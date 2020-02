Uskomattoman halpa bensa aiheutti ryntäyksen Jyväskylässä – ”Katsoin, että mitä ihmettä, miten voi olla”

Jyväskylän Palokassa sijaitsevalla Teboil-asemalla oli mennyt 98- ja 95-oktaanisten bensojen hinnat sekaisin keskenään.

Ilta-Sanomien lukija ajoi perjantaisella kauppareissullaan Jyväskylän Palokassa sijaitsevan Teboil-aseman ohi ja vilkaisi tuttuun tapaan polttoaineen hintataulukkoa. Paikallinen mies ajaa paljon autoa ja vertailee siksi ahkerasti bensa-asemien hintoja keskenään.

Rutiininomainen vilkaisu taulukon suuntaan sai tällä kertaa kuitenkin hämmästymään: 95-oktaanisen bensan hinnaksi ilmoitettiin 1,599 euroa litralta, mutta 98-oktaaninen polttoaine sen sijaan oli hinnaltaan vain 1,509 euroa.

Hän ei ollut ikinä nähnyt yhtä halpaa hintaa. Mies oli juuri ajanut läheisen Nesteen ohi, missä 98:sta pyydettiin litralta selvästi enemmän.

– Katsoin, että mitä ihmettä, miten voi olla, hän kertoo.

– Selvästi olivat menneet 98:n ja 95:n hinnat sekaisin.

Jättiale ei ollut hänelle tällä kertaa onnenkantamoinen, sillä mies oli harmillisesti käynyt juuri tankkaamassa naapurin kilpailijalla.

– Pikkusen harmitti, oli kuitenkin aika iso hintaero.

Myynti tuplaantui

Palokan Teboilin hinta todella oli tavallista halvempaa. Esimerkiksi sunnuntaina bensan hintaa seuraavan Polttoaine-sivuston mukaan Suomen halvinta 98:n bensiiniä sai Nokian Teboililta, missä hintapyyntö oli 1,534 euroa litralta.

Ennätyshalpa hinta oli kuin olikin yksinkertainen virhe, Teboilin huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan vt. johtaja Arto Ylönen kertoo IS:lle.

– Automaatin hoitajalla on sattunut inhimillinen virhe. Seurauksena 95:n ja 98:n hinnat ovat menneet sekaisin, hän sanoo.

Ylösen mukaan poikkeuksellisen halpa hinta ehti olla voimassa perjantaista sunnuntai-iltapäivään asti. Palokan Teboil on niin sanottu express-asema, eli tankkaus sujuu itsepalveluna.

Hinta ei jäänyt jyväskyläläisiltä huomaamatta: siitä tehtiin julkaisu paikalliseen Facebook-ryhmään, ja siitä sana vasta lähtikin kiirimään.

”Superpäivät” synnyttivät varsinaisen bensahysterian lauantaina. Ylösen mukaan päivän myynti viittaa asiakasrynnäkköön.

– Myynti on tuplat tavallisesta. Se on aika paljon, koska asema on suosittu tankkauspaikka muutenkin.

Kassassa suunnittelematon alerysäys ei näyttänyt hyvältä, Ylönen myöntää. Takkiin tuli, mutta kommellus jaksaa kuitenkin jo naurattaa.

– Laskettakoon tämä sitten meille markkinointikuluksi, hän naurahtaa.

Vastaavat virheet eivät ole hänen mukaansa yleisiä. Hintoja kuitenkin päivitetään tiuhaan tahtiin, joten aina kaikki ei suju suunnitelmien mukaan.

– Normaalisti järjestelmä blokkaa virheet, mutta tässä pääsi käymään näin. Meillä on paljon yksiköitä, joten on inhimillistä, että näitä välillä sattuu.

