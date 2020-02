Kolme suomalaista lennätetty pois Wuhanista – kone laskeutui Ranskaan

Kotiutuslennon toteutti Ranska.

Ulkoministeriö ja Pekingin suurlähetystö ovat avustaneet Wuhanin kaupungista kolme suomalaista ja yhden muunmaalaisen perheenjäsenen Ranskan toteuttamalle kotiutuslennolle.

– Yhteistyö EU-maiden välillä tämänkaltaisissa tilanteissa on vakiintunut toimintatapa ja toimii hyvin. Henkilöitä koskevista jatkotoimista vastaavat Ranskan terveysviranomaiset. Ulkoministeriö jatkaa yhteydenpitoa henkilöihin tarvittaessa, UM kertoo Twitterissä.

Lento on jo laskeutunut Ranskaan. Tiedotteen mukaan Suomen Pekingin suurlähetystö jatkaa tarvittaessa muiden Hubein maakunnassa olevien suomalaisten avustamista pois alueelta.

Yllä näkyvällä videolla kotiutetaan ranskalaisia Wuhanista. Videon tilanteen yhteyttä suomalaisiin kotiutettaviin ei ole vahvistettu.

Ranskan Marseilleen oli iltapäivällä saapumassa evakuointilento, jolla kuljetettiin noin 250 ranskalaista ja 100 muiden Euroopan maiden kansalaista Kiinasta, kertoi ruotsalainen Aftonbladet.

Ruotsalaisia lennolla oli yksitoista. Ulkoministeriö ei tarkentanut Twitterissä, onko kyseessä juuri tämä lento, mutta niin voi päätellä lentotiedoista.

Kiinan raportoimat koronavirukseen sairastuneiden määrät ovat jyrkässä nousussa. Yhteensä 304 ihmisen on kerrottu kuolleen virukseen. Uhriluku nousi lauantaina 45:llä, Kiinan viranomaiset kertoivat sunnuntaina.

Viruksen ydinalueella Hubein provinssissa on havaittu 1 921 uutta tartuntatapausta. Koko maassa on eilisen jälkeen vahvistettu 2 590 uutta tartuntaa. Hubeissa tartuntoja on todettu nyt kaikkiaan yli 9 000. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden mukaan Hubein maakunnassa tartunnan saaneista noin 1 100:n sairastuneen tila oli vakava ja 444:n kriittinen.

Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, josta viruksen on arvioitu lähteneen leviämään, on tähän mennessä kuollut koronavirukseen 224 ihmistä.

Tuoreiden lukujen myötä Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 300 vahvistettua tartuntaa. Lähes koko Hubei on ollut viikon ajan karanteenissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tiet ja julkinen liikenne on suljettu, ja myös muualla Kiinassa on asetettu kasvavia rajoituksia matkailulle. Maanantaina Kiina jäädytti ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat, ja kiinalaiset matkatoimistot eivät tällä hetkellä saa varata hotelleja tai lentoja.

Suomessa todettiin tällä viikolla ensimmäinen koronavirustartunta, kun 32-vuotias kiinalaisnainen hakeutui alkuviikosta hoitoon Ivalon terveyskeskuksessa. Hän on eristettynä Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Lapin sairaanhoitopiiri laski alun perin, että hoitohenkilökuntaan kuuluvat mukaan lukien altistuneita olisi 24. Sunnuntaina varmistuneiden tietojen perusteella määrä vähenee kuitenkin 21:een. He ovat osallistuneet samaan matkailutapahtumaan kuin tartunnan saanut kiinalaisnainen, joka on hoidettavana Lapin keskussairaalassa.

Infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan on epävarmaa, miten pian jäljellä olevat neljä tavoitetaan ja miten moni heistä on vielä Suomessa.

Ne koronavirukselle altistuneet, jotka on tavoitettu Suomesta, on määrätty karanteeniin. Karanteeniaika päättyy 10. helmikuuta.