Wuhanista lähtenyttä koronavirusta on paremmat mahdollisuudet torjua kuin takavuosien sars-epidemiaa, arvioidaan THL:ssä

"Tapaukset pystytään nopeasti tunnistamaan ja pysäyttämään tartuntaketjut."

Kiinan Wuhanista liikkeelle lähtenyttä koronaviruksen aiheuttamaa tautiepidemiaa on paremmat mahdollisuudet torjua kuin 2000-luvun alkupuolen sars-epidemiaa, arvioi Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja. Näin on muun muassa siksi, että virus on tunnistettu huomattavasti nopeammin ja epäillyt sairastapaukset pystytään testaamaan.

– Sarsin kohdalla meni useita kuukausia niin, että oltiin pelkän oirekuvan varassa. Nyt tapaukset pystytään nopeasti tunnistamaan ja pysäyttämään tartuntaketjut, Salminen toteaa.

Lisäksi Hubein maakunnan lentokentillä tarkastetaan nyt kaikki matkustajat. Jos matkaan aikovalla on oireita, lentokoneeseen ei ole asiaa.

– Tämä niin sanottu exit screening (poistumisseulonta) on osoittautunut aiempien kokemusten perusteella hyödylliseksi, sanoo Salminen.

Kiina on myös määrännyt kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille keskeytettäviksi.

Sars eli Severe Acute Respiratory Syndrome kuuluu sekin koronaviruksiin. Tautiin sairastui 2000-luvun alkupuolella maailmanlaajuisesti noin 8 500 henkeä, joista noin joka kymmenes kuoli. Myöhemmin Lähi-idässä on levinnyt mers eli Middle East Respiratory Syndrome.

Hyvin vakavien tapausten osuus on pienempi

Uusi koronavirus on levinnyt Kiinassa nopeasti: sunnuntain tietojen mukaan Manner-Kiinassa on ainakin 14 300 vahvistettua tartuntaa. Salmisen mukaan virus vaikuttaa kuitenkin vähemmän rajulta kuin sars ja todennäköisesti aiheuttaa vähemmän kuolemantapauksia sairastuneiden määrään nähden.

– Tähän ei ole vielä valmista ja lopullista vastausta, mutta kaikki viittaa siihen, että tämä ei ole yhtä vakava kuin sars tai mers. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että oikein vakavien tapausten määrä suhteessa kaikkiin tavattuihin on pienempi. Virus hieman useammin aiheuttaa keuhkokuumetta kuin tavallinen influenssa, sanoo Salminen.

Salminen lisää vielä, että lievästi sairastuneet useimmiten eivät joudu sairaalahoitoon.

– Ne tapaukset, jotka löytyvät, ovat todennäköisesti vakavimmasta päästä.

Lentojen peruminen voi tuoda ongelmia sairastuneiden hoitoon

Suomessa Finnair on keskeyttänyt kaikki lentonsa Kiinaan. Se merkitsee, että myös uusien virusta kantavien ihmisten saapuminen Suomeen on epätodennäköisempää.

– Tällä hetkellä Suomessa riski törmätä tällaiseen tapaukseen on erittäin pieni, sanoo Salminen.

Jos kaikki lennot länsimaista Kiinaan ovat pitkään keskeytyksissä, se voi Salmisen mukaan tuoda myös ongelmia: jos lääkintätarvikkeita ei saada riittävästi, sairastuneiden hoito vaikeutuu.

– Tärkeää olisi se, että nyt autettaisiin Kiinaa. Vaikka se on iso maa ja sillä on paljon resursseja, se ei voi itse tuottaa kaikkea, mitä tarvitaan, sanoo Salminen.

Evakuoitavien karanteenia harkitaan tapauskohtaisesti

Hubein maakunnassa on ollut ulkoministeriön mukaan alle kymmenen suomalaista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen. Heidät on määrä tuoda Suomeen muiden Euroopan valtioiden järjestämillä evakuointilennoilla, mutta ministeriö ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia.

Salminen ei kommentoi sitä, miten evakuoitavien mahdollinen karanteeni järjestetään. Jos suomalaisia saapuu tätä kautta Suomeen, vastuu on hänen mukaansa viime kädessä kotikunnan tartuntatautiviranomaisilla, jotka saattavat pyytää apua sairaanhoitopiiriltä.

– Riskiä arvioidaan varmaan tapauskohtaisesti. Näiden henkilöiden itsensäkin kanssa neuvotellaan siitä, millainen järjestely on fiksuin, sanoo Salminen.

Asiaan vaikuttavat myös evakuointilennon järjestävän maan säädökset.

– Totta kai sen maan laki on voimassa, missä oleskellaan.

Suomessa uuden koronaviruksen kanssa on toimittu kansallisen influenssapandemiasuunnitelman mukaisesti, vaikka kyseessä ei olekaan influenssa. Ohjeistus koskee kaikkia terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä, joiden henkilökunnalle THL järjestää säännöllisesti koulutusta. Keskeistä on pyrkiä pysäyttämään taudin leviäminen.

– Inarin terveyskeskuksessa ja Lapin keskussairaalassa on toimittu todella mallikkaasti, sanoo Salminen.