IL: Poliisi jatkaa palautuksia Irakiin – keskeytyspäätös purettu

Iltalehden mukaan marraskuussa tullut keskeytyspäätös on purettu.

Keskustan kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä kertoi sunnuntaina medialle lähettämässään tiedotteessa, että Irakiin palautettavien kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia jatketaan normaalisti. Kärnän mukaan poliisi ja maahanmuuttovirasto Migri ovat saaneet suoritettua loppuun sisäiset selvityksensä asiasta.

Iltalehti kertoi sunnuntai-iltana saaneensa tietoon vahvistuksen, jonka mukaan palautusten keskeyttäminen todella on peruttu. Iltalehden mukaan palautukset jatkuvat vanhaan malliin.

Poliisi keskeytti palautukset Irakiin väliaikaisesti marraskuussa 2019, kun Suomi sai langettavan päätöksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Suomi oli käännyttänyt irakilaismiehen, joka surmattiin pian paluunsa jälkeen. Mies oli palannut Bagdadiin talvella 2017.

Päätös oli ensimmäinen kerta, kun Suomen on katsottu rikkoneen ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jonka mukaan kaikilla on oikeus elää.

Kärnä kertoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen palautusten jatkamisesta.

– On hienoa, että poliisi on nyt selvittänyt prosessinsa ja varmistanut, että ketään ei palauteta kansainvälisten sopimusten mukaisesti hengenvaaraan edes vapaaehtoisesti. Aivan yhtä tärkeää on myös palautusten jatkaminen, sillä palautusten tehostaminen on keskeinen osa Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa ja tehokkaasti toimivat palautukset ovat olennainen osa turvapaikkaprosessia, Kärnä sanoo tiedotteessa.

– Jos turvapaikkaan ei ole oikeutta, on henkilö poistettava maasta niin nopein ja tehokkain toimin kuin mahdollista. Vaikka palautukset nyt jatkuvat, on niissä edelleen kitkaa Irakin vastustuksesta johtuen.

Tiedotteessa Kärnä toivoo hallituksen saavan aikaan lisää palautussopimuksia ”keskeisten lähtömaiden” kanssa.

– Sopimus esimerkiksi Irakin kanssa on välttämätöntä saada aikaan ja meillä on kyllä vipuvoimaa näihin neuvotteluihin. Nyt Irakiin palautetaan yleensä rikollisia ja vapaaehtoisesti palaavia, mutta pakkopalautukset on välttämätöntä saada myös käyntiin. Se taas vaatii selkeää palautussopimusta, Kärnä sanoo.