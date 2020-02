Käpylän peruskoulun viidesluokkalaiset ennustivat, miltä maailma näyttää kymmenen vuoden päästä. Viestit suljettiin aikakapseliin.

Käpylän peruskoulun 5.-luokkalaiset istuvat pulpeteillaan ja miettivät kuumeisesti. Luokan takaseinälle on kiinnitetty Euroopan kulttuurihistoriaa käsitteleviä esitelmiä, mutta nyt oppilaiden katse on tiiviisti tulevaisuudessa.

Tehtävänä on visioida, mitkä asiat ovat hyvin vuonna 2030. Mielikuvitus on päästetty irti, ja se laukkaa kiihtyvällä tahdilla. Käy nopeasti selväksi, että vuosikymmen on lyhyt aika, kun lapset pohtivat tulevaisuutta. Aiheet liikkuvat maan alta aina kaukaiseen avaruuteen.

Valmiit ennustukset on tarkoitus kerätä ja sulkea aikakapseliin seuraavaksi vuosikymmeneksi.

Neljään ryhmään jaetut oppilaat ovat nojautuneet toisiaan kohti. Äänentaso on matalalla. Ryhmistä erottuu yksittäisiä sanoja ja aiheita: sairaudet, lääkkeet, uhanalaiset eläimet, koronavirus ja hampurilaiskone.

Risto Lento taittelee paperistaan lennokin ja muotoilee saksilla koneen terävät kulmat pyöreiksi. Hän pohtii tulevaisuutta teknologian näkökulmasta ja päätyy siihen, että näyttöjä ei tulevaisuuden maailmassa välttämättä tarvita.

– Ajattelin hologrammeja. Esimerkiksi puhelin voi olla tulevaisuudessa suuri heijastuva hologramminäyttö, jota sitten käytetään.

Myös Reino Rintala uskoo ihmisen luovuuteen ja kykyyn keksiä uutta. Autot siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana maanteiltä ilmaan, Rintala pohtii.

– Ennustan, että kymmenen vuoden päästä on lentäviä autoja. Ja ihmisiä on kaksi kertaa enemmän kuin nyt.

Myös Jimi Tuomolin luonnostelee paperille lentävää autoa. Vieressä istuva Otto Salovaara värittää puolestaan linja-autoa.

– Tämä on bussi, joka toimii sähköllä. Tulevaisuudessa sitä ei kuitenkaan tarvitse ladata pitkään aikaan, Salovaara kertoo.

Uutisaiheet nousevat joissakin ennustuksissa selkeästi esiin.

Joel Oviedo on kuullut siitä, että Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasa etsii teleskoopeillaan kuumeisesti elinkelpoisia eksoplaneettoja.

Hän arvioi, että ihmiskunta lähtee etsimään elintilaa juuri avaruudesta.

– Ihmiset asuvat tulevaisuudessa Nasan löytämällä planeetalla.

Dilfran Aini ennustaa niin ikään, että avaruusmatkailussa tehdään vuoteen 2030 menneessä uusia läpimurtoja.

– Ihmiset ovat käyneet Marsissa!

Oppilaat etsivät ennustuksissaan ihmiskunnalle elintilaa myös muista suunnista, eivät pelkästään avaruudesta. Viljami Koivisto on piirtänyt syvälle maan alle rakennetun huoneverkoston.

– Ennustukseni mukaan ihmiset asuisivat tulevaisuudessa maan alla. Tässä kuvassa heillä on siellä hieno talo.

Lääketieteen kehittyminen nousee niin ikään esiin monessa ennustuksessa, tavalla tai toisella.

– Koronavirukseen on keksitty lääke, ja sosiaalisesta mediasta on tullut parempi paikka kaikille, Venla Linso ennustaa.

Oiva Halonen uskoo, että vaikeatkin sairaudet ovat tulevaisuudessa hoidettavissa.

– Syöpään on keksitty parempi lääke. Itse olen kymmenen vuoden päästä varmaan opiskelemassa.

Ennustuksissa toistuvien teemojen joukkoon nousevat vielä ilmasto- ja ympäristökysymykset. Saana Seimola tiivistää tulevaisuudenvisionsa seuraavasti.

– Uhanalaisten eläinten metsästystä on vähennetty ja ilmastonmuutosta on pystytty hillitsemään. Ihmiset ovat tajunneet, että se on vakava asia.

Mesi Tanninen uskoo teknologian muokkaavan myös pieniä arkipäiväisiä asioita. Tanninen ennustaa, että ulko-ovet aukeavat tulevaisuudessa numerokoodien tai avaimien sijaan sormenjälkitunnistimen avulla.

Hän ennustaa lisäksi, että vaateteollisuuden mikromuovijätteistä päästään vähitellen eroon.

– Vaatteiden valmistuksessa ei käytetä enää polyesteriä.

Työmäärä tulee vähenemään vuosien kuluessa esimerkiksi kotikeittiössä. Tällaiseen suuntaan ennustaa Akseli Aarnikunnas. Ruokaa voi laittaa vuonna 2030 vaikkapa täysautomaattisella hampurilaiskoneella.

– Hampurilaiskone on yhtä tavallinen asia kodissa, kuin jääkaappi on nykyään, Aarnikunnas kertoo.

Pekka Kalalahti jatkaa, että ruokaa voi tilata tulevaisuudessa kotiin ilmateitse.

– Pizza-autot muuttuvat pizza-droneiksi. Ja syöpään keksitään jokin lääke, Kalalahti summaa.

Lilja Pesonen uskoo, että kaiken ei tarvitse muuttua. Hän ennustaa, että Apple on vielä vuonna 2030 vahva toimija älypuhelinmarkkinoilla, ja tubettaja Eric ”Lakko” Savolaisen suosio jatkaa kasvuaan.

– Silloin iPhone 16 on käytössä, ja Lakolla on yli miljoona seuraajaa, Pesonen toteaa.

Koululaisten ennustusten perusteella tutut pelikonsolit julkaisevat jatkossakin uusia malleja. Viljo Kähkönen arvelee, että vuonna 2030 uusin Playstation-pelikonsoli on yleisessä käytössä.

– Uusi Pleikkari 8 on tullut.

Lopuksi jokainen oppilas käy pudottamassa piirustuksensa tai viestinsä metalliseen työkalupakkiin. Aikakapseli jää Käpylän peruskouluun odottamaan vuotta 2030.

Silloin nämä oppilaat ovat vähän yli parikymppisiä, ja maailma on todennäköisesti erilainen. Ainakin joiltakin osin.

Mitkä asiat ovat elämässä hyvin vuonna 2030? Tähän kysymykseen vastasivat Otto Salovaara (vas. ylh.), Jimi Tuomolin, Viljami Koivisto, Reino Rintala, Joel Oviedo, Leevi Hassinen, Oiva Halonen, Viljo Kähkönen, Pekka Kalalahti (vas. kesk.) Akseli Aarnikunnas, Dilfran Aini, Risto Lento, Lilja Pesonen (vas. ed.) Saana Seimola, Mesi Tanninen ja Venla Linso.