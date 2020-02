Kommentti: Ihminen on luonnostaan lahjakas pistämään asiat sekaisin – ja vielä parempi korjaamaan ne

Tällä viikolla Ilta-Sanomissa Suomesta ja maailmasta kerrotaan hyviä uutisia.

Kerromme rohkaisevia esimerkkejä, joita on jo tapahtunut. Iloisia asioita, jotka tulevat toivottavasti vain entisestään parantumaan. Osa on ihan pieniä. Osa niin isoja, että sitä on vaikea ymmärtää.

Niitä riittäisi kerrottavaksi paljon, paljon lisääkin, mutta olkoon tässä alkupaloja.

Viikon teema on Luota huomiseen.

Emme suinkaan väitä, että kaikki maailman ongelmat olisi ratkaistu ja ahdistuksen lähteet olisi tukittu. Päinvastoin, entistä isompiin ongelmiin ja entistä ahdistavampiin asioihin pitää puuttua ihan uudella tarmolla.

Ihminen on luontaisesti lahjakas pistämään asiat sekaisin. Vielä kekseliäämpi hän on pistämään asiat kuntoon – jos päättää ja haluaa.

Kuten monista esiintymisistä ja haastatteluista tuttu tiedemies Esko Valtaoja sanoo maanantain (3.2.) lehdessä, ihmiskunnan asioita ihminen on osannut kehittää hyvään suuntaan. Ihmiskuntaa ei kuitenkaan olisi ilman ympäröivää maailmaa.

Sen olojen parantamisessa riittää työmaata. Työmaat valmistuvat ajallaan, kun otetaan piirustukset esiin, pistetään rukkaset käteen ja ruvetaan hommiin.

Hyvistä asioista kertominen ei tarkoita huonojen vähättelemistä tai mitätöimistä. Tai sitä, että huonosti olevat asiat voidaan jättää retuperälle, koska aika moni muu juttu on jo kunnossa. Tämäkään ei ole mitään nollasummapeliä.

Ongelmiin löytyy ratkaisuja. Kurjan kehityksen voi katkaista ja tyydyttävästä tehdä erinomaista. Aina se ei ole tosin nopeaa.

Pohjavire tulevaisuudelle on ihan hyvä. Kun kysyimme tavallisilta suomalaisilta, minkä asioiden he uskovat menevän tulevaisuudessa hyvin, vastauksia tuli nopeasti.

”Tasa-arvossa ollaan menossa parempaan suuntaan.”

”Koulutustaso paranee”

”Suvaitsevaisuus saa vielä sijansa”

”Nuorten mielenterveys menee parempaan suuntaan.”

Lista jatkui myönteisenä.

Luota huomiseen -juttusarjaa on suunniteltu erityisesti koululaisille, sillä 3.–7.2. vietetään Suomen kouluissa Sanomalehtiviikkoa. Mutta kyllä nämä jutut kuuluvat ihan kaikille. Luonto, terveys, koulutus, ympäristö, ruoka, työpaikat... Aiheet koskettavat jokaisen elämänpiiriä jollain tavalla.

Juttujen yhteydessä lisäpohdittavaa aiheesta – jatkokeskustelun pohjaksi. Olipa vieressä luokkakaveri, työtoveri, oma lapsi tai vanhempi, niin ottakaahan asiat puheeksi.

Yhdessä näitä ratkotaan.