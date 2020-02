Nyt tulee talvinen sää – ensin hyytävää tuulta ja paukkupakkasta, sitten tapahtuu käänne

Ensi viikolla koko maassa pakastaa reilusti.

Maanantaina kannattaa kaivaa toppavaatteet takaisin esiin kaappien kätköistä, sillä pakkaset paukkuvat viikon aikana koko maassa – etelässä asti. Pohjoisesta virtaa koko Suomeen kylmää ilmaa, joka tarjoaa tauon ikuista syksyä muistuttaneelle säätilalle.

– Nyt kylmenee ihan selvästi. Samalla korkeapaine vahvistuu ja ilma kuivuu, eli luvassa on aurinkoisia pakkaspäiviä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Mikko Laine kertoo.

Maanantaina lämpötila saattaa jäädä maan eteläosissa vielä nollan tuntumaan, mutta Keski-Suomessa lämpötila laskee jo -2–5 asteeseen ja Pohjois-Suomessa -5–10 asteeseen.

Lenkkipolulle rientävien talvi-ihmisten ei kannata unohtaa hattua päästä: pakkaset tuntuvat nyt erityisen tiukoilta, sillä niitä siivittää navakka pohjoistuuli.

– Vaikka etelässä ollaan lähes nollassa asteessa, niin lämpötila tuntuu huomattavasti kylmemmältä tuulen takia, Laine muistuttaa.

Tiistaina pakkanen kiristyy. Tiistain vastaisena yönä Lapissa saatetaan mitata jopa 20 asteen pakkaslukemia.

Yön aikana lämpömittarin lukema laskee etelässäkin jopa 5–10 pakkasasteeseen. Päiväksi lämpötila nousee hieman: maan eteläosissa on -2–5 astetta, keskiosissa -5-10 astetta ja Lapissa -10–15 astetta.

Keskiviikkona sää lauhtuu hetkeksi etelässä ja lämpötila saattaa pistäytyä plussan puolella. Kuitenkin jo torstaina koko maassa vietetään jälleen pakkaspäivää. Lukemat laskevat tiistain kaltaisille miinusasteille.

Viikonloppuna talvi jatkaa matkaa

Sää on ensi viikolla suurilta osin selkeää ja aurinkoisia päiviä on mahdollisesti useita. Paikoitellen saattaa olla jonkin verran pilvisyyttä. Viikon puolivälissä on olemassa myös mahdollisuus lumisateille. Lunta saattaa sadella hieman myös etelä- ja lounaisrannikolla asti.

Suurista kinoksista ei ainakaan etelässä sovi kuitenkaan haaveilla, sillä talven vierailu jää kovin lyhyeksi. Viikonloppuna koko maassa lauhtuu – ainoastaan Itä-Suomessa ja Lapissa mitataan vielä 1–5 asteen pakkaslukemia. Maan eteläosissa mennään jo reilusti plussalle.

Ilman lämpeneminen jatkuu seuraavalla viikolla.

– Lauhtuminen on vähän maltillisempaa, mitä se on viime aikoina ollut, mutta lämpötila nousee 2-3 astetta plussalle, Laine sanoo.