämä kaikki on tosi mahtavaa.

– Ihmiskunta on todella onnistunut jossain.

Sitten on kuitenkin valitettavasti se kolikon toinen puoli, Valtaoja jatkaa lähes samaan hengenvetoon.

Tullaan ilmaston lämpenemiseen. Ilmastonmuutokseen, jonka katsotaan asiantuntijoiden mukaan jo heikentäneen ihmisten elinoloja. Osa nuorisosta sanoo potevansa suoranaista ilmastoahdistusta.

Monen usko tulevaisuuteen on koetuksella. Varsinkin monen nuoren.

– Ilmastonmuutos on tosiasia, vaikka jotkut höpönassut setämiehet ja maksetut lobbarit haluavat yhä uskotella, ettei se ole ihmisten aiheuttamaa. Kyllä se on, Valtaoja korostaa.

– Kaikki järkevät ihmiset tuntuvat lopulta ymmärtävän, että me olemme yksin vastuussa ilmaston lämpenemisestä. Valtiotasolla tekoja ei kuitenkaan ole vielä juuri nähty. Lainaankin tässä maailman nuorison äänitorven Greta Thunbergin lausuntoa poliittisiin päättäjiin liittyen, että kuinka te kehtaatte? Piste!

Valtaoja kiittelee Suomen tavoitetta päästä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Samoin EU:n vastaavaa päämäärää, jonka horisontti viilettää vuodessa 2050.

– Näissä tavoitteissa on pakko onnistua, mutta ikävä kyllä se ei vielä riitä. Valtiotasolla monia muitakin päätöksiä on tehtävä päättäväisemmin ja nopeammin. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Esko Valtaoja haluaa rohkaista nuoria: he ovat tulevaisuuden toivoja.

Paljon on puhuttu milloin mistäkin keinosta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valtaojan mukaan ongelmana eivät ole varsinaisesti keinot, joista ei hänen mukaansa ole pulaa.

– Meillä on kaikki keinot saada pidettyä ilmaston lämpeneminen puolessatoista asteessa, mutta ongelma on siinä, ettei niitä keinoja tahdota saada käytäntöön.

– Koko ilmastonmuutoksen suurin ongelma on politikointi, joka estää raakojen ilmastonmuutoksen liittyvien faktojen ymmärtämisen.

Asia herättää intohimoja ja riitelyä.

– Elämme sekavaa vaihetta. On väitteitä ja vastaväitteitä. Keinot eivät kelpaa kaikille, koska jokaisella puolueella on oma lehmä ojassa. Tieteen ääni ei politikoinnin vuoksi pääse kuuluviin. Näin olemme osa ongelmaa, emmekä sen ratkaisua.

Nuorisolle Valtaojalla on tärkeä viesti: mitään ei ole vielä menetetty.

– Ymmärrän hyvin nuorison ilmastoahdistuksen ja huolen tulevaisuudesta. Ahdistukseen ei kannata jäädä makaamaan. Se on syytä kanavoida aktiiviseksi toiminnaksi.

– Pelastus on olemassa – se on nuorissa itsessään.

