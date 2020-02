Professorin mukaan täydellisyyden tavoittelu ja vanhemmuus on ylivoimainen yhtälö – ”Kun ääni menee falsettiin, muista armollisuus itseä kohtaan”

Yhteisvastuukeräyksen teema on vanhemmuuden tukeminen. ”Instagram-vanhempien” kaunis arki somessa lisää omaa epäonnistumisen tunnetta, sanoo professori Mirjam Kalland.

Tieto lisää tuskaa: Mitä enemmän tiedämme vanhemmuudesta, sen tärkeydestä ja merkityksestä, sitä enemmän ahdistumme ja asetamme itsellemme paineita.

Näin toteaa professori ja lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland, jonka mielestä täydellisyyteen pyrkiminen on tämän ajan ongelma.

– Kun täydellisyyden tavoittelun yhdistää vanhemmuuteen, yhtälöstä tulee ylivoimainen: pitäisi olla täydellinen koti, pitäisi olla täydellinen menestyjä työelämässä ja täydellinen vanhempi, joka pärjää kaikkialla.

Täydellisyydestä ja siihen pyrkimisestä on tullut vihollinen, joka imee voimat. Täydellisyyttä on tavoiteltu ennenkin, mutta Kallandin mukaan tämän päivän haaste on siinä, että kaikki on niin näkyvää. ”Instagram-vanhempien” esittelemä kaunis arki lisää omaa epäonnistumisen tunnetta.

– Sosiaalisessa mediassa on kuvia täydellisistä kodeista ja idylleistä, ja se ahdistaa. Ihminen on sosiaalinen olento, joka vertaa itseään muihin.

Somen sijaan Kalland peukuttaa aitoja livekohtaamisia muiden vanhempien kanssa.

– Vertaistuki on erittäin arvokasta. Oma ahdistus helpottaa, kun kuulee, etteivät muutkaan vanhemmat ole täydellisiä ja että he painiskelevat aivan samanlaisten ongelmien kanssa.

– Kun on kysytty, mistä vanhemmat kokevat saavansa tukea, sosiaalisen median saama arvosana on matala. Sen sijaan kokemukset neuvolasta ja keskusteluista muiden vanhempien ja omien sosiaalisten verkostojen kanssa on koettu hyviksi. Toki sosiaalisessa mediassa on suljettuja ryhmiä, joissa voi ihan aidosti keskustella, Kalland toteaa.

Nykypäivänä muiden vanhempien tapaaminen oikeassa elämässä ei kuitenkaan ole yhtä helppoa kuin ennen. Vaaditaan aktiivisuutta ja viitseliäisyyttä.

– Hyviä kohtaamispaikkoja ovat esimerkiksi perhekahvilat, seurakuntien vanhempainryhmät ja avoimet päiväkodit. Mikä tahansa paikka, jossa voi tavata muita, toimii.

Millainen vanhemmuus sitten riittää, ja millaista arkea lapselle pitäisi tarjota?

Mirjam Kallandin mukaan tavallinen arki riittää.

– Rutiinit ovat tärkeitä, se, että tiedetään mitä päivät tuovat mukanaan. Olisi myös hyvä, jos pystyy rakentamaan arkeen jotain mukavaa, sellaista, jota lapsi ja itse voi odottaa ilolla. Vaikka iltasatu, pizzakeskiviikko, metsäretki viikonloppuna, yhteinen kahvi- ja kakkuhetki siivouksen jälkeen tai muu rutiini, josta perhe tykkää ja jota voidaan tehdä yhdessä.

Pienten, iloa tuottavien asioiden ei tarvitse maksaa paljon.

– Kun on katsottu, mitä esimerkiksi toisen asteen opiskelijat ovat kirjoittaneet hyvistä lapsuusmuistoista, esiin eivät nouse mahtavat matkat tai Linnanmäki-reissut, vaan ne hetket, kun sai olla vanhemman kanssa, kun leivottiin yhdessä tai kun käytiin ostamassa koulutarvikkeita.

Kalland suosittelee myös kahdenkeskisen ajan järjestämistä lapsen kanssa, jos perheessä on useampia lapsia. Myös arkiset keskusteluhetket ovat tärkeitä.

– Että aikuinen on kiinnostunut, mitä lapsi miettii, miltä hänen arkensa näyttää, oliko kivaa koulussa, päiväkodissa tai harrastuksissa, ja minkälaisia huolia lapsella on.

” Ihan pienikin lapsi kokee tulevansa kunnioitetuksi, kun hänen kanssaan keskustellaan ja pohditaan mikä meni pieleen.

Kun tilanne ylikuormittuu ja arkeen tulee kiukku- ja huutokohtauksia, asiantuntija neuvoo ottamaan aikalisän ja pohtimaan sen jälkeen yhdessä, mikä meni vikaan.

– Mehän tiedetään, että aikuisen tulee olla rauhallinen, päättäväinen, lempeä ja ystävällinen, mutta sitten kun ääni menee falsettiin ja tulee huutoa, siinä tilanteessa pitää muistaa armollisuus itseä kohtaan. Hyvä vanhempi ei ole se, joka ei koskaan tee erehdyksiä, vaan se, joka uskaltaa käsitellä niitä lapsen kanssa jälkikäteen. Korjaava kokemus on sekä lapselle että vanhemmalle tärkeää.

– Ihan pienikin lapsi kokee tulevansa kunnioitetuksi, kun hänen kanssaan keskustellaan ja pohditaan mikä meni pieleen. Kun sen jälkeen pyydetään ja annetaan anteeksi ja halataan, lapsi oppii, ettei aikuinen ole täydellinen, mutta osaa pyytää ja antaa anteeksi ja pyrkii korjaamaan näitä tilanteita.

Riidan purkamiseen ei pidä ryhtyä heti, vaan vasta sitten, kun rauha on maassa. Jos sukset menevät ristiin jatkuvasti samoissa tilanteissa, kannattaa pohtia yhdessä, miten niitä voitaisiin jatkossa välttää.

Jos arjessa on liikaa kuormittavia asioita, on hyvä miettiä mitä voisi karsia pois.

– Lapsi ei aina uskalla sanoa, jos esimerkiksi jokin harrastus ei häntä oikein innosta. Lapsi ei myöskään tunnista, jos on ylikuormittunut ja jos tekemistä on liikaa.

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland on myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja.